«Пушкинская карта» — очей очарованье или унылая пора?

К какому эффекту привела возможность бесплатно сходить в театр или музей

Насколько эффективно работает «Пушкинская карта»? Вопрос об этом неожиданно поднял главный режиссер Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала Фарид Бикчантаев на встрече с участниками конкурса на разработку архитектурной концепции театра. Выяснилось, что зачастую молодые зрители, купившие билет, на спектакль не приходят.

«Бесплатное посещение театрального пространства — не срабатывает»

На встрече конкурсантов с руководством театра Фарид Бикчантаев поделился мнением об эффективности проекта «Пушкинская карта». Выводы его оказались неутешительными. Действо называлось «ток-шоу «Театр Камала в 2056 году». И беседа велась в частности и о том, что свободный доступ во многие помещения нового Камаловского театра будет способствовать притоку новых гостей. Главный режиссер выразил сомнения.

— Я выражу свое отношение к «Пушкинской карте», — сказал Бикчантаев. — У нас огромного процента зрителей нет — они не приходят. Они покупают билет по карте и не приходят. Бесплатное посещение театрального пространства не срабатывает. У нас каждый вечер не приходит 25% зрителей.

Его мысль подхватил директор театра Ильфир Якупов, который указал, что на пятничном спектакле «Хуш, авылым!» из 80 мест накануне пустовало 22 — уже оплаченных.

«Пушкинская карта» — это совместный проект Минкультуры и Минцифры, который позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, выставочные залы, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Программу запустили 1 сентября.



Молодые люди получают карту (пластиковую или виртуальную) номиналом в 3 000 рублей (на полгода), которые могут потратить на посещение культурных событий. Правда, только по тем мероприятиям, которые указаны в специальном разделе сайта «Культура».

Чтобы получить карту, нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги», установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура», получить карту — и купить билеты.

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Как сообщила в начале осени министр культуры России Ольга Любимова, за первые недели было потрачено 117 млн рублей — это 1,8 млн человек и 150 тысяч билетов.

По словам Ольги Любимовой, за первые недели было потрачено 117 млн рублей. Фото: Минкультуры РФ

При этом пользователи отмечают, что схема действует не без проблем. Во-первых, это сложности работы с Госуслугами, а именно — подтверждение акаунта. Кто-то жаловался на сбои в работе приложения «Госуслуги Культура». Москвичи сходу отметили, что один билет на хорошее мероприятие у них и так стоит 3000 рублей. А вот в маленьких городах карта не работает. И, конечно, серьезная претензия — «Пушкинская карта» рассчитана на «официальные» события. Никаких рок и рэп-концертов, никаких событий, которые не прошли модерацию. Как сообщает сайт «Культура», этим занимается региональный экспертный совет.

Не совсем очевидно, кстати, что билеты эти — именные. А значит, на входе попросят паспорт. И если какой-то школьник или студент купит несколько билетов, то использовать он сможет только один.

Несмотря на то, что 3 тысячи рублей сгорят к началу года, сам проект будет продолжен, карту пополнят еще на 5 тысяч рублей уже на весь 2022 год. Поэтому фонд «Живой город» («Угол», особняк Демидова, MOÑ) сейчас прорабатывает вопрос вхождения в программу. Как говорит один из соучредителей Инна Яркова, все особенности работы изучат после того, как события появятся в афише кассового оператора.

— Я думаю, у нас нет таких спектаклей, которые нельзя показывать людям от 14 до 22 лет. А решение попробовать поработать с программой мы приняли, потому что уже были запросы — а можно ли по этой карте попасть к вам? — отметила Яркова.

Приложение, с которым не справилась даже молодежь

— Мне кажется, здесь было упущено какое-то звено, что-то было не проработано, — прокомментировала ситуацию со спектаклем коллег директор ТЮЗа Айгуль Горнышева. — Возможно, повлияло, что это академический театр. Хотя я в Камаловском постоянно вижу молодежь. Про наш театр могу сказать, что у нас, напротив, выросла посещаемость. К примеру, ребята сходили, потом рассказали в школе — в результате мы ставим дополнительные спектакли. К тому же эти деньги выделены до конца года.

Горнышева говорит, что в начале учебного года театр проводил разъяснения, консультации для школ, средних специальных учебных заведений о том, как работает карта, как зарегистрироваться, какие спектакли идут — все-таки по названиям это часто трудно понять. Спрос при этом исходил от руководства учебных заведений.

— Но такого, чтобы билеты купили и не пришли — не было, — резюмирует Горнышева.

— С «Пушкинской картой» мы работаем на выездных спектаклях. Туда целенаправленно приходят зрители из старших, 10—11-х классов. Неприходящих нет, либо их очень немного, — сообщил главный режиссер Тинчуринского театра Туфан Имамутдинов.

— У нас подобное не проявляется, — добавил главный режиссер театра «Экият» Ильгиз Зайниев. — Но у нас и нет столько объема. Наша аудитория — это не обладатели «Пушкинской карты». Для возраста 14+ в месяц у нас идет четыре-пять спектаклей.

Об отсутствии подобных прецедентов сказали и в театре имени Кариева. В Качаловском театре с гордостью заявили следующее:

— Мониторить посещаемость по «Пушкинской карте» с актуальной заполняемостью зала не-сложно. Ведь сейчас каждое зрительское место на счету. Другой момент, что интерес подростков к нашему театру всегда был велик — и в допандемийное время, и до введения «Пушкинской карты». 29 ноября у нас был куплен 10-тысячный билет по «Пушкинской карте» (сегодня уже 10 438), и мы стали лидерами по ее реализации в целом регионе.

А вот директор музея исламской культуры Ильнур Низамиев отметил, что его организация сталкивалась с подобными проблемами:

— У нас также: 20% не доходит до музея — не ценят. Мы продаем на сайте билеты на мастер-классы, входные билеты. Люди покупают и не приходят.

— Посетителей стало больше, — сообщила заведующая литературным музеем Габдуллы Тукая Гузель Тухватова. — И это две категории. Есть школьники, которые приходят сами, приходят с родителями. И школьные группы. Мы, конечно, оповещали о своих мероприятиях, общались со школами. Особенно приятно, что сначала ребенок приходит с классом, а потом уже приходят с родителями, и они подолгу у нас ходят. В целом я за то, чтобы к нам приходили группой. Тогда берется экскурсия, и экскурсовод может заинтересовать учеников музеем. Потому что есть дети, которые не понимают, что такое музей. Если приходят одни — ничего не спрашивают.

При этом Тухватова отмечает, что в первые недели возникали проблемы с системой. Сейчас же вопросы возникают с покупкой билетов. Если в театрах для этого специальные терминалы, то в музее сотрудники помогают разобраться в ситуации на месте, когда посетители приходят прямо в музей и вместе с экскурсоводами разбираются в хитростях приложения.

В Камаловском театре отметили, что сейчас в театры по купленным билетам часто не приходят зрители. О причинах можно догадываться, их немало: коронавирус, который может заставить перейти на карантин, QR-коды, которые были введены уже после «Пушкинской карты» (а значит, обладатель билета мог не позаботиться о прививке или получении QR-кода). И, конечно, тот факт, что все бесплатное ценится не так высоко, как то, за что вы отдали свои кровные.