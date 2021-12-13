МОК решил исключить из олимпийской программы бокс и тяжелую атлетику

На очередном заседании исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил 28 видов спорта, которые вошли в первоначальную спортивную программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Среди тех видов, которые не попали в программу Игр, — бокс, современное пятиборье и тяжелая атлетика. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин в своей авторской колонке разбирается в причинах такого решения.

Бокс и тяжелая атлетика — это фундамент Олимпийских игр. Пятиборье — его красота

На заседании исполкома МОК были определены 28 видов спорта, которые вошли в программу Игр в Лос-Анджелесе, и среди них нет тяжелой атлетики (спортсмены соревновались с первой Олимпиады 1896 года), бокса (с 1904 года) и современного пятиборья (с 1912-го). Строго говоря, у этих видов спорта еще есть шанс попасть в олимпийскую программу, поскольку американцы могут вернуть бокс, и, скорее всего, сделают это.

Олимпиада 1904 года в Сент-Луисе была первой, где соревновались боксеры, американцы имеют огромные олимпийские традиции (Мохамед Али, Рэй Леонард, Рой Джонс), но тяжелая атлетика и современное пятиборье реально под угрозой. Однако сама постановка вопроса по видам спорта, вдруг ставшими проблемными, выглядит дискриминационной.

По мнению МОК, «Международная ассоциация бокса должна показать улучшение финансовой прозрачности, включая перераспределение доходов и изменение процесса назначения судей». Увы, бокс «прогибался под изменчивый мир» МОК уже давно. Сначала потребовалось соблюдать правила равноправия полов, и в олимпийскую программу ввели женский бокс. Его продвигала шведская ассоциация боксеров-любителей. При этом толком развивать мужской бокс у шведов не получалось, суперзвезда этого вида спорта Ингемар Юханссон завершил карьеру в 1963-м, что не помешало Швеции инкриминировать глобальные изменения в развитии бокса. Ситуация напоминает нынешнюю, когда Норвегия, где нет ни единой фигуристки, решительно выступает за изменения возрастного ценза в этом виде спорта.

Среди видов спорта нет тяжелой атлетики (спортсмены соревновались с первой Олимпиады 1896 года), бокса (с 1904 года) и современного пятиборья (с 1912-го). Фото: wikipedia.org

Увы, прогнулись и международная федерация бокса, и МОК, а затем международная федерация раз за разом шла на поводу у международного олимпийского комитета. Вводили шлемы, реформировали систему судейства, после критики олимпийского турнира в Рио, тем не менее лишились статуса признания в МОК, и этим летом президент федерации бокса России Умар Кремлев оптимистично заявлял, что к концу 2021-го все проблемы с этим будут решены. Однако МОК посчитал по-другому: нет бокса — нет проблем.

К тяжелой атлетике высказывались претензии о необходимости «выполнить рекомендации по борьбе с допингом и показать полную независимость антидопинговой программы». Современное пятиборье должно высказать предложения по замене дисциплины, которая заменит конный спорт. При этом все три федерации также должны продемонстрировать изменения, связанные с улучшением безопасности и доступности для молодежи».

Не надо принимать болельщиков за идиотов

Итак, современное пятиборье должно менять конкур, который входит в пентатлон, и это было вызвано тем, что тренер из Германии Ким Райзнер несколько раз ударила кулаком коня Saint Boy, на котором выступала пятиборка его сборной Анника Шлой. Негодовал немецкий тренер, поскольку в пятиборье наездники выступают на чужих лошадях, которых им предоставляют организаторы, и тут уже кому как повезет.

Между тем старты в Токио запомнились тем, что пришлось усыпить 14-летнюю лошадь Jet Set 22-летнего швейцарского жокея Робина Годеля. Они выступали в дисциплине конного спорта — троеборье, где лошадь получила травму, после которой стала инвалидом. Еще раз: пятиборье исключают после того, как тренер-женщина несколько раз ударила лошадь, конный спорт, где лошадь погибла, остается в программе Игр. Где логика?

Современное пятиборье должно менять конкур, который входит в пентатлон. Фото: wikipedia.org

А она заключается в том, что конный спорт еще с первых олимпиад входит в число аристократических видов. Как, кстати, академическая гребля, гольф, парусный спорт, теннис... К примеру, от царской России на Олимпиаде 1912 года стартовали особы, «приближенные к императору»: Конники Великий князь Дмитрий Романов и Павел Родзянко, теннисист граф Михаил Сумароков-Эльстон, яхтсмен Князь Эспер Белозерский. Федерацию конного спорта возглавляла Елена Батурина, сейчас Марина Сечина, стоит ли уточнять, чьи это супруги.

В одной из наших статей о спорте в современной Украине мы упоминали олигарха и депутата Рады Александра Онищенко, который на свои деньги собрал легионеров в сборную страны, и себе не отказывал в удовольствии дважды стать участником Олимпиад. На Западе конный спорт был и остается элитным видом спорта, и МОК зачастую требующий удешевления олимпийских стартов, «закрывает» глаза на непомерно огромные затраты на гольф, где строительство и содержание поля стоит огромных денег, на конный и парусный спорт, которые затратны как в плане транспортировки лодок и лошадей, так и в плане их содержания, и, главное, ни одна из этих спортивных дисциплин не входят в число популярных, на чем так настаивает руководство МОК. Как там сказано в их директиве: «три федерации также должны продемонстрировать изменения, связанные с улучшением безопасности и доступности для молодежи». Вы видели массы молодых гольфистов, конников и яхтсменов. Выкидывая из олимпийской программы современное пятиборье, почему-то МОК не имеет претензий к триатлону, который построен на том же принципе совмещения разных спортивных дисциплин, помимо конного и стрелкового спорта.

От Лос-Анджелеса до Лос-Анджелеса

Мы не против всех видов спорта, которые остались в олимпийской программе, тем более что три из них — серфинг, скалолазание и скейтбординг еще должны получить одобрение на сессии МОК, которая пройдет во время Олимпиады-2022 в Пекине. Просто нынешняя политика МОК — это даже не двойные стандарты, это отсутствие здравого смысла, логики и олимпийских принципов: «Быстрее, выше, сильнее». При этом нет никакой серьезной надежды на медали у татарстанцев и даже россиян в этих дисциплинах. Касаемо бокса, то на подходе к составу сборной находится Гелюса Галиева, но даже она была всего лишь третьей на недавнем чемпионате России в Челябинске. Татарстанские штангисты в этом плане успешнее, но только в сравнении. Как раз сейчас в Ташкенте проходит чемпионат мира, на котором дебютировала Регина Шайдуллина, которая не смогла поднять начальный вес, и бронзовую награду завоевал Зульфат Гараев, ставший единственным медалистом в составе сборной России. И наш крик души, он не о медалях, и дискриминации по отношении к России, он о дискриминации олимпийского движения.

Что символично, в Лос-Анджелесе-1984 прошли летние Игры, которые изменили мировой спорт, куда пришла коммерция. На ту Олимпиаду советские спортсмены не поехали, повинуясь решению самого министра спорта Марата Грамова, выходца из Ставропольского края, соратника Михаила Горбачева. Тогда решение о неучастии на Олимпиаде и проведении альтернативных соревнований под названием «Дружба» были неоправданными. Мы никому ничего не доказали, потратили массу финансов, а спортсмены все равно остались недовольными, хотя получали премии на уровне олимпийских.

Что символично, в Лос-Анджелесе-1984 прошли летние Игры, которые изменили мировой спорт, куда пришла коммерция. Фото: wikipedia.org

Грядущий Лос-Анджелес-2028 он не о России, которая, повторимся, практически не пострадает от ухода современного пятиборья и тяжелой атлетики и лишится потенциального количества наград только в боксе. Но здесь речь идет о традиционном олимпийском движении, к которому мы привыкли. И это решение МОК, кстати, может вызвать неприятие не только в России, но и в такой мощной спортивной державе, как Китай, и такой не совсем спортивной, как Индия. Боксеры и штангисты этих стран — местная гордость, и нам есть с кем объединяться, чтобы отстоять эти три фундаментальных вида олимпийского спорта.

Джаудат Абдуллин