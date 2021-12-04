Опрос предпринимателей: состоите ли вы в профессиональных сообществах?

Да, состоим. Одним из таких сообществ является объединение компаний-разработчиков ПО — «Руссофт». На сегодняшний день это объединение — одно из самых крупных в данном сегменте. И членство в нем открывает широкие возможности для участников: от продвижения потенциала отдельных компаний-участниц до реализации интересов софтверной отрасли в целом. Кроме этого, сообщество активно способствует развитию экспортного потенциала российской отрасли разработки, развивая прямые взаимоотношения с зарубежными странами, организуя и принимая участие в мероприятиях, активными участниками которых становятся представители иностранного бизнеса, массмедиа, а также участники глобального сообщества разработчиков ПО. С учетом того, что ГК ICL имеет стратегию расширения своей доли участия в международном рынке через текущие предприятия и бизнес-единицы группы, а также через создание новых структур, подобные инструменты открывают большое поле для совместной деятельности с «Руссофт».

Недаром говорят «одна голова — хорошо, а две — лучше». Членство в профессиональных сообществах позволяет, опираясь на экспертизу и опыт коллег, взглянуть на задачу (как частную, так и отраслевого масштаба) и пути ее решения под разным углом, получить объемную картину происходящего, объединить ресурсы. Помимо этого, такой нетворкинг позволяет отвлечься от ежедневных операционных решений и увидеть возможности, уходящие за пределы отдельной компании. И в-третьих, общение с коллегами по цеху в рамках профессиональных сообществ — это дополнительная возможность стать частью интересной и глубокой профессиональной коммуникации.

Возможности «Руссофт», в том числе и учет мнения сообщества в процессе нормотворчества, способствуют тому, что решение актуальных вопросов отрасли со стороны регулятора не проходит без участия ее представителей.

К примеру, в рамках сообщества нами был сформирован план поддержки отрасли в условиях пандемии. В конце октября текущего года состоялся II ИТ-форум «Руссофт», где помимо представителей бизнеса были и сотрудники органов государственной власти. Мы обсудили, как изменилась ситуация в отрасли с момента вступления в силу мер поддержки, предоставленных государством. При этом Максим Паршин, заместитель главы Минцифры России, отметил важнейший вклад сообщества в разработку системы мер по поддержке разработчиков ПО в условиях коронакризиса, подчеркнув, что основа плана была подготовлена именно в рамках сообщества, а государственные органы взяли его на вооружение и дальнейшую проработку.

Также отмечу, что аналитические материалы (к примеру, ежегодные исследования российской индустрии разработки, экспресс-опросы и другие форматы), регулярно формируемые в рамках сообщества, становятся качественной базой для последующего принятия решений.