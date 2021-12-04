В Татарстане завершается конкурс «Цифровой прорыв»

Подходит к концу финал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021», в котором свой высокий профессионализм и слаженную командную работу продемонстрировали свыше тысячи участников. В этом году главный IT-проект страны проводится в гибридном формате.



Главной площадкой, где развернулась борьба за призовой фонд в 24 млн рублей, стал Иннополис. Здесь собрались победители тематических хакатонов, амбассадоры, эксперты, трекеры, члены жюри, почетные гости.