«Ак Барс» проиграл «Салавату» и пропустил его в турнирной таблице

Казанцы не набрали очки и потеряли Дмитрия Воронкова

Зубодробительный в прямом смысле слова сюжет очередного «зеленого дерби» заставил любителей хоккея неотрывно смотреть матч «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» с первой до последней секунды. В итоге Казань прервала серию из семи побед, потеряла своего лидера и пропустила Уфу в турнирной таблице. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Билялетдинов и Янко на трибунах, свитер Балмина под крышей

Зинэтула Билялетдинов и Владимир Янко на трибунах. Свитер Дмитрия Балмина под сводами «Татнефть Арены». Деньги, собираемые на создание команды по следж-хоккею. Событий вокруг очередного «зеленого дерби» в Казани было предостаточно, чтобы игра изначально вошла в число знаковых событий недели, но хоккеисты обеих команд не ограничились этим, набросав по ходу матча еще массу тем для обсуждения.

Открыли счет гости. Кирилл Адамчук неаккуратно выбросил шайбу за пределы площадки, и финн Сакари Маннинен замкнул передачу Виктора Тихонова, который дождался, пока партнер по команде доедет до свободного пятачка. Дмитрий Воронков сравнял счет, практически все сделав самостоятельно. Выиграв борьбу за воротами Юхи Метсолы, он выкатился на пятачок и с неудобной руки затолкал шайбу — 1:1. Приглашение Воронкова в состав сборной России для участия в Кубке Первого канала, вызвано именно такими действиями Дмитрия.

Свитер Дмитрия Балмина под сводами «Татнефть Арены»

Второй период шел, как говорится, до заброшенной шайбы, и она залетела в ворота Тимура Билялова. Причем минутой ранее ничто не предвещало подобного развития событий, когда «Ак Барс» прописался в зоне «Салавата», создавая и не реализуя моменты, пока Даниил Тарасов не удалился в азарте борьбы. Камера выхватила момент, как он сидел на скамейке штрафников в прямом смысле слова с выпученными глазами, когда Теему Хартикайнен добивал в сетку ворот каучуковый диск, который отразил Тимур Билялов, после броска с синей линии. Тут можно говорить об определенной доли везения, поскольку шайба отскочила очень удачно для гостей, но третий их гол получился на загляденье. Впрочем, там вся двухминутка в большинстве выдалась образцово-показательной, а завершением ее стали филигранная передача Александра Кадейкина на Вячеслава Кулемина и выверенный до миллиметра бросок в дальний угол. Красота, если вы нейтральный любитель хоккея, и обиднейшее завершение эпизода, если болельщик «Ак Барса».

А затем произошла мини-трагедия с Воронковым, отправленным в нокдаун юлаевцем Петром Хохряковым. Удар плечом последнего пришелся в голову Воронкова, который тут же упал, залив кровью лед. Увы, о Кубке Первого канала можно забыть, возможно, придется расстаться и с перспективой попадания в олимпийский состав. Так воспитанник нижнекамского хоккея подсуропил «барсу» Воронкову.

В итоге было пять минут штрафа и удаление до конца матча, увы, не единоличное, поскольку Артем Галимов ввязался в драку, хотя соперник не отвечал на его удары. Когда он отсидел удаление, «барсы» уже были в атаке и реализовали большинство перед сиреной на перерыв. Кирилл Петров бросил со средней дистанции, попав точно в девятку — 2:3.

А затем произошла мини-трагедия с Воронковым, отправленным в нокдаун юлаевцем Петром Хохряковым

У секстета «барсов» один финн без глазу

И целого периода мало оказалось для «барсов», чтобы сравнять счет. Моментов было создано столько, что можно было бы снять короткометражный фильм с комментарием очередной красотки из «Ак Барс шоу», которое выращивает ведущих для спортивных клубов России с регулярностью, завидной для школы казанского клуба. Но Юха Метсола не зря ест свой хлеб и подъедает печенюжки второго голкипера Александра Шарыченкова, не давая ему практически никаких шансов для выхода на лед. Финн тащил все, что летело, двигалось, ползло в сторону его ворот, включая броски в те три с половиной минуты, когда его команда осталась в меньшинстве после двойного удаления Динара Хафизуллина. Казанцы под конец даже поменяли Тимура Билялова, оставшись вшестером против четверых юлаевцев, но интригу в игре убил бросок Сакари Маннинена по пустым воротам. Он подкараулил отскок от борта после выброса шайбы, поскольку у шестерых «барсов» один финн остался без глазу. Галимов в очередной раз с досады треснул клюшкой, на это раз по перекладине ворот, как ранее, во втором периоде, он шарахнул по заградительному стеклу, напугав ребенка с другой стороны. Не дай Бог мальчик начнет заикаться, и после матча будет еще один пострадавший, наряду с Воронковым...

Практически полная «Татнефть Арена» огорченно выдохнула как один после гола в ворота «барсов» и потянулась к выходу. Согласно протоколу на игре собрались 6 223 зрителя, вот она волшебная сила «зеленого дерби», которого боятся и коронавирус, и омикрон, обходящие «Татнефть Арену» за три версты и подстерегающие казанцев либо в транспорте, либо в торговых центрах. Кстати, такое заполнение арены хорошо для создания команды по следж-хоккею, куда будут перечисляться средства, правда, хоккеисты во вчерашний вечер подвели, поскольку с двух заброшенных шайб можно будет перечислить только 20 тысяч рублей.

И целого периода мало оказалось для «барсов», чтобы сравнять счет

«Ак Барс» начал год поражениями от «Салавата» и заканчивает этим же

Послевкусие очередного «зеленого дерби» в том, что матч выдался захватывающим. Судя по эмоциям, это одна из лучших игр тура, где еще два матча завершились в овертайме, а в одном победитель определялся в серии буллитов. Возможно, «зеленое дерби» не выдалось таким же качелеобразным, как игра в Сочи, где местный клуб победил, уступая по ходу — 0:4, но и в Казани было много чего, что останется в памяти. Сам факт проигрыша, конечно, обиден, но надо вспомнить, что 2021 год Казань начала с проигрыша Уфе, и можно было бы сказать, что Казань начала и заканчивает год с поражений от Уфы, если бы нам не предстояла еще игра с Челябинском. Зато, проиграв, мы выиграли семь противостояний подряд, в том числе в серии плей-офф. Такого преимущества не бывает в матчах равных по силам команд, а «Салават» нам и ровня, а сейчас еще и почти родня. Шесть бывших хоккеистов «Ак Барса» в заявке, плюс к ним три воспитанника хоккейного Татарстана: потерянные им практически после выпуска из спортшколы Динар Хафизуллин и Сергей Шмелев и «киллер» из Нижнекамска Хохряков. Создается впечатление, что Уфа сейчас формируется экс-«барсами», разбавляя их очередной порцией скандинавских хоккеистов.

Что касается «Ак Барса», то следует порадоваться прогрессу Александра Квартальнова, выходившего в третьем звене. Помнится, автор этого репортажа пристально отслеживал процесс взросления воспитанников системы ЦСКА 2002 года рождения, где в числе самых незаметных были Квартальнов и Артур Зарипов, набирая за сезон детско-юношеского хоккея чуть более десяти очков. Такой интерес был вызван тем, что в ЦСКА-2002 играл сын клоуна Михаила Шуйдина, внук еще более знаменитого клоуна Михаила Шуйдина-старшего, извечного напарника Юрия Никулина по манежу. Время прошло, и жизнь показывает, что гены делают свое дело. Наследник клоунских династий застрял в молодежном хоккее, а наследник хоккейной в основе команды КХЛ — Лиги равных возможностей! Уйдет из хоккея Данис Зиннурович, глядишь, и его сменит в фуфайке «Ак Барса» Артур Данисович, также «сэкономивший» свои забитые шайбы на детско-юношеском уровне.

Помнится, в ХК ЦСКА, как недолгое время называлась команда Виктора Тихонова (дедушки недавнего «барса» и нынешнего салаватовца), уже в российские времена играл сын тогдашнего министра обороны Игоря Сергеева — защитник Дмитрий Сергеев. Очень талантливый парень, он еще стал лауреатом телевизионного фестиваля военной песни «Катюша», затем спел с группой «Лесоповал», художественный руководитель которой — Михаил Танич — был известен как фанат армейского клуба. Талантливый человек — талантлив во всем! Жаль, Сергеев-младший ушел из хоккея, как только папа перестал быть министром обороны.

«Ак Барс» еле-еле обошел команду команду «Салават Юлаев» по количеству татарстанских воспитанников на площадке

В свое время Зинэтула Билялетдинов, наблюдавший вчера за «зеленым дерби» с трибун, наслушался критики только за то, что сотрудничал с агентом Станиславом Романовым, который был его тестем, а сейчас мы имеем тот случай, когда «Ак Барс» еле-еле обошел команду «Салават Юлаев» по количеству татарстанских воспитанников на площадке (Булатов, Журавлев, Петров, нижнекамец Билялов и альметьевец Лукоянов против троих в составе Уфы). Если так пойдет дальше, чей свитер будем поднимать под своды «Татнефть Арены» лет эдак через десять?



Джаудат Абдуллин, фото ak-bars.ru