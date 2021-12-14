Слуцкий у Собчак: поле «Ак Барс Арены», Абрамович и женщины в футболе

Наставник «Рубина вновь раскритиковал поле домашней арены, заявил, что компетентность в футболе важнее пола и пожалел Дзюбу

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Главный шоумен российского футбола Леонид Слуцкий, который не единожды появлялся в сценах КВН, юмористических шоу и в клубных клипах «Рубина» для Instagram, на этот раз встретился с Ксенией Собчак, наведавшейся в Казань. Одиозные собеседники обсудили сборную России под руководством Валерия Карпина, многострадальный газон «Ак Барс Арены» и женщин в профессиональном мужском футболе. Спортивная редакция «Реального времени» сделала выжимку главных тем из беседы.

О сборной России, Дзюбе и своем возвращении

Главный тренер «Рубина» заявил, что не пошел бы на пост главного тренера сборной России. Специалист тренировал команду в 2015—2016 годах. Слуцкий закончил свою карьеру в национальной команде, когда та заняла последнее место в группе на чемпионате Европы во Франции 2016 года.

«По поводу тренерства сборной со мной никто не связывался, потому что у меня есть действующий контракт, и я вполне допускаю, что связывались с моими руководителями. Российский футбольный союз сделал правильный выбор. И мы очень хорошо общаемся с Валерием Георгиевичем (Карпиным, — прим. ред.) . Два раза в одну реку я бы не вошел.



Уникальная вещь — еще ни один тренер национальной сборной не уходил оттуда победителем. То есть всем били в спину. Обсирали — это даже мягкое слово. Зачем, если ты уже там был, все получил с лихвой, опять это делать второй, третий или еще какой-то раз? Да, когда делает Луи ван Гал в сборной Голландии — это несколько иная ситуация. Но в наших условиях все равно финал ясен. Имперские амбиции не дают нам спокойно спать. Мы по-прежнему считаем, что футбол придумали в России, и умрет он тоже здесь. Вот вторая часть случилась, а первая точно не про нас», — рассказал Слуцкий.

Фото: rfs.ru

Ответил Слуцкий и на вопросы о делах нынешней сборной России и ее наставнике Валерии Карпине. Он прокомментировал решение тренера не вызывать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу в состав команды на последние игры отборочного этапа чемпионата мира-2022.

«Если Карпин видит свою игровую модель без игрока плана Артема — а он определенных модельных характеристик — то тренер делает все правильно. Если Дзюба как модель может использоваться в каких-то схемах… Тут мы уже не можем говорить, правильно это или нет. Просто факт. И он выстраивает свою игровую модель без большого форварда, который хорошо играет спиной, в недодаче, в подыгрыше, но не такого подвижного, как условный Смолов», — сказал Слуцкий.

Тренер «Рубина» оценил и нынешнюю форму 33-летнего нападающего. Последний раз выступал в форме национальной команды на чемпионате Европы — 2020. После европейского первенства футболист заявлял, что неудачное выступление сборной России серьезно ударило по его психологическому настрою. Сам Дзюба долго не мог забить за петербургский «Зенит».

«Я могу озвучить свои выводы и за работу Дзюбы — мы с ним дружим, у нас суперотношения, но я могу его объективно оценить. Если Дзюбе доверить поднять упавшее знамя, я не видел человека, который бы лучше это знамя понес. Но, если вдруг на него не рассчитываешь, он всю огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не хочет этого делать», — сказал Слуцкий.

Фото: fc-zenit.ru

О поле «Ак Барс Арены»

В очередной раз Леонид Слуцкий раскритиковал поле стадиона «Ак Барс Арена». Это уже не первая его негативная оценка работы руководства казанской футбольной арены. Ранее он утверждал, что из-за плохого покрытия его игроки постоянно травмируются. Осенью стороны пришли к соглашению, что поле больше не будет использоваться для нефутбольных мероприятий.

«Волевым усилием мы проводим чемпионат мира. Мы с вами сидим на шикарном стадионе. Современный, отличный 45-тысячник.



Вы знаете, что здесь поле #овно? Что на этом поле вообще нельзя играть в футбол. На этом поле наш основной нападающий дважды получил серьезнейшую травму, когда вылетал на 3 месяца, и мы теряли огромное количество очков, денег.



Все международные команды, кто сюда приезжали, Клопп, Моуринью и все тренеры говорили: поле — #овнище просто.



Хакамада выступает, поле застилают и так далее. Задание дано, все сделано, все шикарно. Мы сейчас с вами зайдем в президентскую ложу — во! А самого главного нет. А за рубежом наоборот — стадион из #овна и палок, сделан за две копейки...



Мы говорили, что поле плохое-плохое, вбухали 850 килограммов семян дорогущих, чтобы оно выросло. Потом поняли, что не выросло — взяли и сделали реновацию. Лишняя реновация — это огромные деньги. Это десятки миллионов рублей. Ну, мне кажется, так очень многие процессы происходят», — сказал тренер в интервью Ксении Собчак.

Фото: Олег Тихонов

От себя отметим, что Жозе Моуринью никогда не был на стадионе «Ак Барс Арена». Португальский специалист прилетал в Казань вместе с миланским «Интером» осенью 2009 года в рамках матча группового этапа Лиги чемпионов. Игра между «Рубином» и «Интером» состоялась на Центральном стадионе (1:1), а строительство «Ак Барс Арены» тогда еще не начиналось.

О женщинах в профессиональном футболе

Слуцкий и Собчак не обошли стороной и тему присутствия женщин в мужском футболе. Ксения Собчак летом брала интервью у супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, которая активно принимает участие в формировании состава команды «красно-белых». В мае 2021 года Салихова входила в совет директоров московской команды. Также Салихова вела свой телеграм-канал о «Спартаке».

«Зарема Салихова — явление в российском футболе. Она взорвала все устои, которые только могут быть. По мне, это очень круто. Футбол… ну это не шоу-бизнес, но это тоже большое шоу. Я представляю, какое количество людей шло просто посмотреть на «Спартак» из-за Заремы, из-за ее интервью с вами, из-за того, что происходило, из-за этих переписок.



У меня была ситуация, когда я работал в «Уралане» у Кирсана Илюмжинова. У него был астролог внутри команды, и он приходил и говорил мне: «У этого плохой день, луна в марсе, он сегодня будет плохо играть. А этот будет хорошо». Ты понимаешь, что его прислал президент клуба и говоришь: «Да-да, конечно-конечно», но делаешь по-своему. Рано или поздно совпадет, понятно же, когда будешь говорить, что этот игрок плохо сыграет. А если на не очень хорошего игрока так будешь говорить, то вероятность этого в разы усиливается. Конечно, совпадало иногда, но всерьез к этому относиться невозможно. Она молодец, что вообще подняла эту тему с другого взгляда», — сказал Слуцкий.

Фото: spartak.com

Также собеседники затронули тему сексизма в мужском профессиональном футболе в Европе и в России. Слуцкий вспомнил об Ольге Смородской, занимавшей руководящий пост в московском «Локомотиве» и Марину Грановскую, которая занимает пост исполнительного директора в лондонском «Челси».

«Был довольно большой скандал, когда Моуринью выгнал Еву Карнейро, она была доктором в «Челси», и все это естественно связали не с ее профессиональным уровнем, а с сексизмом.



Дело в том, что Грановская общается с руководителями клубов, большинство из которых в Англии — это бизнесмены. Она не заходит в раздевалку к футболистам и не говорит, куда бежать и как обрабатывать мяч. В той бы среде ее не приняли, но так как она с ее образованием и пониманием процессов — топовый руководитель, ей было легче.



У нас есть Смородская, была руководителем «Локомотива», на всех общих собраниях Лиги почти все менеджеры — не футболисты. Какая разница, мужчина или женщина, если ты профессионален?

Фото: fclm.ru

О связи с Романом Абрамовичем

Слуцкий рассказал о своем знакомстве с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. По некоторой информации, именно Абрамович поспособствовал назначению Леонида Слуцкого сначала в английский «Халл Сити», выступавший в Чемпионшипе, а потом и в голландском «Витесе», с которым у «Челси» налаженные связи.

«Мы познакомились очень давно, потому что Роман Аркадьевич многое вкладывал в российский футбол. У него была школа в Тольятти, он стелил искусственные поля, привозил Гуса Хиддинка. Понятно, что когда человек так глубоко вовлечен в футбол, то была возможность познакомиться, нас познакомил Герман Ткаченко. Смотреть вместе футбол, что-то обсуждать, общаться...



Роман Аркадьевич может позвонить мне в любое время, задать любой вопрос, как правило, спортивного характера. Последний раз звонил, наверное, год назад, он давно не был и на матчах «Челси», насколько я знаю. Сам я ему никогда не звоню, мы общались сугубо на профессиональные темы. Для таких людей самое страшное, когда люди становятся навязчивыми».

О зарплатах тренеров

«Сейчас я не знаю точно зарплату Василия Березуцкого в качестве помощника главного тренера, но я думаю, что она в районе 10—15 тысяч долларов. Люди ходят смотреть на футболистов, а не на тренеров.



Что касается тренеров мирового уровня — я не думаю, что Гвардиола получает меньше кого-либо из игроков «Манчестер Сити». Если ты реально топовый тренер, которых в мире человек десять, то это, конечно, все равно не гонорар Месси или Роналду, но зарплата тренеров топовых тоже серьезная», — сказал Слуцкий.