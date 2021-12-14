Варвара Мягкова: «Моя жизнь — просто эпопея, есть и фэнтези, и абсолютный сюр, и арт-хаус»

В Казани впервые выступила постоянная участница «Летних вечеров в Елабуге с Борисом Березовским».

Фото: предоставлено пресс-службой Татарской государственной филармонии

В Казани с сольным концертом «Священное и мирское» в рамках фестиваля «Филармониада» впервые выступила пианистка Варвара Мягкова. Известность к ней пришла недавно — после приглашения Бориса Березовского участвовать в его «Летних вечерах в Елабуге», хотя до этого она уже становилась лауреатом Всесоюзного конкурса в 1992 году и Международного конкурса в Андорре (2002). Жизнь и творческая судьба ее складываются непросто, однако фортепиано всегда остается важной составляющей. Мама троих детей, пианистка, которую коллеги и критики часто называют гением, рассказала «Реальному времени», за что полюбила Елабугу и Казань, какой фильм можно было бы снять по ее биографии и о том, что все встречи — не случайны.

«Елабуга потрясла бережным отношением к зрителю»

Можно сказать, что успех к Варваре пришел через интернет. Кто-то выложил ее ранние концертные выступления и началось! Она призналась, что выступала и концертировала после окончания Московской консерватории достаточно часто, но — только дойдешь до точки признания, как жизнь откатывает назад. Рождались дети — их у пианистки трое — 16, 7 и 6 лет, разные личные обстоятельства. Но вот однажды в 2019 году ей пришло приглашение от Бориса Березовского приехать на его знаменитые «Летние вечера в Елабуге».

— Конечно, от такого приглашения отказаться было нельзя. Но я сразу предупредила организаторов, что давно не выступала. Они пошли на риск, и все сложилось. Конечно, это испытание — после большого перерыва выйти на одну сцену с великими музыкантами, я очень волновалась. Что меня крайне поразило в Елабуге — бережное, трогательное отношение к слушателю. Люди приходят семьями, гуляют или сидят перед сценой, едят и разговаривают. И никто не мешает их живому общению, обмену мнениями и впечатлениями. Это даже как-то по-европейски. Однако не только к слушателям, но и к самим музыкантам было пристальное внимание. Мы ни в чем не нуждались во время репетиций, выступления, нас хорошо разместили. Чувствуется, что руководство города и района, Министерство культуры республики вложились в фестиваль по полной. Я могу сказать, что это одно из ярчайших музыкальных событий России, фестиваль должен продолжаться. Радует, что одновременно и сама Елабуга живет в фестивальные дни полной жизнью — работают художники, проходят выставки и театральные представления. Да и сами прогулки по городу, а я была на этом фестивале, доставляют огромное удовольствие — город ухожен и сохранен с любовью.

«Мальчик Боря» рискнул и не проиграл

Интересно, что приглашение от Березовского пришло не случайно, и не только записи в интернете сыграли свою роль. Временно прекратив концертные выступления, Варвара Мягкова продолжала работать как репетитор, педагог по фортепиано. Однажды к ней по объявлению об уроках постучался «мальчик Боря». Под этим ником и писал знаменитый пианист, очарованный записями, с предложением выступить на «Летних вечерах».

В 2021 году пианистка выступила в знаковом фестивале «Безумные дни в Екатеринбурге», где и исполнила программу, представленную теперь и в Казани. Интересно, что в октябре она приступила к записи первого диска — и именно со «Священным и мирским». В программу входят достаточно сложные и для исполнения, и для восприятия произведения — два отрывка из «Двадцати взглядов на младенца Иисуса» Оливье Мессиана, написанные композитором в 1944 году, семь сонат Доменико Скарлатти, прелюдии и фуги Баха.

— Это непростая музыка, ее нужно уметь понять и прочувствовать. Впервые я исполнила ее в московском англиканском соборе Святого Андрея в прошлом году. Там особенная церковная акустика, в которой великолепно звучит барочная музыка. Туда и люди приходят именно за духовным искусством, не за развлечениями. После концерта выяснилось, что интерес к такой музыке, несмотря на ее сложность и интеллектуальность, большой. Мы решили вынести ее на широкого слушателя, и пока я могу сказать — людям нравится, она находит живой отклик. Фактически это медитации на евангельскую тему, есть в произведениях Мессиана и отзвуки войны, так что это разговор, как мне кажется, о страстях, непростой очень.

Жизнь в стиле «хардкор»

Варвара Мягкова считает: чтобы талантливый пианист стал еще и успешным, должно сойтись многое — упорный труд, личная удача, творческое окружение.

— В определенный момент мне стало все равно — для чего я работаю. Чтобы меня заметили? Но это все преходяще, сегодня ты интересен, все есть, а потом вдруг все пропадает. Я с семи лет занимаюсь музыкой, было время, когда выступала часто, потом были провалы и паузы по разным причинам. Я считаю, что все произошедшее — некое провидение. Но если бы я все эти годы не занималась упорно, если бы сдалась, то и воспользоваться предоставленным шансом не смогла.

Как-то Варвара Мягкова призналась, что когда-нибудь напишет книгу о своей жизни. «Реальному времени» она сказала, что если по ее биографии снять фильм, то жанры его могут быть самыми разными:

— Такое ощущение, что кто-то на тебе испытывает множество сценариев. Причем, как только один заканчивается, тут же начинается что-то другое. Это просто эпопея, в которой есть и фэнтези, и абсолютный сюр, и арт-хаус. Историй было огромное количество, смешных и страшных. Например, в мои 18 лет мы договорились со старшим братом встретиться на Кубе. Он тогда жил в Америке, деньги водились, а вот я прилетела в аэропорт Сантьяго со 100 долларами в кармане. Он прилететь не смог ­— не выпустили из страны. Предупредить меня тоже невозможно — мобильных тогда не было, родителей я постеснялась беспокоить, звонить им в Москву не стала и приготовилась ждать. Три дня и прожила в аэропорту, как в фильме «Терминал» с Томом Хэнксом, помните? По разговорнику выучила несколько фраз, перезнакомилась со всем персоналом аэропорта. Причем люди там такие добрые, отзывчивые и очень эмоциональные. Кормили меня, переживали. В итоге все обошлось — я все же позвонила в отель, в котором мы должны были поселиться с братом, а там уже весь персонал мои родители подняли на ноги, меня ждали.

Другой случай произошел в Подмосковье. После концерта Варвара Мягкова, по ее словам, просто отправилась самостоятельно в противоположную от остановки автобуса сторону. И заблудилась. Пока телефон работал, вызывала такси, но ни один водитель не мог ее найти, автобусы и машины, не замечая отчаянно голосующую женщину, проезжали мимо. «Я как в параллельном мире оказалась — ни приложение в интернете, ни реальные люди меня просто не видели». Чудом добралась до пригородной электрички и успела к последнему поезду в метро:

— Там, на станции «Парк Победы», самой глубокой, со мной вышел только один мужчина, причем абсолютно пьяный. Он первым шагнул на эскалатор, который поднимается там прямо-таки бесконечно. Я встала за ним, и тут его начало качать, да так, что я поняла — вот-вот упадет и покатится до конца подъемника. Я просто подошла к нему сзади, подперла его спину рукой и так мы ехали до конца. А в мозгу у меня прямо голос произнес: «Все эти злоключения были для того, чтобы ты сейчас стояла и держала этого человека, чтобы он не убился». Вот такие загадки с последующими необычными выводами происходят со мной постоянно.

«Дети давно просятся в Казань»

Пианистка призналась, что своих детей не собирается упорно учить музыки. Старшая дочь уже выбрала профессию биолога, а младших она насильно не усаживает за инструмент — чтобы не отбить интерес к музыке в целом. Сама Варвара Мягкова родилась в семье художников, в доме постоянно звучала музыка, а с двух лет родители отвели ее в хор, где пели сами. Затем была Гнесинская музыкальная школа, где, как отмечает пианиста, ни разу не столкнулась ни с педагогическим шантажом, ни с давлением и манипуляцией. Уважение к ученику — вот что была главным со стороны педагога Елены Пляшкевич.

— Конечно, нужно обладать мужеством даже в детские годы, чтобы каждый день в летние каникулы, когда за окном дети играют, солнце светит, птицы поют, идти в класс и по нескольку часов заниматься за инструментом. А ведь в первые годы обучения — это просто нарабатывание техники, которое дается упорством и усидчивостью. Да, родителям пришлось заставлять меня в 1-м и 2-м классах, но потом это стало делом моей жизни, — поделилась Варвара Мягкова.

Сегодня она равное количество времени уделяет работе и семье.

— Даже не понимаю, как у меня все получается. За все надо платить. Коллеги, у которых есть дети, поймут меня. Если задумываться об этом, просто волосы встанут дыбом. Сегодня вот уехала в Казань, с детьми остался муж. А летом мы все вместе хотим приехать к вам, чтобы вдоволь нагуляться по вашему красивейшему городу — дети давно просят, — говорит пианистка.