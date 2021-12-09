От серьезной травмы до собственного фитнес-клуба: путь пауэрлифтера Кирилла Гейта

Бывает так, что за годами тренировок следует травма, которая перечеркивает мечты о спортивных достижениях. И лишь сильные духом люди находят возможность обратить ситуацию в свою пользу. Герой нашего интервью Кирилл Гейт как раз их тех, кто не сдается и выжимает максимум из вызовов судьбы. После операции он не смог вернуться в греко-римскую борьбу, зато нашел себя в бодибилдинге. Сегодня он выступает на престижных международных турнирах, помогает другим спортсменам и всем, кто хочет привести свое тело в лучшую форму.

Успешный дебют

— Кирилл, расскажите, как вы начали заниматься пауэрлифтингом? И с чего посоветовали бы начать молодым ребятам, мечтающим о такой совершенной мускулатуре?

— Вы знаете, все получилось случайно. Я достаточно долго занимался греко-римской борьбой, но получил серьезную травму, нужна была операция и долгий процесс реабилитации и восстановления. Так вот, после успешной операции начал подыскивать зал для восстановления. Остановился я на зале с богатой историей, своей атмосферой, раньше там был центр тяжелой атлетики, в нем проводили свои сборы наши олимпийские чемпионы Василий Алексеев, Давид Ригерт. Зал называется «Донской богатырь». В это время, в зале тренировались очень много пауэрлифтеров, этот спорт только начинал приобретать популярность в нашей стране. Я начал свою реабилитацию, параллельно наблюдая, как тренируются ребята-пауэрлифтеры, и потихоньку сам пробовал тренироваться, меня затянуло, полюбил этот спорт. Причем я начал изучать несколько направлений, фитнес и пауэрлифтинг. По итогу я остался в этом клубе и продолжил развиваться в этих спортивных направлениях.

Молодым ребятам, начинающим свой путь в фитнесе, посоветовал бы не торопиться, ни в коем случае не нужно сразу тренироваться с большими весами, чтобы постепенно адаптировать свою мышечную систему и нервную систему к тренировочным нагрузкам, также подобрать правильный рацион питания. И обязательно визуализировать ту форму, которую они хотят построить.

— Через сколько лет стали вице-чемпионом универсиады по этому виду спорта? Я правильно понимаю, что дебют на профессиональной арене сразу принес вам серебро? Или универсиаде, предшествовали другие престижные турниры?

— Получилось так, что спорт меня привел в медицину. Я начал изучать большое количество литературы и понял, что мне это интересно. Я стал студентом медицинского колледжа а затем медицинского университета. В университете я попал в сборную по пауэрлифтингу и мне предложили выступить на всероссийской универсиаде среди студентов. Получилось достойно представить честь университета, став вице-чемпионом универсиады.

Опора на медицину

— По образованию вы врач-диетолог. Насколько эта медицинская специальность близка к пауэрлифтингу?

— Через спорт я начал увлекаться медициной и диетологией, а позже стал студентом медицинского университета. Эти направления действительно очень тесно связаны друг с другом. Я понял, чтобы разобраться в системах организма и помогать людям, мне нужен большой багаж знаний. Так и получилось, я закончил основной курс и прошел интернатуру в Ростовском государственном медицинском университете.

— Именно в студенческие годы вы задумались над собственной методикой питания и тренировок?

— Да, я являюсь автором множества научных статей и работ, которые были представлены на различных ежегодных медицинских конференциях. Мысль о разработке собственной методики появилась в то время, когда я выступал на соревнованиях по пауэрлифтингу и одновременно готовился к экзаменам в университете. Мне приходилось изучать много литературы, чтобы подготовится к экзаменам. Я начал наблюдать, что при определенном питании, максимальных нагрузках на тренировках, неправильно выстроенной периодизации, организм сильно сопротивляется. И студенту, очень трудно показывать максимальный КПД одновременно в спорте (каким бы он ни занимался) и при подготовке к сессии. Таким образом появилась моя идея о разработке специальной методики. Это особый тренировочный универсальный комплекс с правильным подбором периодизации нагрузки тренировочного процесса, включающий определенный рацион питания. Данная методика позволяет людям, которые занимаются спортом и одновременно имеют большие умственные нагрузки (в том числе студенты), профилактировать снижение физической активности и снижение когнитивных функций в период максимальной учебной нагрузки.

Турнир от Железного Арни

— Вы дважды были участником одного из самых популярных турниров США — Arnold Classic. Попасть на них — уже победа. А какое место и в какой номинации вы занимали?

— Да действительно, данный турнир считается одним из самых популярных турниров по фитнесу и бодибилдингу в мире. Сам Арнольд Шварценнегер приезжает и вручает награды, серьезный мировой уровень, участвуют атлеты из всех стран. Я выступал в категории менс физик, это классический бодибилдинг, каким мы его знаем: темные плавки, классические позы. Весовая категория 82,5 кг. Очень большая конкуренция была — до 35 атлетов в категории, я попал в топ 13.

— Сейчас вы не только принимаете участие в международных соревнованиях, но и готовите к выступлению других спортсменов. Когда началась ваша тренерская карьера и какие успехи у ваших учеников?

— Да действительно, помимо работы с клиентами в зале, я готовлю спортсменов на соревнования. Среди моих спортсменов есть атлеты не только из России, но и из других стран. Среди моих спортсменов есть чемпионы кубка Ростова-на-Дону, призеры России по бодибилдингу и чемпионы США по бодибилдингу. Начал я свою тренировочную деятельность в 2007 году, все начиналось со знакомых и друзей, они заметили мои результаты и начали обращаться за помощью. Потом уже пошла и помощь профессиональным спортсменам, медицинское образование очень помогало, в достижении отличных результатов.

Приемы мотивации

— Вы тренируете не только звезд спорта, помогая скорректировать питание и обрести спортивную форму всем, кто к вам обратился. Скольким людям вы уже помогли?

— Безусловно, ко мне обращаются и непрофессиональные спортсмены. Я стараюсь помогать всем — от офисных работников, домохозяек и людей из военных направлений до тинейджеров, студентов и медицинских работников.

За мою долгую практику в этой профессии, получилось помочь очень большому количеству людей, даже так сразу цифру не назову, думаю это сотни людей, а может даже уже и тысяча.

— С кем вам легче работать, с мужчинами или женщинами? Кого и как вы мотивируете на снижение веса и обретение рельефных мышц?

— Вы знаете, если человек приходит с желанием тренироваться и соблюдать все рекомендации в питании и режиме восстановления, будь это мужчина или женщина, с такими людьми достаточно легко работать. Прежде всего я стараюсь мотивировать своим примером и своим образом жизни. Но признаюсь, бывают разные клиенты, к которым нужен особый подход, самое главное дать понять человеку, что это его желание прийти и заниматься. Так скажем, я использую свой комплекс психологической мотивации, который еще никогда не подводил.

— Ваши занятия в том числе проходят в удаленном формате. Как удается передавать правильный настрой на расстоянии, а не стоя с человеком рядом в тренажерном зале?

— Да, это совершенно другой вид тренировок. Я начал этот формат в 2015 году. Как это направление работает? Клиент заполняет анкету, я практически собираю анамнез, все данные о прошлом опыте в спорте (если он был), образе жизни, режиме сна и восстановления, режиме питания, перенесенных заболеваниях, травмах, то есть вся информация, которая будет необходима для построения правильного тренировочного комплекса, диеты, подбора БАДов и спортивного питания, режима восстановления.

Также он должен вести систему отчетности по тренировке (в виде коротких видео и фото) и отправлять мне каждый прием пищи, в виде фото, чтобы я был уверен, что питание идет согласно построенному режиму. Для того чтобы человек понимал, как технически правильно выполнять упражнения, я отснял все упражнения, вся база есть в закрытом доступе, на которую человек получает ссылку и, следуя инструкции, выполняет данные комплексы. Самое главное мы каждый день на связи. Я отвечаю на любые возникшие вопросы и провожу мотивационные психологические приемы, которые направляют спортсмена на правильный образ жизни и замену старых привычек на необходимые спортивные. Как говорится, «Ваши мысли становятся, вашими словами, ваши слова становятся вашими поступками, ваши поступки становятся вашими привычками». Моя задача заложить правильный мысленный настрой.



Планы на будущее

— У вас большой практический опыт, подкрепленный медицинской базой. Вы не думали создать свои онлайн-уроки по фитнесу и бодибилдингу?

— Да, я как раз этим занимаюсь на протяжении уже достаточно длительного времени, часто читаю лекции в «Инстаграме» в онлайн формате, и часть материала уже использую для клиентов, которые занимаются со мной онлайн. В дальнейшем планирую усилить это направление. Возможно, до полноценной онлайн-школы.

— Какие у вас планы на 2022 год? Какие спортивные и профессиональные достижения себе наметили?



— Впереди много поставленных целей. Запланировал выступления на Arnold Classic 2022 и на любительской Олимпии. Это самые популярные соревнования по фитнесу и бодибилдингу в мире. Сейчас уже начинаю подготовку. Также я сейчас работаю с моим спонсором Shaker Su над большим проектом. Shaker Su выходит на американский рынок и уже открыто представительство в Майями. Я являюсь официальным амбассадором этой компании. К тому же я намерен открыть собственный фитнес-клуб в США, и мой спонсор готов инвестировать средства в этот проект. Будем заниматься и идти к достижению намеченных целей.



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