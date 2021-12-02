Предпраздничный декабрь: «Yзгәреш җиле», театральное «Ремесло», «Филармониада» и свияжские истории

Чем порадуют казанские театры, концертные залы и музеи перед Новым годом

Конец года — всегда суматоха, в которой все стараются успеть завершить дела, подвести итоги, наметить новые планы. В этой суете, за серыми буднями и валом работы важно поймать предпраздничное настроение. Помочь в этом может масса культурных событий, которыми насыщен нынешний декабрь. Подробнее о том, какую программу подготовили для татарстанцев на этот месяц в театрах, концертных и выставочных залах республики, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Вновь повеет «Ветер перемен»

4 и 5 декабря в Татарском театре оперы и балета им. М. Джалиля в шестой раз пройдет фестиваль татарской песни «Yзгәреш җиле» («Ветер перемен»). Фестиваль впервые прошел в 2016 году, а его идейным вдохновителем стал президент Татарстана Рустам Минниханов.

В этом году музыкальным руководителем проекта вновь будет трубач, бэнд-лидер и педагог Вадим Эйленкриг (Москва). Участники споют песни на татарском языке в современных аранжировках под аккомпанемент симфоджазового оркестра, в концертном шоу примет участие балет Street Jazz под руководством Сергея Мандрика (Москва).

Зрители услышат таких исполнителей, как Эльмира Калимуллина, Амир Ахмадишин, Марсель Вагизов, Гульнора Гатина, Алина Шарипжанова, Jukebox trio и многих других любимцев публики. Конструктивно-световое решение шоу выполнено московской компанией Q-Stage.

Фото: театр им. Качалова

90 женских историй о войне

Театр им. В. Качалова в юбилейный, 50-й раз представит спектакль «Незабываемое. Женские голоса войны». Он будет сыгран на малой сцене в пятницу 17 декабря.

Спектакль создан на основе документальных материалов. Это женский взгляд на войну, воспоминания переживших страшные годы лишений и невзгод. На сцене только одиннадцать черных стульев, а все внимание забирает задник, на котором размещены сотни черно-белых женских портретов. Актрисы театра ведут повествование именно от имени запечатленных на фото женщин — в пилотках и огромных очках, которые носили летчики, в шапках-ушанках и с чудом сделанными прическами по моде того времени.

Режиссер Александр Славутский объединил 90 маленьких рассказов женщин разных возрастов и судеб в одну горькую историю. В спектакле заняты народная артистка России и Татарстана Светлана Романова, заслуженные артистки Татарстана Елена Ряшина, Эльза Фардеева, Надежда Ешкилева, Ирина Вандышева и другие звезды Качаловского театра.

Поручение новогоднего правительства Шомбаю

24—27, 30 декабря маленьких зрителей театра Камала ждет премьера — симфоническая сказка «Мальчик, Волк и Шомбай», созданная по мотивам татарских сказок и музыки татарских композиторов. Автор — Фанис Зиганшин, режиссером выступил Радик Бариев, музыкальное оформление Данияра Соколова. В спектакле заняты заслуженные артисты Татарстана Алмаз Гараев, Минвали Габдуллин, Раиль Шамсуаров, Ильнур Закиров и другие артисты театра.

Сюжет сказки немного похож на «Новогодние приключения Маши и Вити», только здесь за дело спасения Деда Мороза берется находчивый Шомбай. Именно его делегировало сказочное правительство отправится к завистливому Диву за добрым героем Нового года. Спектакль будет идти в малом зале, а возрастного ограничения у него нет — 0+.

Фото vk.com/honer_fest

«Ремесленников» становится больше

До 5 декабря в Казани проходит ХIII Всероссийский театральный фестиваль молодой режиссуры «Ремесло». В этом году география фестиваля значительно расширилась — вместе с татарстанскими театрами в нем принимают участие коллективы из Санкт-Петербурга и Акмолинска (Казахстан).

В афишу фестиваля вошли 12 спектаклей. Всего на фестивале будет представлено 11 театральных коллективов. Спектакли «Ремесла» покажут на четырех театральных площадках Казани: в театре Камала, татарском ТЮЗе, казанском ТЮЗе, театре кукол «Экият».

Кроме того, предусмотрена и образовательная программа. В «Доме татарской книги» с творческими встречами и мастер-классами выступят режиссеры Ильсур Казакбаев, Юлия Каландаришвили и Ильгиз Зайниев, театральные критики Елена Рябова, Глеб Ситковский и Владислава Куприна, а также журналист и театральный обозреватель Айрат Бик-Булатов.

Фото: facebook.com/izo.museum.rt

Три художника разных времен

9 декабря в главном здании музея изобразительных искусств Татарстана откроется выставка произведений Николая Фешина, созданная специально к 140-летию со дня рождения художника. В ней будут представлены произведения из собрания ГМИИ РТ, музея Российской академии художеств. Произведения художника из коллекции музея дают представление о творчестве художника до его переезда в 1923 году в Америку, манере исполнения, представляют его портреты, пейзажи, ню и большеформатные многофигурные жанровые композиции. Событием выставки станет дипломная работа Николая Фешина «Капустница» (1909 г.), которая впервые покинет пределы Научно-исследовательского музея академии художеств.

Открытие выставки произведений Николая Рериха состоится 14 декабря в Галерее современного искусства. Экспозиция произведений Николая Рериха включает в себя более 70 картин художника из собрания Государственного Русского музея, ГМИИ РТ и этнографического музея КФУ, Национального музея РТ. На экспозиции будут демонстрироваться тематические мультимедиа с интерактивными эффектами, которые будут проецироваться на стены галереи в двусветном пространстве на втором этаже. На протяжении всей выставки каждую субботу в 12.00 будет работать лекторий «Держава Рериха».

22 декабря в Национальной галерее «Хазинэ» откроется экспозиция заслуженного художника России Григория Эйдинова, который в этом месяце отметит свое 75-летие.

Яркие краски и грустные куклы

Сразу две интереснейшие выставки откроются 14 декабря в галерее «Дом-Арт». «На солнечной стороне улицы» — яркая живопись Натальи Григорьевой, искренность которой знакома уже многим. Гимн поклонения красоте, окружающей нас каждый день — тема сегодняшней выставки. Светлые, оптимистичные картины делятся эмоциями художника, ничего не требуя взамен. Очарование кажущихся знакомыми пейзажей, неспешная, поэтичная красота маленьких улочек, стремительно ускользающая красота цветов — бесконечный источник вдохновения.

Вторая экспозиция-открытие «Прерванное соло» творческого дуэта «АняМаня» посвящена близкому человеку художниц-кукольников, юной виолончелистке, соло, которой было трагически прервано. Это приглашение задуматься о хрупкости нашего мира, о вечных ценностях, о наших близких. Образы, представленные на выставке, возможно, могут показаться непривычно минорными для зрителей, знакомых с их стилем. Однако зрителю предстоит познакомиться с новой гранью дарования этого дуэта. Кстати, все три художницы, открывающие выставки в один день, родные сестры.

Фото: Ринат Назметдинов

Три Ф: «Филармониада», Фаина, Фоменко

Декабрь — время ярких фестивалей. Неизменно «Филармониада» Татарской государственной филармонии перед Новым годом соберет самые яркие номера и артистов со всей России. Она откроется 5 декабря выступлением филармонического джазового оркестра под управлением Сергея Васильева. С казанцами выступит и знаменитый гость Игорь Бутман. Их программа посвящена 105-летию Олега Лундстрема.

Следующим концертом в программе фестиваля следуют «Кино и голуби», которым 7 декабря побалует московский квартет «StradiВаленки». Уже название коллектива говорит о том, что музыканты объединились под девизом «Классика, которая улыбается!». Фестиваль продолжит «Одинокая насмешница. Фаина Раневская» в исполнении Ольги Хохловой, Александра Пашутина и других московских звезд. Автор пьесы — Лион Измайлов.

Кроме того, на «Филармониаде» состоится очередной концерт-беседа из цикла «Музыкальная гостиная» Светланы Черных, которая в этот раз пригласила российского пианиста, живущего в Германии, Вадима Павлова. «Санкт-Петербургский Фестиваль Балет» привезет неизменно новогоднего «Щелкунчика», пианистка Варвара Мягкова из Москвы представит программу «Священное и мирское» с произведениями Скарлатти, Баха и Мессиана, будут также детские концерты, оперетта и танцевальный вечер, но многих привлечет программа «Серьезное и смешное» знаменитого насмешника Николая Фоменко и виолончелиста Сергея Словачевского.

Гуляем до Рождества

Приближение Рождества можно с легкостью почувствовать в БКЗ имени С. Сайдашева. С 26 декабря здесь открывается «Рождественский фестиваль». Он продлится и в будущем году, до самого праздника, но пока — о декабрьских концертах. Так, первый концерт приглашает перенестись в зажигательную Южную Америку. Астору Пьяццолле в этом году исполнилось бы 100 лет, и в программе «Жизнь в ритме танго» прозвучат его главные хиты (и не только). Не обойдется без сюрприза от настоящих тангерос.

29 декабря состоится новая программа Юлии Зиганшиной «Карнавальная ночь»: романсы и песни из старых и добрых кинофильмов XX века. 30 декабря пройдет «Новогодний хит-парад» с шедеврами симфонической и оперной музыки в исполнении Оркестра Центра современной музыки им. Софии Губайдулиной под управлением Анны Гулишамбаровой.

Фото tatarstan.ru

Свияжские истории

Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» в конце года откроет две долгосрочные выставки. 25 декабря здесь начнется «История с географией» из фондов музея. Она представит коллекцию картографической России и российских территорий западноевропейского происхождения XVI—XIX веков. Сами музейщики отмечают, что картографические материалы составляют ценную часть музейных фондов, однако в силу своих физических свойств (светочувствительность, нередко большие размеры и других) мало и редко экспонируются, недоступны публике. Выставочный проект позволит увидеть эти раритеты — в этом его главная ценность.

29 декабря здесь произойдет еще одна история. Выставка «Маленькая история о людях и времени. По мотивам семейного архива» расскажет о жизни свияжской семьи Артемьевых-Слободских в конце XIX — начале ХХ веков. Будет представлен семейный архив, который ведет свое начало с середины XIX века, когда семейство приобрело дом на Никольской улице в Свияжске. Экспозиция включает более тысячи экспонатов — фотографии, письма, рисунки и документы.