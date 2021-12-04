Опрос предпринимателей: состоите ли вы в профессиональных сообществах?
Несмотря на конкуренцию внутри сферы, компании давно и успешно объединяются в профессиональные сообщества. Ассоциации, гильдии, бизнес-клубы и деловые комьюнити существовали и раньше. Но если тогда это было скорее общение формата круглого стола, то в период пандемии коронавируса они справились с задачами более высокого порядка и стали напоминать оперативные штабы по предотвращению экономической катастрофы. В этих объединениях участники коллективно искали стратегические решения и координировали совместные действия в форс-мажорных для бизнеса условиях. И зачастую весьма успешно.
Вопросы спикерам:
Состоите ли вы в профессиональных сообществах? Какую практическую пользу видите от членства в таких бизнес-клубах? Выработали ли вы совместно с коллегами по цеху какие-то эффективные решения?
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Сергей Соловьев заместитель генерального директора ГК ICL, директор сервисно-продуктового кластера
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Да, состоим. Одним из таких сообществ является объединение компаний-разработчиков ПО — «Руссофт». На сегодняшний день это объединение — одно из самых крупных в данном сегменте. И членство в нем открывает широкие возможности для участников: от продвижения потенциала отдельных компаний-участниц до реализации интересов софтверной отрасли в целом. Кроме этого, сообщество активно способствует развитию экспортного потенциала российской отрасли разработки, развивая прямые взаимоотношения с зарубежными странами, организуя и принимая участие в мероприятиях, активными участниками которых становятся представители иностранного бизнеса, массмедиа, а также участники глобального сообщества разработчиков ПО. С учетом того, что ГК ICL имеет стратегию расширения своей доли участия в международном рынке через текущие предприятия и бизнес-единицы группы, а также через создание новых структур, подобные инструменты открывают большое поле для совместной деятельности с «Руссофт».
Недаром говорят «одна голова — хорошо, а две — лучше». Членство в профессиональных сообществах позволяет, опираясь на экспертизу и опыт коллег, взглянуть на задачу (как частную, так и отраслевого масштаба) и пути ее решения под разным углом, получить объемную картину происходящего, объединить ресурсы. Помимо этого, такой нетворкинг позволяет отвлечься от ежедневных операционных решений и увидеть возможности, уходящие за пределы отдельной компании. И в-третьих, общение с коллегами по цеху в рамках профессиональных сообществ — это дополнительная возможность стать частью интересной и глубокой профессиональной коммуникации.
Возможности «Руссофт», в том числе и учет мнения сообщества в процессе нормотворчества, способствуют тому, что решение актуальных вопросов отрасли со стороны регулятора не проходит без участия ее представителей.
К примеру, в рамках сообщества нами был сформирован план поддержки отрасли в условиях пандемии. В конце октября текущего года состоялся II ИТ-форум «Руссофт», где помимо представителей бизнеса были и сотрудники органов государственной власти. Мы обсудили, как изменилась ситуация в отрасли с момента вступления в силу мер поддержки, предоставленных государством. При этом Максим Паршин, заместитель главы Минцифры России, отметил важнейший вклад сообщества в разработку системы мер по поддержке разработчиков ПО в условиях коронакризиса, подчеркнув, что основа плана была подготовлена именно в рамках сообщества, а государственные органы взяли его на вооружение и дальнейшую проработку.
Также отмечу, что аналитические материалы (к примеру, ежегодные исследования российской индустрии разработки, экспресс-опросы и другие форматы), регулярно формируемые в рамках сообщества, становятся качественной базой для последующего принятия решений.
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Максим Блынский директор по маркетингу ООО «Байкал-Сервис ТК»
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Мы состоим в Национальном союзе экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), а ряд наших филиалов входят в торгово-промышленные палаты в регионах.
Действительно, 2020-й прошел под знаком бизнес-сообществ. С началом пандемии профессиональное сообщество СЭЛ во главе с его активным исполнительным директором Ольгой Федоткиной, стало тем оперативным штабом, который встал на защиту логистической отрасли. Мы тогда столкнулись с резким спадом товаропотока. Напомню, что первая неделя карантина в апреле в сборных перевозках показала существенное падение грузооборота — на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И вопрос стоял о выживании бизнеса. Нам тогда было важно находиться в диалоге с властью и постараться быть услышанными.
Уже 20 апреля СЭЛ направил в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина наше коллективное письмо с предложением целого комплекса мер господдержки автотранспортной отрасли, поскольку ее поддержка позволила бы поддержать все отрасли экономики. В нем мы просили об обнулении или сокращении налогов на срок до года, а также снятии административных барьеров. Как представители перевозчиков сборных грузов, мы не могли не обратить внимание на важность логистической обработки грузов и на то, что если поддержка будет оказана собственникам складской недвижимости, то это даст больше шансов договориться с ними об арендных каникулах или временном снижении арендных ставок.
Кроме того, участие в подобных комьюнити позволяет нам оперативно получать информацию о еще только планируемых нововведениях. Успевать к ним подготовиться, дать обратную связь, обратив внимание на те или иные важные для нас нюансы. Так было, например, с введением пропусков для большегрузного транспорта на МКАД, которые вводились в несколько этапов довольно быстро, далеко не все перевозчики успевали подстроиться под новые требования, и срок ввода этих нововведений потом не раз удавалось отсрочить.
СЭЛ взаимодействует с различными органами власти, в рамках в этого Союза перевозчики вырабатывают коллективную позицию по тому или иному вопросу развития отрасли, дают экспертные оценки законодательства и проектов нормативных правовых актов. Для нас участие в подобных бизнес-сообществах — это реальная возможность обратить внимание властей на острые отраслевые проблемы, изложить свою позицию и быть услышанными, что, безусловно, идет на пользу бизнесу.
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Василий Алексеев генеральный директор «Like Центра»
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За 6 лет в технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центра» прошло обучение более 600 тысяч участников. В течение этого времени было протестировано много разных форматов обучения, и в итоге мы пришли к выводу: бизнесмены, которые учатся в группе единомышленников, растут в разы быстрее. Благодаря обмену успешными практиками развивается как каждый участник комьюнити, так и все предпринимательское сообщество в целом.
Часто в начале своей предпринимательской деятельности бизнесмен оказывается в такой ситуации, которую мы назвали «долина смерти» — это когда предприниматель открыл свое дело, но еще не получил первые деньги: он тестирует различные механики, бизнес-модели, где-то получается, где-то не очень — в это время для начинающего предпринимателя крайне важна поддержка. Именно в это время, когда многие предприниматели разочаровываются в бизнесе, теряют мотивацию и закрывают свое дело, — очень важна поддержка и наглядный пример, что развитие своего бизнеса — это не линейный процесс, взлеты и падения бывают у всех.
Крайне важна сила сообщества для предпринимателя из небольших городов: вокруг него оказывается меньше успешных примеров, потому что многие прорывные ребята уезжают в столицу. Именно это подтолкнуло нас к ключевому решению — до августа 2022 года будет открыто 150 кампусов для предпринимателей names в городах России и СНГ. Это позволит участникам курсов развиваться вне зависимости от места жительства и позитивно повлияет на развитие предпринимательской активности в регионах и, как следствие, локальных экономик.
Взаимодействие и кооперация важны и для крупных компаний. Открытый обмен опытом позволяет двигать вперед целый рынок, — в нашем случае это сфера EdTech, которая становится более клиентоориентированной, гибкой и удобной для потребителей.
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Ксения Чурсина собственник ивент-агентства Studio 2112
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Мы состоим в Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) — это сообщество профессионалов ивент–индустрии.
Присоединились к сообществу во время пандемии, так как именно в этот период особенно остро почувствовали необходимость поддержки коллег.
Профессиональные комьюнити однозначно нужны. Они открывают возможность получить эмоциональную поддержку от таких же участников рынка, обменяться опытом и найти ответы на сложные профессиональные вопросы, которые тебе больше не с кем обсудить.
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Александр Пичугин генеральный директор и управляющий партнер «Феодальной Сети Баров» («Руки Вверх! Бар», NEBAR, EL CHAPO, IRISKY, SPLETNI
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Я состою в международном закрытом бизнес-клубе. Такие бизнес-сообщества в первую очередь позволяют сформировать правильное окружение, в котором происходит обмен опытом, скилами, ресурсами и т.д. Например, у меня есть компетенции и навыки в сфере ресторанного бизнеса, у других членов комьюнити — в сферах недвижимости, юриспруденции, налогообложения, инвестиций, фондов, IT и т.д.
Когда вы являетесь участником какого-то бизнес-сообщества, решение любых вопросов многократно ускоряется, т.к. это открывает доступ к компетенциям и ресурсам лучших из лучших. В то время как, действуя в обычном формате, на это придется потратить дополнительные время и средства: подключить сотрудников, заплатить за консультацию и т.д.
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Антон Рассадин руководитель департамента корпоративных коммуникаций ООО «БСХ Бытовые приборы», председатель Северо-Западного регионального комитета Ассоциации европейского бизнеса
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«БСХ Бытовые приборы» состоит в нескольких бизнес-ассоциациях: Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), Российско-германской внешнеторговой палате (РГВТП), Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате (СПбТПП) и Санкт-Петербургском отделении Американской торговой палаты в России (AmCham, SPb).
Деловые объединения, по нашему убеждению, чрезвычайно полезны и эффективны как инструмент GR, а также для решения вопросов, требующих объединения усилий (например, РАТЭК организовала ассоциацию «СКО Электроника-утилизация» для совместного исполнения обязательств по утилизации).
Благодаря бизнес-ассоциациям мы получаем своевременную и полную информацию об изменениях в регулировании на наднациональном, национальном и региональном уровнях, устанавливаем диалог с органами власти по животрепещущим вопросам, делимся опытом, находим партнеров.
Чтобы максимально эффективно использовать свое членство в бизнес-ассоциации, компания должна серьезно инвестировать в работу с нею — не только членским взносом, но и активной работой своих специалистов в рабочих органах ассоциации. Они должны выносить волнующие компанию вопросы на обсуждение, выступать экспертами, участвовать в подготовке документов, формировать руководящие органы. Эти инвестиции возвращаются сторицей — улучшением инвестиционного климата, решением проблем, ценной информацией, налаженным сотрудничеством, привлекательным имиджем бизнеса. Наша компания это прекрасно понимает, и целый ряд наших коллег, включая обоих генеральных директоров, активно работают в деловых объединениях, членами которых мы являемся.
Ассоциация — это голос объединенного бизнеса, голос гораздо более сильный, чем отдельной компании. Помните, как у Маяковского? «Единица! Кому она нужна?! Голос единицы тоньше писка. Кто ее услышит? — Разве жена! И то если не на базаре, а близко». Собственно, поэтому бизнес и объединяется, чтобы быть услышанным — и властями, и СМИ, и обществом. При этом важно, чтобы ассоциация не служила интересам какого-то отдельного, пусть даже очень крупного, бизнеса, а занималась системными проблемами, волнующими значительную часть сообщества. Тогда ей доверяют и компании-члены, и власти, и общество.
Особо проявилась роль бизнес-ассоциаций в пандемию. Пандемия же помогла ярко выявить эффективные и неэффективные ассоциации. Все три международные бизнес-ассоциации, например, вели практически круглосуточные консультации с федеральными и региональными органами власти (причем, например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — объединив свои усилия и выступая совместно от лица всего иностранного бизнеса региона), оперативно получая и транслируя актуальную информацию, поднимая вопросы и получая на них ответы, донося проблемы и совместно ища их решения. Благодаря проактивной позиции наших ассоциаций нам удалось решить вопросы по возобновлению работы большинства предприятий во время первого локдауна весной прошлого года, созданию прозрачного регулирования их деятельности с учетом ограничений, обеспечению предприятий необходимыми СИЗ, возвращению иностранных ВКС и членов их семей, въезду иностранных специалистов на шеф-монтаж и обслуживание оборудования и многие другие. При этом деловые объединения помогают и органами власти: оперативно информируя их о ситуации в компаниях, делясь зарубежным опытом, донося важную информацию до своих членов.
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Надежда Безнос Основатель туристического агентства DTOURS.ONLINE
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Когда мне потребовалось больше информации по туристическому профилю, училась у лучших в турбизнесе, посещала конференции и семинары туроператоров, вступила в интернет-сообщества туризма, как группа в Facebook — Radio Travel.
С 2020 года пандемия внесла серьезные коррективы в туристичеcкий рынок, ежедневно подвергает изменениям. Нужно быть быстрым и меняться в реальном времени, обладать новыми знаниями в антикризисном управлении. Для себя выбрала бизнес-клуб Travel Community. Вместе повышаем уровень бизнеса и личности, мотивируем друг друга, решаем глобальные вопросы туротрасли, проходим бизнес-тренинги и открываем новые грани и возможности туризма.
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Сергей Дегтярев предприниматель, эксперт по масштабированию бизнеса
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Я состою в нескольких известных бизнес-клубах, объединяющих предпринимателей со всей страны из разных сфер. Их практическая польза в том, что внутри этих сообществ происходит постоянный обмен опытом.
Как известно, проблему нельзя решить на том уровне, на котором она появилась. Поэтому предприниматели обычно берут консультации у экспертов, у более опытных владельцев бизнесов — или вступают в бизнес-клубы. Внутри сообщества всегда можно напрямую пообщаться с людьми, которые много раз решали твою проблему, и получить понятное и быстрое решение.
Кроме того, через клуб гораздо проще завязать деловые знакомства и найти будущего партнера по бизнесу, поставщика, а иногда и клиентов.
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Михаил Филиппенко генеральный директор Fast Reports
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Мы участвуем в АРПП, ISDEF, «Опора России» и АНО Фонд поддержки ИТ-образования (пока даже название не утвердили) с другими региональными ИТ-компаниями сами организуем.
Каждая из этих организаций преследует свои цели, с которыми нам по пути.
К примеру, АРПП (Ассоциация российских производителей программ) — лоббирование интересов отечественных разработчиков, диалог и обратная связь с властью. Организована, чтобы вот эта политика импортозамещения не получилась «фикцией», была действительно эффективной поддержкой.
И тут реально (согласен, не только АРПП, но и «Руссофт») даже не «письмо в правительство» написали — во-первых, те преференции, которые получили отечественные разработчики (льготы по налогам и сборам), — это как раз результат такого обсуждения (да, там нужно соответствовать набору требований, но они адекватны).
Вот сейчас 50% субсидия на покупку отечественного облачного ПО — тоже совершенно реальный результат, от которого выиграли потребители.
ISDEF — это «клуб разработчиков тиражного ПО, ориентированных на мировые рынки» — два раза в год самоорганизованно проводим конференции (не кто-то для нас проводит, а именно мы сами определяем важные и интересные нам темы, делимся, приглашаем докладчиков). Мне на самом деле иной раз даже обидно, что это не сильно «раскрученная» конференция, но с очень ценным контентом по продвижению нашего ИТ за рубеж.
«Опора России» — огромная структура предпринимателей всея Руси. А вот буквально в прошлом месяце участвовал в совместном заседании по модернизации валютного законодательства — с депутатами областной и Госдумы. Там все очень тяжело, неповоротливо, но тоже подъемно. К примеру, отмена «паспорта сделки» — результат такого взаимодействия ранее.
Ну и наконец, фонд — около десятка неравнодушных региональных ИТ-компаний собрались на почве кадровых проблем (квалифицированных кадров не хватает), чтобы, объединив усилия (опыт взаимодействия с образовательными учреждениями, связи с ними, наработки курсов и т.д.), повысить этот уровень во всех учебных заведениях региона.
Недавно встречал такое ироничное замечание, что «компании одного и того же рынка объединяются только против кого-то» — надеюсь, мои примеры показывают, что есть именно позитивная повестка, можно «дружить не против кого-то».
По последнему — вот с исследованием по всем значимым в ИТ учебным заведениям на конференции в Москве 15 декабря будем докладываться. В диалоге с министерством образования. Там реально серьезные проблемы.
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Дмитрий Нор директор компании SkySoft
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Я работаю в ИТ-сфере, но не состою в сообществах ИТ-предпринимателей. Лично мне они не помогают. Потому что, на мой взгляд, все конкурируют между собой, и от сотрудничества мало пользы, а иногда это и приносит вред. Все в основном ищут выгоду свою, не смотря на других. До пандемии было по-другому. Все общались, помогали друг другу и делились опытом. Сейчас все закрыты. Поэтому никакой пользы от этого нет.
Если же говорить о профессиональных сообществах, бизнес-клубах, ассоциациях других сфер, то участие в них приносит пользу. Если говорить о конкретике, то в основном это обмен опытом, когда общаешься с другими предпринимателями, или просто понимание того, что происходит в данной сфере, как она устроена, какие-то проблемные моменты и т.п. Бизнес-ассоциации решают проблемы. Мне, например, ассоциация предпринимателей помогла решить проблему с доступом на иностранные тендерные площадки. Это очень важно.
Каких-то других серьезных плюсов я лично для себя не вижу.
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