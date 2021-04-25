«Жизнь одна, и прожить ее нужно в санатории!»

Как санатории Татарстана участвуют в программе туристического кешбэка и реабилитации после COVID-19

Новость о продлении третьего этапа туристического кешбэка до конца года порадовала многих. Однако если на юге страны работники индустрии гостеприимства взвинтили цены в преддверии небывало длинных майских выходных, то отдохнуть в санаториях Татарстана можно бюджетнее. Пока поднимать стоимость оздоровления на малой родине никто не собирается. О том, как санатории республики пережили пандемию, что они предлагают для восстановления перенесших коронавирусную инфекцию и пневмонию, а также о выгодах от внутреннего туризма — в репортаже «Реального времени».

Почему выгодно отправлять работников на курорты

В 2015 году в республике была создана ассоциация «Санатории Татарстана». Она взяла на себя задачу увеличить конкурентность местных курортно-оздоровительных комплексов, продвигать их в регионе и за его пределами. И правда, порой важнее полностью сменить окружение, подышать целебным воздухом хвойного леса и дать организму полную разрядку: потрудился, милый, на славу? Теперь я позабочусь о тебе.

Согласно исследованиям, в советские годы санаторно-курортным оздоровлением пользовалось 11 процентов населения. Теперь этот показатель упал до 4,5 процента. Оно и понятно — профсоюзов с их бесплатными путевками нет, многие предприятия предпочитают менять старых больных сотрудников на молодых и до поры здоровых, как бы грустно это ни звучало.

Но есть и другие данные: экономически предприятию выгоднее позаботиться о здоровье своих сотрудников самому, чем терять опытные кадры, обучать новые и все равно бесконечно оплачивать больничные. А еще предприятиям, которые оплачивают своим сотрудникам и членам их семей отдых на курортах, предоставляют налоговые льготы. Соответствующий закон был принят в феврале 2021 года.

Три направления постковидной реабилитации

Но главная задача, которую взяли на себя санатории республики, — постковидная реабилитация. Уже известно, что коронавирусная инфекция может сильно ударить по организму, и даже после выздоровления нужно долго восстанавливаться. И татарстанские здравницы перепрофилируются под эту задачу.

Например, санаторий-профилакторий «КАМАЗ» в 12 км от Челнов, на первый взгляд, рай для пожилых граждан, ностальгирующих по временам своей молодости. Первая здравница здесь была основана почти полвека назад — в 1973 году. Сначала тут был детский лагерь, а потом выросли санаторные корпуса для взрослых. Но сейчас тут сконцентрировались на постковидной реабилитации. И кстати, этот санаторий постепенно заполняется и молодежью.

Программа туристического кешбэка здесь пока не действует, но можно сэкономить, приехав по путевкам ОМС от соцзащиты. Если в апреле заполняемость составила только 20 процентов, то бронь на май показывает, что корпуса будут заполнены на 70 процентов.

— В нашем санатории работают три специалиста, прошедшие обучение реабилитации после коронавирусной инфекции. После обследования реабилитацию проводим по трем направлениям. Прежде всего, восстановление психосоматики — не секрет, что долгие месяцы после болезни многие страдают астенией, бессонницей, паническими атаками — с ними работает психолог. Респираторное направление нацелено на восстановление легких — это галокамера, ингаляции, ароматерапия, ЛФК, дыхательная гимнастика по Стрельниковой и терренкур — трассы расположены на всей территории в 46 гектаров. И третье — восстанавливаем мышцы, которые во время болезни тоже не получали достаточного количества кислорода. Мы закупили пульсоксиметры каждому врачу, динамометры, пиксометры, определяющие минутный объем легких. С 2017 года идет постепенное расширение сфер деятельности санатория, обновление медицинского персонала, — рассказал главный врач санатория «КАМАЗ», замдиректора по медицинской части Станислав Колосков.

Сакские грязи и вода из Ромашкино

Сегодня в ассоциацию входит 21 татарстанский санаторий, а один из них — «Ромашкино» — первым в республике прошел процедуру категоризации по стандартам Национальной курортной ассоциации. Теперь он имеет категорию В. Всего категорий четыре, высшая — А. Если перевести на язык отельных звезд, то недалеко от Альметьевска есть санаторий, соответствующий четырем звездам.

Что действительно поражает в «Ромашкино» — нет, не паровозик, а грязеводолечебница. Вот для чего стоит приехать сюда, причем надолго. Недели точно не хватит, чтобы перепробовать все виды оздоровления: от привычных уже жемчужных ванн, подводных и других гидромассажей до спа-капсулы. Здесь же — ванны из знаменитой сакской грязи, которую привозят из Крыма. Их принимают в чистом виде, можно полностью, а можно локально, на определенные участки тела. Есть здесь и процедура приема гальваногрязей, полезные вещества которых при помощи электротока более активно проникают в подкожные слои.

Если первую половину дня можно полностью посвятить водолечебнице, то вторую стоит провести в бассейне — размеры, интерьер и отделка впечатляют. Вода здесь повсюду — поющие фонтаны у главного здания, озеро с прокатом водного инвентаря в окружении вековых сосен и, конечно же, минеральная вода «Ромашкинская», которую пьют из бювета в холле лечебного корпуса. Прихватить ее можно и с собой, на территории тихо и экологично работает небольшой цех по розливу и упаковке воды. К слову о тишине — в санатории принято слушать, как поет лес, но если «зеленый шум» надоест, вечером можно сходить на дискотеку или посмотреть фильм в кинозале.

К 20 процентам кешбэка прибавили свои 10

Еще одна сильная сторона санатория «Ромашкино» — урологическое направление. В кабинетах физиолечения большая часть оборудования работает на сохранение и восстановление мужского здоровья. Санаторий рассчитан на 248 мест, имеет 17 гектаров собственной территории, еще 13 арендует у лесничества. В охраняемой природной зоне расположились трассы терренкура, самая длинная из которых, идущая вокруг озера, — 7 км. Это все отличное дополнение к действующей здесь программе реабилитации для переболевших коронавирусной инфекцией «Свободное дыхание». Она была разработана осенью прошлого года, с тех пор по ней оздоровились 74 работника и пенсионера «Татнефти», гости из Татарстана и близлежащих регионов, 60 медицинских работников, боровшихся с ковидом в «красной зоне», и столько же членов их семей.

— За время пандемии, пока санаторий был закрыт, было потеряно порядка 60 процентов ожидаемой прибыли. Но уже на сегодня, всего за четыре месяца, мы увеличили число гостей на 20—25 процентов по сравнению с аналогичным периодом доковидного 2019 года. При этом сегодня цены на путевки снижены на 10 процентов, и поднимать их мы пока не собираемся. Во всяком случае, до тех пор, пока не достигнем 80-процентной заполняемости санатория. Пока глубина брони небольшая, так что на лето можно подобрать себе что-то вполне приемлемое по деньгам, — рассказал заместитель директора санатория «Ромашкино» Марсил Мирханов.

Он напомнил и о дополнительной экономии с помощью туристического кешбэка. Перед покупкой путевки или тура выходного дня нужно зарегистрироваться на сайте «Татнефти» (санаторий входит в структуру акционерного общества), забронировать путевку, после чего вам пришлют счет на оплату. После того как вы оплатите его картой «Мир», в течение пяти дней придет возврат 20% от изначальной суммы.

Павлины, говоришь?

Уже в первые сутки пребывания в санатории «Шифалы су — Ижминводы» начинаешь соглашаться с его директором Салимом Хабибуллиным, который утверждает: «Жизнь одна, и прожить ее нужно… в санатории!»

Красивое место на берегу Камы, в месте самого широкого ее разлива, заметил еще больше века назад, в 1908 году, малмыжский мещанин Спиридонов. Он и начал популяризировать воду Соленого ключа, отрытого в XIX веке. В 1924 году здесь основали свой курорт — сюда было принято ездить «на воды». Парк санатория с тропами для терренкура вдоль берега Камы, со смотровыми площадками, тенистыми беседками и фантазийным освещением раскинулся на целых 18 га. Поскольку директор еще и ландшафтный дизайнер по образованию, его затеям нет конца — фигурки животных, собранные из растений, встречаются в самых неожиданных местах. Аккуратно подстриженные кусты и деревья напоминают английский сад. Есть даже свой живой уголок. Пока в нем обитают породистые куры-петухи, белки и кролики, но в будущем планируют завести павлинов и даже страусов.

Санаторий специализируется на заболеваниях желудочно-кишечного тракта, воды способствуют оздоровлению. Но и остальные направления оздоровительных практик представлены достойно — от традиционной озонотерапии, карбокситерапии до ударно-волновой терапии и аюрведического массажа в четыре руки. Плюс инфраструктура — спа-салон, своя парикмахерская, магазинчик самого необходимого для отдыха и обширная культурно-развлекательная база. Библиотека, огромный концертный зал, куда выступать приезжают артисты из Казани, дискотека. Четыре раза в год на площадке у санатория силами коллектива устраиваются большие народные гуляния для жителей окрестных сел, Менделеевска и других городов, а на 9 Мая всех желающих угощают солдатской пищей из специально заказанной, сделанной по образцу военных лет посуды.

Зачем в «Ижминводы» приезжают по 70 раз

«Шифалы су — Ижминводы» рассчитан на 401 гостя, при этом цена, в зависимости от степени комфорта, очень разнится — от 16 тысяч рублей до 2 816 рублей в сутки. Можно большой компанией выбрать один из восьми номеров люкс с кухней, спальнями, гостиной, собственной сауной, питанием и лечением. А можно поселиться в скромном двухместном номере с лечением. Главное — семейная атмосфера, которая здесь царит, и ненавязчивый сервис хорошего отеля.

По словам главного врача Розы Снадиной, есть постоянные гости, которые отдыхали здесь по 20—40 раз за жизнь, за ними следуют их подрастающие дети, внуки. Есть тут и своя старожилка, которая побывала здесь недавно в 70-й раз. Понятно, что такое возможно благодаря небольшим турам выходного дня. Хотя, как говорят медики, оздоравливаться нужно, как в советские времена, 14, а лучше 21 день.

— Мы одними из первых в Татарстане стали участвовать в программе туристического кешбэка. 76 процентов от всех отдыхающих за последнее время в нашем санатории воспользовались туристическим кешбэком. В прошлом году мы одними из первых попали «под каток» — закрылись 2 апреля до 28 июля. Пришлось взять два транша кредитов, однако практически весь коллектив сохранили. Сейчас же идем с опережением экономических показателей 2019 года. В связи с появлением новой инфекции нам почти не пришлось закупать новое оборудование — у нас уже было современное. Недавно побывали в Центре мозга в Москве и убедились, что не отстаем по оснащенности от столичных коллег. Около 70 человек прошли у нас постковидную реабилитацию, в том числе медики, но это только один процент от общего числа отдыхающих. Многие предпочитают не говорить или просто не знают о перенесенном недуге, прошедшем бессимптомно или в легкой форме, — рассказывает Салим Хабибуллин.

Дал меткое резюме о туре по курортам местного значения президент ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев. Он подметил, что пандемия принесла пусть и один, но очень жирный плюс: пересмотр приоритетов жизненных ценностей все же произошел. Теперь, перед тем как пожелать всех благ ближнему, желают ему в первую очередь здоровья.