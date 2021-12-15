Уфимцы выступили против уничтожения гостиницы в «Олимпик-парке»

Городские активисты обратились к Радию Хабирову и попросили остановить работы

Фото: Сания Тимасова

Здание гостиницы «Лидо» в «Олимпик-парке» Уфы признали самовольной постройкой. Администрация столицы Башкортостана обратилась с соответствующим иском в суд и выиграла процесс. Согласно решению Фемиды, строение начали сносить, однако активные горожане выступили в защиту отеля. О нашумевшем сносе сооружения, народных акциях и обращениях к главе региона за поддержкой — в материале «Реального времени».

«Что за беспредел творится?!»

Когда под контролем приставов с помощью тяжелой техники начался снос здания гостиницы «Лидо» в «Олимпик-парке», шумно стало не только от работы машин и экскаваторов. Факт уничтожения здания настолько возмутил некоторых горожан, что они провели акцию протеста возле отеля.

— Я человек с обостренным чувством справедливости. И если я вижу, что обижают несправедливо и незаконно, я заступлюсь. И заступалась не раз, и за свое правдорубство получала и морально, и материально. Внимание к проблематике, связанной с гостиницей «Лидо» я привлекаю уже с осени 2020 года. Я стояла на защите даже тогда, когда отвернулись депутаты и закрыли глаза чиновники. Потому что я знала, что за мной сила. А сила в правде. На данный момент приехала спецтехника, и продолжается разрушение гостиницы. Завтра эта техника может приехать к вам и разрушить ваш бизнес и дом, — комментирует происходящее блогер Сания Тимасова.

Некоторые уфимцы обращаются с вопросами напрямую на страницу главы региона Радия Хабирова. Кого-то возмущает сам факт сноса, а кто-то обращает внимание, что из-за работ страдают дети, занимающиеся в спортивной школе.

— Что за беспредел творится в «Олимпик-парке»? Требуем прекратить действия, направленные на снос гостиницы! Такое красивое место в Уфе. Рушить эту красоту — преступление, — возмущена Анастасия Дорохова.



— На улице зима, горнолыжный сезон, а дети, которые занимаются в спортшколе, рядом с которой сносят гостиницу, остались без тренировок. Радий Фаритович, как же так? — вопрошает Анастасия Макарова.



— Не сносите, это единственное красивое здание в Уфе, — просит Эльвина Саетова.

Вместе с тем не вся уфимская общественность выступает против сноса. Блогер Владимир Кобзев, известный как kabzon, на своей странице в Facebook отметил, что неузаконенных зданий в городе быть не должно:

— Вы как хотите, я не буду поддерживать. Давно этот самострой сносить нужно было. Там центр олимпийской подготовки строить будут. Вот это правильно. На месте гостиницы спортивный объект нужно возводить. Гостиница там явно не к месту. Да и глупо как-то ратовать за то, чтобы из города выкинуть всякие самостройные халупы из дерьма и палок, а потом бегать и их защищать. Не хочу. Я б еще десяток непонятно как «узаконенных» в лихие годы объектов снес. Не жалко.

Фото: topparki.ru

Правда, далеко не все уфимцы также уверены относительно будущего этой территории. Сергей Сундиев опасается, что на месте сносимого здания вместо центра спортивной подготовки могут появиться новые жилые дома:



— Остановите снос гостиницы в «Олимпик-парке»! Хотите снова пару «свечек» поставить, порубив лес и уничтожив прилегающую территорию? Этот инцидент будет шикарным примером неспособности местной власти договариваться и держать слово перед предпринимателями. Теперь любое слово администрации, не подкрепленное бумагами, — пустой звук, бравада и ложь! Сколько было попыток договориться, избежать сноса, найти компромисс?

«Мы хотели это здание отдать»

Юрист Петр Низаметдинов, представляющий интересы владельца гостиницы, рассказал «Реальному времени», что в процессе сноса сооружения возникли затруднения.

— В пятницу экскаватором поломали часть здания. Потом приехал подъемник, несколько человек разбирают кровлю. После наших жалоб, что они сносили, не соблюдая технику безопасности, они решили разбирать его вручную, используя отбойные молотки, ломы и прочее. Не знаю, сколько времени понадобится, чтобы разобрать капитальное здание. Оно же не из современных материалов, которые от одного удара ломаются. Там кирпич, бетон, межэтажные перекрытия, железобетон.

По мнению Петра Низаметдинова, сносить здание — не самый эффективный выход из положения, учитывая тот факт, что владелец был готов передать его городу:

— Вопрос в том, что в свое время надо было договариваться, а не потом, когда уже приставам передали. К приставам претензий-то нет, они исполняют решение суда. Больше претензий к истцу, то есть к городу. Они могли бы это здание принять, мы же даже хотели отдать. Недавно подали документы в Духовное управление мусульман, чтобы забрали для каких-то нужд, гостиницы для приезжающих или какой-то благотворительной цели.

Фото: lidohotel.ruhotel.su

Не успели оформить из-за спешки — торопила администрация города

Ранее «Реальное время» уже рассказывало историю появления гостиницы и претензий города к ее собственнику. В 2012 году, когда Уфа принимала Международные детские игры, эта территория была одной из центральных и самых живописных площадок мероприятия. К играм здесь построили отель для участников. Вот только очень торопились и не успели оформить все документы. По словам юриста Петра Низаметдинова, который представляет интересы владельца отеля и парка Ильдара Хуснутдинова, спешка произошла из-за городских властей, которые очень хотели успеть к старту детских игр. Бизнесмену пришлось брать кредит 150 млн рублей. Впоследствии, из-за отсутствия необходимых документов, постройку сочли незаконной.

В 2016 году мэрия подала иск в суд о признании здания самостроем, указав, что оно частично занимает муниципальную землю. Тогда суд встал на сторону городской администрации. История забылась на несколько лет, но в 2019 году прокуратура направила представление в администрацию о незаконном расположении гостиницы, и в городе вновь заговорили о возможном сносе здания.

В 2017 году Федеральная налоговая служба требовала признать и сам парк банкротом, однако спустя год по вновь открывшимся обстоятельствам дело было прекращено. В 2019 году налоговики во второй раз обратились в Арбитражный суд с иском о банкротстве ООО «Олимпик-парк». В компании ввели процедуру наблюдения. Кредиторы приняли решение пойти в суд за признанием фирмы несостоятельной. Однако владелец горнолыжного центра пообещал погасить долг компании в размере 2,4 млн рублей, и в апреле 2021 года дело вновь было закрыто. В августе 2021 года в Арбитражный суд Башкирии был подан иск от межрайонной инспекции №4 о банкротстве ООО «Олимпик-Парк» — уже третий по счету. Сумма претензий не озвучивалась. В сентябре земля под отелем была выставлена на торги, однако их победитель так и не был объявлен.

Фото: Павел Крайнов

На запрос «Реального времени» относительно возможного разрешения спора с отелем в администрации Уфы сообщили, что на сегодняшний день имеется решение Арбитражного суда Республики Башкортостан о признании нежилого строения, находящегося по адресу: г. Уфа, Октябрьский район, ул. Менделеева, 160/3, (кадастровый номер 02:55:010714:72) самовольной постройкой, и об обязании снести самовольно возведенное строение в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.