«Ак Барс» впервые за долгое время уступает «Салавату» по числу сборников

Хоккейных школ в Казани все больше, а проспектов — меньше

Казань рискует остаться без представительства на молодежном чемпионате мира по хоккею. В списке кандидатов на МЧМ пока только один Дмитрий Кателевский, но и в его отношении очень мало перспектив. Спортивная редакция «Реального времени» недоумевает: почему в Казани хоккейных школ все больше, а отдачи от них — меньше?

В молодежной сборной вряд ли будет играть кто-то из Казани

Новогодний молодежный чемпионат мира по хоккею — это радость для хоккейных гурманов, которую не смог отменить даже коронавирус. В этом отношении он стал единственным спортивным стартом, который не перенесли или отменили. И хоккейный Татарстан не был чужим на этом празднике жизни, поскольку всем известно, как плодотворно работала местная хоккейная школа. Даже в самые тяжелые годы, когда она была под крылом Минспорта РТ под названием «Беркет», казанские воспитанники пробивались в молодежную либо юниорскую сборную России, а уже тем более, когда школу взяла под свое попечение «Татнефть».

В крайнем случае можно было поболеть за привезенных в Казань молодых хоккеистов, как это стало практиковаться с середины нулевых. Если смотреть в исторической ретроспективе, то «барсы» выступали за молодежную сборную а чемпионатах мира с 2002 года, и тот МЧМ был показательным в том плане, что в сборную были приглашены и местный воспитанник Руслан Зайнуллин и приглашенный из Москвы Игорь Князев. Справедливости ради, отметим, что подобный выход из ситуации первыми начали практиковать в Нижнекамске, поскольку именно «Нефтехимик» делегировал в в 2001 году в молодежную сборную уроженца Казахстана Павла Думу и Евгения Муратова из Нижнего Тагила.

МЧМ-2006 года запомнился не только рекордным для тех лет составом «барсов» — три человека, но и тем, что один из них представлял нашего заклятого друга — «Салават Юлаев», откуда играть за «Ак Барс» приехал Андрей Зубарев. В свою очередь Уфа не могла похвастать в те годы хорошей работой своей школы, и оставалось радоваться только за присутствие в тренерском штабе сборной Рафаила Ишматова, экс-салаватовца, который, кстати, несмотря на свои башкирские корни, является воспитанником челябинского хоккея. Окончательную победу над соседями Казань одержала в десятые годы, когда последовательо выпустила из школ академии «Ак Барса» чемпионские команды 1993 года, 1996 года и 2000-го года рождения. Где лучшие воспитанники? У нас в клубе! Где лучшие селекционеры? У нас в клубе!

Иван Меховов не значился даже в расширенном списке кандидатов

Хоккейная Казань стабильно опережала Уфу

Казань уступала Уфе за последние два десятка лет только дважды. В далеком 2005-м, когда школа только переходила под юрисдикцию «Татнефти», и в 2012 году, что можно посчитать за математическую погрешность. Ну, не уродился у нас 1992-1994 год рождения, чтобы делегировать лучших выпускников в молодежку либо юниорскую сборные. А селекционеры сделали не совсем оправданный выбор, приглашая в Казань украинских парубков Владислава Куцевича и Ивана Пидгурского, которые, тем не менее, были востребованы на родине, защищая цвета юниорской и молодежных сборных Украины. Более того, в те времена была эйфория от того, что более старшие товарищи дважды подряд составляли костяк сборных России на Универсиадах. Что было важно еще и с политической точки зрения, позиционируя Казань как студенческую столицу перед Универсиадой 2013 года.

Вот и сейчас список татарстанских кандидатов в студенческую сборную достаточно обширен: казанцы Данил Гизатуллин и Радель Фазлеев, играющие в Альметьевске, Артур Ахтямов и приглашенный в «Барс», Марк Янчевский, плюс воспитанник «Ак Барса» Максим Баин, защищающий цвета новокузнецкого «Металлурга». Это столько же, как в Башкортостане, который представляли Сергей Варлов, Владислав Лукин и Даниил Скориков из нефтекамского «Тороса», плюс воспитанник «Салавата» Юлаева» Павел Шен. Только вот этот список говорит о хорошей работе тренеров и селекционеров «Ак Барса» в прошлом, да и Универсиаду отменили.

Единственным кандидатом на участие в МЧМ от Казани значится Дмитрий Кателевский, который этой весной играл в составе юниорской сборной на мировом чемпионате. Но Кателевский ярко выраженный ролевик, который выходил в четвертой тройке, выполнявшей роль сдерживающего звена. Один гол за семь матчей, при том, что сборная зачастую разрывала противника, и забросила 41 шайбу, этого мало, чтобы привлечь внимание свежеиспеченного тренера молодёжки Сергея Зубова.

Плюс Кателевский на год моложе, чем можно заявлять на турнир, а в сборной итак будет достаточно хоккеистов 2003-го (Иванцов, Лазутин, Полтапов, Свечков, Чибриков, Юров) и даже 2004-го года (Мичков, Мирошниченко) рождения. Тем более, что по ходу нынешнего сезона Кателевский запомнился только тем, что был заявлен вторым вратарем в игре против финского «Йокерита», поскольку в «Ак Барсе» была проблема в этой линии.

Иван Меховов не значился даже в расширенном списке кандидатов. Что неудивительно, Кателевского все-таки подняли в состав «Ак Барса», где он выходил пять раз, а Меховов — игрок уровня ВХЛ, выступая за «Барс».

Защитник «Ирбиса» Адель Сафин стабильно призывается в один из наиболее талантливых возрастов в истории российского хоккея

В юниорской сборной играет только один «барс», зато стабильно

В свою очередь уфимцы могут быть совершено уверенными в том, что в итоговом составе сборной будет Шакир Мухамадуллин и практически наверняка Александр Пашин. Первый — один из лидеров сборной, игрок основы «Салават Юлаева», хотя наиболее молодым его партнерам по линии обороны уже по 27 лет, и понятно, как трудно пробиться в основу сверхопытной команды. Второй в числе лидеров «Тороса», выступающего в ВХЛ. Кстати, Пашин уроженец Бавлов, получается, что Татарстан и Башкортостан невольно «поменялись» перспективными хоккеистами, если вспоминать, что Меховов вырос в башкирском городе Салават.

Кстати, в «Торосе» с этого сезона выступает Марат Хайдаров, В графе гражданства которого значится Германия. Все просто, сын одной из легенд «Салават Юлаева» Равиля Хайдарова приехал прогрессировать на родину предков, ранее успев засветиться в юниорской сборной Германии, где и родился.

Кстати, продолжая тему отцов-детей, то в юниорской сборной страны ворота защищает динамовец Максим Еременко, сын бывшего голкипера сборной России Александра Еременко. Напомним, что ранее уже состоялась мечта Сергея Мозякина, сыгравшего в одном звене с сыном Андреем, после чего оба практически синхронно завершили спортивные карьеры. В перспективе «барс» Данис Зарипов мог бы сыграть с сыном Артуром, но вот у Еременко может быть только замена одного на другого, поскольку и отец и сын защищают ворота.

Что касается наших ожиданий от юниорского чемпионата мира для участников до 18 лет, то они более позитивные. Защитник «Ирбиса» Адель Сафин, ставший год назад победителем юношеской Олимпиады, стабильно призывается в один из наиболее талантливых возрастов в истории российского хоккея.

Паритет наблюдается и в составе сборной России до 16 лет, которая сейчас готовится к Европейскому Олимпийскому фестивалю в Финляндии. В составе Матвей Бабенко из «Толпара» и новоиспеченный Никита Евсеев, буквально только что перешедший в «Барс» из альметьевского «Спутника».

В составе сборной России до 16 лет Никита Евсеев, буквально только что перешедший в «Барс» из альметьевского «Спутника». Фото ahc-neftyanik.ru

В Казани юниоры ярко начинали, а затем сдувались



Кстати, показатель призыва в самую юную сборную страны также позволяет проанализировать развитие молодых хоккеистов Казани. Два «чемпионских» возраста» школы «Ак Барса» 1996 и 2000 годов рождения практически на треть состояли из сборников. Из 1996-го года тренеры призывали Максима Лазарева, Эдуарда Насибуллина, Ростислава Осипова, Александра Протаповича, Евгения Свечникова, а Никита Клещенко сейчас является игроком сборной Казахстана. «Миллениалы» Артур Мифтахов, Даниил Журавлев, Павел Купчихин, Ильяс Ситдиков, Андрей Свечников, Александр Хованов выступали на юношеской Олимпиаде 2016 года, плюс кандидатами в сборную числились Кирилл Дегтярев и Михаил Шестопалов. Увы, по мере приближения к юниорскому, а затем и молодежному возрастам, кандидатов сборную из Казани становилось меньше и меньше, зачастую в два раза. Разобраться в этом гораздо важнее, чем в том, что соседи из Башкортостана нас уже практически догнали.

В чем может скрываться причина того, что в «Ак Барсе» с каждым годом все меньше ярких талантов, к тому же ярко сверкнув, они уходят в тень. Взаимоисключающий ответ на этот вопрос может дать анализ выступления воспитанников 1996 года рождения. С одной стороны они стали первыми, кто массово поехал в заокеанские юниорские лиги (Лазарев, Насибуллин, Свечников, Фазлеев), с другой — именно этот возраст стал первым, при котором в системе «Ак Барса» появилась третья команда — «Ирбис», соответственно, выпускникам местной школы стало легче пробиваться в команду мастеров. Это в теории, поскольку ни стажировка за океаном, ни выступления в командах клубной системы не помогли воспитанникам казанской школы закрепиться в «Ак Барсе». В том числе и потому, что хоккеисты не хотели развивать свою карьеру, сидя в фарм-клубе, и дожидаясь получения бытовых благ.

Эта статья получилась скорее про вопросы, чем про ответы, поискать которые можно будет сегодня. 2 декабря, «Торос» и «Барс» сыграют в Нефтекамске, и даже при беглом сравнении можно заметить, что это совершенно две разные команды, играющие в одной лиге. «Торос» ничем не отличается от команд «с задачей», где 14 хоккеистов старше 22 лет, для которых решение турнирных вопросов важнее призрачной перспективы развития карьеры. В итоге, будучи поставленными в более жесткие рамки, хоккеисты башкирской команды быстрее развиваются. У «Барса»-же задача сформулирована красивее: выращивать игроков для «Ак Барса», а в дальнейшем для сборной страны. Но сейчас в команде только один Даниил Журавлев, который прошел весь этот путь: школа-фарм-клуб-основа. При этом сразу двое казанцев Александр Бурмистров и Кирилл Петров, а также двое нижнекамцев Тимур Билялов и Ринат Валиев не проходили всю дорогу поступенчато. Получается, что времена, когда в качестве основного фарм-клуба Казани выступал Альметьевск, были более продуктивными, чем нынешние.

Джаудат Абдуллин