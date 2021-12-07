Игорь Бутман оценил тюбетейку-подарок: «Хорошая шапка, теплая»
Первый концерт XIV «Филармониады» был посвящен Олегу Лундстрему
В Казани стартовал XIV фестиваль искусств «Филармониада». В этом году на мероприятии в Татарской филармонии первыми выступили джаз-оркестр Сергея Васильева и народный артист России Игорь Бутман. Концерт был посвящен 105-летию со дня рождения Олега Лундстрема, поэтому каждая композиция была так или иначе связана с маэстро и его легендарным оркестром. Подробнее — в материале «Реального времени».
Будущий вернисаж портретов Бутмана
В прошлом сезоне «Филармониаду» также открывал джаз-оркестр Сергея Васильева, тогда музыканты пригласили коллег — уфимский филармонический джаз-бенд. В этом году в качестве подкрепления в Казань прибыл старый друг коллектива — Игорь Бутман.
Частый гость в нашем городе, в последний раз он общался с «Реальным временем» на закрытии «Джазовой Казани». Маэстро готовился к празднованию 60-летия, в этот раз подвел его итоги:
— Что необычного мне подарили? Целую серию моих портретов кисти разных художников. Думаю, дождаться 70-летия и устроить вернисаж. Шучу, конечно. Мы прекрасно отметили мой день рождения с оркестром Уинтона Марсалиса, трубача, джазмена, руководителя Линкольн-центра в Нью-Йорке. Все могло сорваться в любой момент, взять хотя бы то, что концерт состоялся за день до закрытия Москвы на локдаун. Я даже не задумывался, был ли этот год для меня тяжелым. Много работали, делали то, что должны были делать. Конечно, пандемия разрушала некоторые планы, но мы не расстраивались и продолжали действовать.
Я даже не задумывался, был ли этот год для меня тяжелым. Много работали, делали то, что должны были делать
«Импровизировать может каждый»
В 2020 году Игорю Бутману предложили возглавить факультет джаза в Самарской консерватории. С этим тоже приходится пока повременить: «Если уж браться за что-то, то не формально, по-настоящему»:
— Однако мы сделали Академию джаза в Санкт-Петербурге, удалось собрать прекрасный педагогический состав, многие — мои коллеги из Московского джаз-оркестра. Это те таланты, которые помогут и советом, и работой. Академия должна соответствовать своему названию, давать высшее образование. Кстати, она работает и в Москве. Будем обучать и музыкантов академического направления, но основным будет джаз. В частности, будем учить импровизации. Это только кажется, что сложно. Всем искусство импровизации доступно, правда, в большей или меньшей степени, кто-то рискует, ему интересно, кому-то нет. У человека всегда есть выбор. Наша задача — сделать так, чтобы джаз звучал.
Самба по-татарски
Во втором отделении неожиданно прозвучала песня Бориса Мокроусова «Одинокая гармонь», но аранжировка Сергея Васильева и исполнение Игоря Бутмана сделали ее совершенно новой, такой знакомой незнакомкой.
— Я очень люблю советскую музыку. Аранжировка этой песни была написана мной специально для саксофона соло, а исполнит ее сегодня, конечно, наш гость. Встреча с такими мастерами, как Игорь Бутман, всегда большое событие для любого оркестра. Мы представили на открытии много прекрасной джазовой музыки, в первой части отдали дань Олегу Лундстрему, 105-летие которого мы отмечаем в этом году.
Так, филармонический джаз-оркестр исполнил «Татарскую самбу» Александра Ключарева, аранжировку для биг-бенда которой Лундстрем написал уже в Казани. Прозвучала и вечно нестареющая «Катюша» — тоже в обработке маэстро, которую он сделал еще в Шанхае.
Всем искусство импровизации доступно, правда, в большей или меньшей степени, кто-то рискует, ему интересно, кому-то нет. У человека всегда есть выбор. Наша задача — сделать так, чтобы джаз звучал
«Темнота беспартийная»
На концерте «дали слово» и самому 105-летнему юбиляру. В интервью из хроники Олег Лундстрем признается, что его оркестр, как снег на голову, свалился на Казань. Но тогда этот город был единственным островком джаза в стране. Только потом, по приезде, маэстро узнал, что в 1947 году в Москве был закрыт последний джаз-бенд, Александра Цфасмана. Возможно, и тут бы «шанхайцам» несдобровать, однако под свое крыло их взял художественный руководитель филармонии тех лет, композитор Александр Ключарев. Джазмены играли под его началом и произведения Ключарева, аранжированные под джаз, и сочинения советских композиторов. Худрук их в свою очередь покрывал перед московским начальством: «Они же не чуждый нам джаз играют, а нашу, советскую музыку!» «Нам что будет, на нас, «темноту беспартийную», никто не нападал. Доставалось за все Ключареву», — вспоминал Лундстрем.
Обычный необычный подарок
Перед исполнением шведской песни «Старый добрый Стокгольм», аранжировку к которой сделал Сергей Васильев, руководитель казанского оркестра преподнес Игорю Бутману подарок ко дню рождения — расписную тюбетейку. Номер именинник исполнил в подарок, а потом резюмировал: «Хорошая шапка, теплая!»
«Филармониада» продолжится 7 декабря выступлением московского квартета «StradiВаленки». Музыканты представят свой нестандартный взгляд на шедевры мировой классики, народный фольклор и музыку кино. А уже совсем скоро Татарскую филармонию посетит и Николай Фоменко с музыкально-литературным вечером «Серьезное и смешное». Нет, петь артист не будет, он прочтет Ивана Бунина, Михаила Зощенко и Аркадия Аверченко.
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