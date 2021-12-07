Игорь Бутман оценил тюбетейку-подарок: «Хорошая шапка, теплая»

Первый концерт XIV «Филармониады» был посвящен Олегу Лундстрему

Фото: Максим Платонов

В Казани стартовал XIV фестиваль искусств «Филармониада». В этом году на мероприятии в Татарской филармонии первыми выступили джаз-оркестр Сергея Васильева и народный артист России Игорь Бутман. Концерт был посвящен 105-летию со дня рождения Олега Лундстрема, поэтому каждая композиция была так или иначе связана с маэстро и его легендарным оркестром. Подробнее — в материале «Реального времени».

Будущий вернисаж портретов Бутмана

В прошлом сезоне «Филармониаду» также открывал джаз-оркестр Сергея Васильева, тогда музыканты пригласили коллег — уфимский филармонический джаз-бенд. В этом году в качестве подкрепления в Казань прибыл старый друг коллектива — Игорь Бутман.

Частый гость в нашем городе, в последний раз он общался с «Реальным временем» на закрытии «Джазовой Казани». Маэстро готовился к празднованию 60-летия, в этот раз подвел его итоги:

— Что необычного мне подарили? Целую серию моих портретов кисти разных художников. Думаю, дождаться 70-летия и устроить вернисаж. Шучу, конечно. Мы прекрасно отметили мой день рождения с оркестром Уинтона Марсалиса, трубача, джазмена, руководителя Линкольн-центра в Нью-Йорке. Все могло сорваться в любой момент, взять хотя бы то, что концерт состоялся за день до закрытия Москвы на локдаун. Я даже не задумывался, был ли этот год для меня тяжелым. Много работали, делали то, что должны были делать. Конечно, пандемия разрушала некоторые планы, но мы не расстраивались и продолжали действовать.

Я даже не задумывался, был ли этот год для меня тяжелым. Много работали, делали то, что должны были делать

«Импровизировать может каждый»

В 2020 году Игорю Бутману предложили возглавить факультет джаза в Самарской консерватории. С этим тоже приходится пока повременить: «Если уж браться за что-то, то не формально, по-настоящему»:

— Однако мы сделали Академию джаза в Санкт-Петербурге, удалось собрать прекрасный педагогический состав, многие — мои коллеги из Московского джаз-оркестра. Это те таланты, которые помогут и советом, и работой. Академия должна соответствовать своему названию, давать высшее образование. Кстати, она работает и в Москве. Будем обучать и музыкантов академического направления, но основным будет джаз. В частности, будем учить импровизации. Это только кажется, что сложно. Всем искусство импровизации доступно, правда, в большей или меньшей степени, кто-то рискует, ему интересно, кому-то нет. У человека всегда есть выбор. Наша задача — сделать так, чтобы джаз звучал.

Самба по-татарски

Во втором отделении неожиданно прозвучала песня Бориса Мокроусова «Одинокая гармонь», но аранжировка Сергея Васильева и исполнение Игоря Бутмана сделали ее совершенно новой, такой знакомой незнакомкой.

— Я очень люблю советскую музыку. Аранжировка этой песни была написана мной специально для саксофона соло, а исполнит ее сегодня, конечно, наш гость. Встреча с такими мастерами, как Игорь Бутман, всегда большое событие для любого оркестра. Мы представили на открытии много прекрасной джазовой музыки, в первой части отдали дань Олегу Лундстрему, 105-летие которого мы отмечаем в этом году.



Так, филармонический джаз-оркестр исполнил «Татарскую самбу» Александра Ключарева, аранжировку для биг-бенда которой Лундстрем написал уже в Казани. Прозвучала и вечно нестареющая «Катюша» — тоже в обработке маэстро, которую он сделал еще в Шанхае.

Всем искусство импровизации доступно, правда, в большей или меньшей степени, кто-то рискует, ему интересно, кому-то нет. У человека всегда есть выбор. Наша задача — сделать так, чтобы джаз звучал

«Темнота беспартийная»

На концерте «дали слово» и самому 105-летнему юбиляру. В интервью из хроники Олег Лундстрем признается, что его оркестр, как снег на голову, свалился на Казань. Но тогда этот город был единственным островком джаза в стране. Только потом, по приезде, маэстро узнал, что в 1947 году в Москве был закрыт последний джаз-бенд, Александра Цфасмана. Возможно, и тут бы «шанхайцам» несдобровать, однако под свое крыло их взял художественный руководитель филармонии тех лет, композитор Александр Ключарев. Джазмены играли под его началом и произведения Ключарева, аранжированные под джаз, и сочинения советских композиторов. Худрук их в свою очередь покрывал перед московским начальством: «Они же не чуждый нам джаз играют, а нашу, советскую музыку!» «Нам что будет, на нас, «темноту беспартийную», никто не нападал. Доставалось за все Ключареву», — вспоминал Лундстрем.

Обычный необычный подарок

Перед исполнением шведской песни «Старый добрый Стокгольм», аранжировку к которой сделал Сергей Васильев, руководитель казанского оркестра преподнес Игорю Бутману подарок ко дню рождения — расписную тюбетейку. Номер именинник исполнил в подарок, а потом резюмировал: «Хорошая шапка, теплая!»

«Филармониада» продолжится 7 декабря выступлением московского квартета «StradiВаленки». Музыканты представят свой нестандартный взгляд на шедевры мировой классики, народный фольклор и музыку кино. А уже совсем скоро Татарскую филармонию посетит и Николай Фоменко с музыкально-литературным вечером «Серьезное и смешное». Нет, петь артист не будет, он прочтет Ивана Бунина, Михаила Зощенко и Аркадия Аверченко.

1 / 18 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов