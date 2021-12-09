Во что «StradiВаленки» переобули казанцев

На «Филармониаде» московский квартет представил свое видение «Татарской рапсодии» Рафаэля Белялова

Фото: предоставлено пресс-службой Татарской филармонии

В Татарской филармонии выступил квартет с необычным названием — «StradiВаленки». Столичные музыканты приезжают в наш город во второй раз, однако программа «Кино и голуби» прозвучала впервые. Москвичи подготовили для казанцев и особый музыкальный подарок — в жанре кроссовер прозвучала «Татарская рапсодия» Рафаэля Белялова.

Классика — не пыльный экспонат

Впервые «StradiВаленки» побывали в Казани в 2018 году, когда и духу новой коронавирусной инфекции в помине не было. Однако за три года музыканты бодрости и доброго расположения духа не утратили, улыбались сами и всячески настраивали на улыбки зрителей. В этот раз они привезли беспроигрышные кинохиты в программе «Кино и голуби». Обычно на такие концерты народ валом валит, однако в этот раз зал филармонии был заполнен примерно на треть. Может, малознакомое название сыграло свою роль, а может, другие заботы были важнее. Тем не менее зал дружно аплодировал и подпевал знакомым мелодиям.

Самой первой программой, название которой стало девизом коллектива, была «Классика, которая улыбается». По словам руководителя ансамбля Александра Барклянского, музыканты с академическим образованием объединились почти девять лет назад для того, чтобы показать — классика может быть интересной и живой.

— Мы выбрали формат кроссовер, но с особым посылом — со смыслом и драматургией, большим позитивным настроем. Это ирония, с которой мы относимся и к себе, и в каком-то смысле к исполняемому материалу. Уважение, с которым мы относимся к самым серьезным и возвышенным произведениям, не должно их превращать в какой-то пыльный музейный экспонат. Дидактику и умозрительную линию мы отвергаем во взаимоотношениях с классической музыкой. Главное, чтобы зрители поняли — они зря боялись приходить на серьезные концерты классической музыки, ведь и она написана живыми людьми.

Живое воплощение кроссовера

Музыканты обычно везут с собой на гастроли не только боевой настрой и инструменты. Раз кроссовер, то по полной. Перед каждым номером Александр Барклянский читает вступительное слово, с юмором и познавательными фактами, а на заднем фоне транслируются соответствующие музыке кадры. В этот раз это были отрывки из кинофильмов или просто тематические открытки.

Открыла концерт фирменная композиция квартета «StradiВаленки» — кинопопурри «Кино и голуби», в которой угадывались мелодии из «Шерлока Холмса», «Берегись автомобиля», фильмов Леонида Гайдая и других кинолент. За ней следовали увертюра Исаака Дунаевского к «Детям капитана Гранта», танго польского композитора и дирижера Ежи Петерсбурского, которое больше знают как «Утомленное солнце», коктейль «Рио-Рита» (обработка Ефрема Подгайца) и многое другое. К слову, последнее произведение — редкий случай, когда музыканты пользуются чужой аранжировкой, обычно для своего квартета они аранжируют сами. Но в этот раз автор милостиво подарил композицию музыкантам, видя, как мастерски они за нее взялись.

Вообще, квартет часто появляется на центральных телеканалах, нередко с оперными и эстрадными исполнителями. С ними выступали солист театра «Новая Опера» Алексей Татаринцев, исполнительница аргентинского танго Анна Аверина, мастер русского романса и отечественного танго Лариса Макарская. Сценическими партнерами коллектива были и профессиональные танцевальные дуэты: чемпионы России по аргентинскому танго Анна и Сергей Сохненко, Владлена Захарова и Андрей Макаров, а также танцоры из Аргентины — Гуаделупе Гарсиа и Джуниор Сервилла, Хорхе и Джералби Фурлонг. В общем, квартет уже принято называть живым воплощением идеи и формата «кроссовер».

«Зритель хочет большего»

Более того, у каждого их них есть своя музыкальная деятельность. Так, пианистка Надежда Котнова часто аккомпанирует знаменитостям, Любови Казарновской в частности. Александр Барклянский — дирижер камерного оркестра Moscow Collegium Musicum, аккордеонист Евгений Алтудин появляется даже в театральных постановках, в том числе в театре «Мастерская Петра Фоменко» и Театре песни Елены Камбуровой. Контрабасист Денис Макаров часто выступает в симфонических проектах, например с «Виртуозами Москвы» Владимира Спивакова.

Александр Барклянский отметил, что программа киномузыки подбиралась исходя из двух моментов — зрительского интереса и личных предпочтений музыкантов:

— С нашей точки зрения, всегда должны быть и лирические нотки, и болевые приемы в общении со зрителем. Рассчитывать на то, что он хочет только веселиться, было бы неуважением к нему. Зритель глубже, он точно хочет больше, чем ему предлагают среднестатистические средства массовой информации, которые сегодня все ниже и ниже опускают планку. Не отрицая современных веяний, мы все же за вечное. Другое дело, что способы взаимодействия с материалом и публикой, конечно, должны меняться в зависимости от времени. Но опускаться до примитивных приемов нельзя. Важно, чтобы концерт воспринимался публикой «на одном дыхании», а ведь со временем, помимо легких развлекательных, у нас появились и трагические программы.

Күчтәнәч от москвичей

Действительно неожиданностью стало исполнение лейтмотива фильма «Остров» композитора Владимира Мартынова. Особняком стоял и Сергей Рахманинов — тема из киноленты «Старший сын», которая ярко и торжественно завершила первое отделение. На ура публика восприняла подарок москвичей, специально для казанского слушателя включенный в программу, — «Татарская рапсодия» Рафаэля Белялова.

— Этот номер мы специально сделали для вас. Фактически это будет премьера, которую сознательно подготовили для вас. Посчитали, что приезжать к казанской публике с пустыми руками будет неправильно.

Музыканты отыграли концерты и уехали, оставив казанцев «переобутыми» в вечно теплую музыку бренда «StradiВаленки».