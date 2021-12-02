«Пушкинская карта» — очей очарованье или унылая пора?
К какому эффекту привела возможность бесплатно сходить в театр или музей
Насколько эффективно работает «Пушкинская карта»? Вопрос об этом неожиданно поднял главный режиссер Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала Фарид Бикчантаев на встрече с участниками конкурса на разработку архитектурной концепции театра. Выяснилось, что зачастую молодые зрители, купившие билет, на спектакль не приходят.
«Бесплатное посещение театрального пространства — не срабатывает»
На встрече конкурсантов с руководством театра Фарид Бикчантаев поделился мнением об эффективности проекта «Пушкинская карта». Выводы его оказались неутешительными. Действо называлось «ток-шоу «Театр Камала в 2056 году». И беседа велась в частности и о том, что свободный доступ во многие помещения нового Камаловского театра будет способствовать притоку новых гостей. Главный режиссер выразил сомнения.
Его мысль подхватил директор театра Ильфир Якупов, который указал, что на пятничном спектакле «Хуш, авылым!» из 80 мест накануне пустовало 22 — уже оплаченных.
«Пушкинская карта» — это совместный проект Минкультуры и Минцифры, который позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, выставочные залы, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Программу запустили 1 сентября.
Молодые люди получают карту (пластиковую или виртуальную) номиналом в 3 000 рублей (на полгода), которые могут потратить на посещение культурных событий. Правда, только по тем мероприятиям, которые указаны в специальном разделе сайта «Культура».
Чтобы получить карту, нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги», установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура», получить карту — и купить билеты.
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Как сообщила в начале осени министр культуры России Ольга Любимова, за первые недели было потрачено 117 млн рублей — это 1,8 млн человек и 150 тысяч билетов.
При этом пользователи отмечают, что схема действует не без проблем. Во-первых, это сложности работы с Госуслугами, а именно — подтверждение акаунта. Кто-то жаловался на сбои в работе приложения «Госуслуги Культура». Москвичи сходу отметили, что один билет на хорошее мероприятие у них и так стоит 3000 рублей. А вот в маленьких городах карта не работает. И, конечно, серьезная претензия — «Пушкинская карта» рассчитана на «официальные» события. Никаких рок и рэп-концертов, никаких событий, которые не прошли модерацию. Как сообщает сайт «Культура», этим занимается региональный экспертный совет.
Не совсем очевидно, кстати, что билеты эти — именные. А значит, на входе попросят паспорт. И если какой-то школьник или студент купит несколько билетов, то использовать он сможет только один.
Несмотря на то, что 3 тысячи рублей сгорят к началу года, сам проект будет продолжен, карту пополнят еще на 5 тысяч рублей уже на весь 2022 год. Поэтому фонд «Живой город» («Угол», особняк Демидова, MOÑ) сейчас прорабатывает вопрос вхождения в программу. Как говорит один из соучредителей Инна Яркова, все особенности работы изучат после того, как события появятся в афише кассового оператора.
Приложение, с которым не справилась даже молодежь
Горнышева говорит, что в начале учебного года театр проводил разъяснения, консультации для школ, средних специальных учебных заведений о том, как работает карта, как зарегистрироваться, какие спектакли идут — все-таки по названиям это часто трудно понять. Спрос при этом исходил от руководства учебных заведений.
— Но такого, чтобы билеты купили и не пришли — не было, — резюмирует Горнышева.
Об отсутствии подобных прецедентов сказали и в театре имени Кариева. В Качаловском театре с гордостью заявили следующее:
— Мониторить посещаемость по «Пушкинской карте» с актуальной заполняемостью зала не-сложно. Ведь сейчас каждое зрительское место на счету. Другой момент, что интерес подростков к нашему театру всегда был велик — и в допандемийное время, и до введения «Пушкинской карты». 29 ноября у нас был куплен 10-тысячный билет по «Пушкинской карте» (сегодня уже 10 438), и мы стали лидерами по ее реализации в целом регионе.
А вот директор музея исламской культуры Ильнур Низамиев отметил, что его организация сталкивалась с подобными проблемами:
— Посетителей стало больше, — сообщила заведующая литературным музеем Габдуллы Тукая Гузель Тухватова. — И это две категории. Есть школьники, которые приходят сами, приходят с родителями. И школьные группы. Мы, конечно, оповещали о своих мероприятиях, общались со школами. Особенно приятно, что сначала ребенок приходит с классом, а потом уже приходят с родителями, и они подолгу у нас ходят. В целом я за то, чтобы к нам приходили группой. Тогда берется экскурсия, и экскурсовод может заинтересовать учеников музеем. Потому что есть дети, которые не понимают, что такое музей. Если приходят одни — ничего не спрашивают.
В Камаловском театре отметили, что сейчас в театры по купленным билетам часто не приходят зрители. О причинах можно догадываться, их немало: коронавирус, который может заставить перейти на карантин, QR-коды, которые были введены уже после «Пушкинской карты» (а значит, обладатель билета мог не позаботиться о прививке или получении QR-кода). И, конечно, тот факт, что все бесплатное ценится не так высоко, как то, за что вы отдали свои кровные.
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