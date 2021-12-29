День в истории: первая очередь КАМАЗа, спецподразделение «Витязь» и «Лондонский блиц»

Чем примечательна дата 29 декабря

Сегодня, 29 декабря, международный день виолончели. В разные годы и столетия в этот день Петр I издал указ о переходе на Юлианский календарь, в Москве торжественно открыли гостиницу «Националь», появился маршрут легендарной «Аннушки» — трамвая «А», подписали Договор об образовании СССР, создали отряд спецназначения «Витязь», произошла катастрофа Ту-204 во Внукове и взрыв на железнодорожном вокзале в Волгограде. Российская императрица, дочь Петра I Елизавета Петровна, русский архитектор Карл Росси, датский археолог, выделивший каменный, бронзовый и железный век Кристиан Томсен, изобретатель первого искусственного пластика Александр Паркс, генерал-полковник танковых войск, дважды Герой Советского Союза Василий Архипов, советский и российский поэт Евгений Рейн. Умерли швейцарский художник и график Феликс Валлоттон, немецкий конструктор Вильгельм Майбах, русская писательница Надежда Мандельштам, французский модельер Пьер Карден, советский кинорежиссер Андрей Тарковский. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Первая очередь КАМАЗа, новый корпус онкоцентра, станция метро «Проспект Победы»

29 декабря 1976 года государственная комиссия во главе с министром автомобильной промышленности СССР Виктором Поляковым подписала акт о вводе в эксплуатацию первой очереди Камского комплекса заводов по производству большегрузов. Уже ко времени сдачи в эксплуатацию первой очереди КАМАЗ обладал огромными производственными фондами. Объемы были в два раза выше, чем на ВАЗе, и в три раза превосходили общеотраслевой показатель по Минавтопрому.

В 1999 году был принят в эксплуатацию семиэтажный корпус республиканского клинического онкологического центра в Советском районе Казани. Сам онкодиспансер был создан в 1960-м. В 1972 году построили здания лечебного и радиологического корпусов. Позднее открыли эндоскопический кабинет, получивший в 1979 году статус эндоскопического центра Министерства здравоохранения ТАССР. В 1986 году создали централизованную цитологическую лабораторию. В 1993-м на базе онкодиспансера основали службу скорой медицинской помощи онкобольным, аналогов которой не было не только в России, но и в странах СНГ. История РКОД продолжает развиваться по сей день. В 2020 году открыли филиал РКОД МЗ РТ в Набережных Челнах.

Фото: yandex.ru/maps

29 декабря 2008 года открыли шестую станцию первой ветки казанского метрополитена «Проспект Победы». Она расположена на Центральной линии, между станциями «Горки» и «Дубравная». Станция имеет 2 кассовых вестибюля, причем оба связаны с кольцевым подуличным переходом. При открытии станции, действовал северный вестибюль и единственный (южный) выход из западного коридора перехода. 19 января 2009 года был открыт для пассажиров южный кассовый вестибюль. 1 апреля 2009 года открылся второй (северный) выход из западного коридора. 29 августа 2012 года были открыты еще два выхода из подуличного перехода: фактически, появилась возможность, переходить улицу Зорге под землей в двух местах. И лишь 1 ноября 2012 года был открыт восточный коридор подуличного перехода, имеющий 2 выхода на остановку скоростного трамвая: переход наконец стал кольцевым. Основа интерьера станции — тема Победы СССР в Великой Отечественной войне. Колонны и стены облицованы мраморными и гранитными плитами. Спаренные колонны образуют как бы Триумфальную арку. Каждая из арок посвящена одному из городов-героев, название которого написано на стекле между спаренными колоннами. В пролетах размещены люстры, символизирующие салют Победы.

Фото: mirmetro.net

Коммуна имени Феликса Дзержинского, «Ворошиловский стрелок», спецподразделение «Витязь»

В 1927 году была открыта коммуна имени Феликса Дзержинского — детское воспитательное учреждение для борьбы с детской беспризорностью на добровольные отчисления от зарплаты чекистов. Колонию возглавил педагог Антон Макаренко. Одним из основных принципов воспитания в коммуне было соединение обучения с производительным трудом. Первоначально ребята ежедневно работали четыре часа в мастерских (1927-1929), которые позже были преобразованы в производственные цеха. В 1932 году был открыт завод электроинструментов. Здесь была выпущена первая советская электросверлилка марки ФД-I. Затем был построен завод пленочных фотоаппаратов, где изготавливались знаменитые «ФЭДы».

Фото: naukatehnika.com

29 декабря 1932 года в СССР ввели почетное звание «Ворошиловский стрелок» первой и второй степеней. Подготовка ворошиловских стрелков стала неотъемлемой частью оборонно-массовой работы и вскоре была превращена в широкое движение трудящихся, молодежи за овладение стрелковым делом. Осенью 1934 года в Бауманском районе Москвы открылся первый в стране клуб Ворошиловских стрелков, который первым представлял оборонное Общество на международных соревнованиях, где встретились команды клуба Ворошиловских стрелков и команда Портсмутского стрелкового клуба США. Победили москвичи, выбившие на 207 очков больше американских спортсменов.

29 декабря 1977 года в системе внутренних войск МВД СССР началось формирование специального подразделения, которое позже получило название «Витязь». В его ряды вступали наиболее подготовленные кадры из числа офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат срочной службы. За 40-летнюю историю спецподразделения его бойцы принимали участие в сложнейших контртеррористических операциях. Около половины личного состава — обладатели краповых беретов, восемь человек награждены золотыми звездами Героя России. Решение правительства СССР о создании спецподразделений в составе КГБ и МВД было вызвано необходимостью обеспечить безопасность во время проведения в 1980 году Московской Олимпиады. После успешного обеспечения безопасности на Олимпийских играх 1980 года подмосковные спецназовцы отметились операциями по освобождению заложников: в 1981 году в Удмуртской области и в 1986 году в Уфе. О росте профессионализма бойцов свидетельствует появление у «витязей» в 1988 году первых обладателей краповых беретов.

Фото: warchechnya.ru

Техас стал штатом США, «Лондонский блиц» и конец войны в Гватемале

29 декабря 1845 года Техас официально стал 28-м штатом США. 1 марта 1845 года президент Закари Тейлор подписал билль о присоединении, а 3 марта (в последний день своего президентства) переправил его в Техас. Техас признал присоединение, и 29 декабря 1845 года Полк официально принял Техас в Союз 28-м штатом. Формальное вступление Техаса в Союз произошло 19 февраля 1846 года.

В 1940-м произошла вторая крупная бомбардировка Лондона авиацией гитлеровской Германии. Бомбардировки получили название «Блиц». 29 декабря произошел самый массированный налет на район лондонского Сити. Множество зданий было разрушено, пострадал собор Св. Павла. В эту ночь погибли около 8 тысяч жителей. Первый налет состоялся в ночь на 25 августа того же года. Тогда десять немецких самолётов, сбившись с курса, по ошибке сбросили бомбы на окраину Лондона. В ответ на это в ночь с 25 на 26 августа 1940 г. британская авиация бомбила Берлин. До 7 сентября было произведено семь налетов на немецкую столицу. «Блиц» на Лондон объявили актом возмездия за налеты на Берлин. Он начался в ночь с 6 на 7 сентября 1940-го и налеты продолжались непрерывно до 13 ноября 1940 того же года силами от 100 до 150 средних бомбардировщиков. Самая масштабная бомбардировка Лондона произошла 7 сентября, когда более 300 бомбардировщиков атаковало вечером и еще 250 — ночью. К утру 8 сентября 430 жителей Лондона было убито. Всего в сентябре 1940 года на Южную Англию было сброшено 7 320 тонн бомб, в том числе 6 224 тонны было сброшено на Лондон.

Фото: wikipedia.org

В 1996 году длившаяся 36 лет гражданская война в Гватемале закончилась примирением воевавших сторон. В целом серия вооруженных конфликтов в Гватемале не имеет четких временных границ и распадается на несколько периодов общей продолжительностью около 36 лет. Война берет начало в 1960 году. К дестабилизации обстановки в стране в 1954–ом привел осуществленный при поддержке США государственный переворот, в результате которого президент Гватемалы Хакобо Арбенс был смещен. К концу 1996 года стороны заключили шесть существенных и пять рабочих соглашений. В них наметились шаги по прекращению военного конфликта и были даны гарантии реформ, направленных на решение некоторых социальных и структурных вопросов, сгруппированных по темам: права человека, комиссия по установлению фактов, возвращение беженцев и вынужденных переселенцев, статус и права коренных народов, социально-экономические и сельскохозяйственные вопросы, укрепление гражданской власти и роль вооруженных сил, реформа Конституции и избирательной системы. В декабре 1996 года представители правительства и командование партизан подписали «Договор о прочном и длительном мире», положивший конец гражданской войне.