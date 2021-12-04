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В Татарстане завершается конкурс «Цифровой прорыв»

15:40, 04.12.2021 1

На мероприятии работала выездная редакция «Реального времени»

В Татарстане завершается конкурс «Цифровой прорыв»
Фото: Максим Платонов

Подходит к концу финал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021», в котором свой высокий профессионализм и слаженную командную работу продемонстрировали свыше тысячи участников. В этом году главный IT-проект страны проводится в гибридном формате.

Главной площадкой, где развернулась борьба за призовой фонд в 24 млн рублей, стал Иннополис. Здесь собрались победители тематических хакатонов, амбассадоры, эксперты, трекеры, члены жюри, почетные гости.

Анвар Шахмаев, директор казанского отделения «Билайн»

Максим Долгов, директор по цифровым продуктам и технологиям компании «Билайн»

Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»

Сергей Плуготаренко, руководитель проекта «Цифровой прорыв», директор РАЭК

Сергей Гребенников, заместитель директора РАЭК

Интернет-газета «Реальное время»
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