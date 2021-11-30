Куда едет уфимский трамвай: власти Башкирии отказались от концессии с «Синарой»

Что будет с электротранспортом Уфы без инвестора?

Будущее уфимского трамвая, как самостоятельного вида транспорта в башкортостанской столице, на фоне банкротства МУЭТ и без того вызывало тревогу. Но были надежды возродить предприятие на условиях концессионного соглашения, в рамках которого инвестор бы вложился в строительство новых и ремонт старых путей, а также в обновление трампарка. Однако недавно от этих планов власти республики отказались. Что теперь ждет трамваи в Уфе — подробности в материале «Реального времени».

Проект инвестора региону не подходит

Обновить трамвайные пути и парк власти Уфы надеялись с помощью концессионного соглашения с компанией «Синара — городские транспортные решения». Согласно проекту, 27,6 миллиардов рублей инвестиций должны были направить на реконструкцию депо, создание новых трамвайных линий, объединение северной и южной веток в городе. Кроме того, в планах было провести обновление трамваев, оптимизацию маршрутной сети и реконструкцию путевого и энергетического хозяйства.

Однако на очередном заседании Госсобрания республики вице-премьер правительства Башкирии министр экономического развития и инвестиционной деятельности Рустам Муратов объявил, что проект инвестора региону не подходит.

— К сожалению, те проектировки и та модель, которая была представлена концессионером, нас не совсем устраивает. Мы ее пересмотрели, направили ее «Синаре» и в министерство строительства, отправили собственную финансовую модель, которая обеспечивает республике безрисковую реализацию проекта, — сообщил Муратов.

Рустам Муратов объявил, что проект инвестора региону не подходит. Фото merb.bashkortostan.ru

Ранее на заседании президиума регионального парламента министр экономического развития заявил, что регион подаст заявку на получение дополнительного инфраструктурного кредита на модернизацию электротранспорта. На данный момент Башкирии одобрен кредит на сумму 14,8 млрд рублей.

Вместе с тем на запрос «Реального времени» в компании «Синара» ответили, что крест на концессионном соглашении никто не ставил, а поиск оптимальной модели сотрудничества продолжается.

— Мы продолжаем работу по модели концессионного соглашения. Ищем тот вариант, который устроит все стороны, — рассказали в пресс-службе компании.

Срыв поставок в Москву повлиял на Уфу

Это не первая неудача «Синары» в нынешнем месяце. 23 ноября стало известно, что «Московский метрополитен» в одностороннем порядке расторг контракт с ГК «Синара-Транспортные Машины» на поставку 90 трамвайных вагонов для нужд «Мосгортранса». Согласно документам, до конца ноября этого года Москва должна была получить 30 вагонов, однако по факту был доставлен лишь один.

Специалистов такой поворот событий не удивляет. В случае с Москвой «Синара» взялась за проект, не имея собственного трамвайного производства.

— У них нет «своего» трамвая. И для Москвы, куда поставить пытались, и для Таганрога, куда поставили, трамвай собирали на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Свое производство они хотели запустить в Калуге, но Минпромторг им не выдал разрешения, точнее не включил их трамвай в реестр техники, которую можно закупать за счет бюджета, — рассказал «Реальному времени» эксперт по кризисному управлению в сфере транспорта Олег Арефьев.

Можно предположить, что на решение башкортостанских чиновников — отказаться от предложенной в рамках концессии модели — повлияли новости о срыве этих поставок. Но это только догадки, однако абсолютно точно можно утверждать, что из-за проблем «Синары» с москвичами Уфа лишится обещанных подержанных трамваев КТМ. На путях российской столицы их должны были заменить новые модернизированные вагоны.

— Проблема была в том, что трамваи эти работали на линии, и их снимали по мере поступления новых вагонов. Так вот, «наши» вагоны должны были заменить вагоны, поставленные «Синарой». В сухом остатке, что тогда нам планируют отгрузить до конца декабря? Да собственно ничего кроме «Татр» ждать не стоит. КТМ пока им нужны самим, а вот «Татры» они на днях все поставили «в парк», сняв временно с эксплуатации, по причине того, что с того момента как пришло понимание, что их передают, по сути их перестали обслуживать, — объясняет тонкости Олег Арефьев.

Однако эксперт уверен, что концессии в Уфе не будет по экономическим причинам.

— Синара настаивала, чтобы в концессионном соглашении стояла цифра 50 (80) млн пассажиров в год. Наши были готовы прописать не более 30 млн. И тут наша сторона абсолютно права. У нас в 90-х годах, когда не было маршруток, и трамвай, и троллейбус по сути охватывали весь город, максимальный пассажиропоток был 90 млн. Почему это критично? Потому что экономика концессии на этом строится. Берется годовой пассажиропоток, умножаем на цену, получаем цифру. Цена, если не ошибаюсь, обсуждалась в районе 30 рублей за поездку. Дальше эта сумма является ориентиром, и весь срок концессионного соглашения город доплачивает концессионеру разницу между фактической выручкой и планом. При «плане» Синары, ну около миллиарда город должен был бы доплачивать.

Эксперт уверен, что концессии в Уфе не будет по экономическим причинам. Фото bashinform.ru

В Уфе проблемы со стратегией

Если Уфа отказывается от концессионного соглашения, то решать проблемы с электротранспортом придется своими силами. «Реальное время» уже рассказывало о том, что износ уфимских трамваев на сегодня составляет более 90%. По мнению Олега Арефьева, спасти электротранспорт можно, только вписав его в общую транспортную концепцию:

— Да, стратегии никакой нет, от слова — совсем. Проблема в том, что трамвай, троллейбус и прочие виды транспорта, это части одной большой транспортной системы, которая в себя еще много разных блоков включает. Рассматривать трамвай и троллейбус отдельно от всей системы смысла нет. Пока же системности в действиях не наблюдается, что можно отметить даже по нехватке конкретных решений о будущем городского трамвая. Одна из важнейших проблем — отсутствие связи между северной и южной трамвайными ветками Уфы. Об их соединении заговорили практически сразу после разделения. Предлагались идеи как вернуть пути на проспект Октября, так и пустить трамваи по параллельным улицам — Комсомольской или Блюхера. Однако идеи так и остаются идеями.

Так как же связать север с югом? Сложный вопрос, на который нет однозначного решения, все плохие, считает собеседник «Реального времени». Он не исключает, что эти ветки, возможно, и не нужно связывать, а лучше посмотреть на иной опыт, в том числе организации метробусов, как в Белогороде и как планируют в Воронеже. «Кстати этот проект обсуждался еще при Ялалове. По факту это самое быстрое и самое действенное на сегодня решение проблемы, при определенной оптимизации и сравнительно куда более скромных затратах, чем с трамваем, можно получить вполне сносное решение. Дело в том, что идеальное решение, если и есть, то стоит фантастических денег, а нам решение нужно уже сегодня, точнее — вчера», — заметил Арефьев.

Износ уфимских трамваев на сегодня составляет более 90%. Фото: Эмиль Зиянгиров

Если брать во внимание высокий износ уфимского электротранспорта, банкротство перевозчика, проблемы с инфраструктурой, странной выглядит планируемая к 2024 году закупка ретро-трамваев по цене порядка 59 миллионов рублей за вагон.

— С «ретро» вообще цирк, если честно. Я очень сильно сомневаюсь, что они смогут ходить по нашим рельсам и не развалятся на них, через нескольких месяцев. Да и «показывать» то их особо негде сегодня, у нас нет центральных улиц, где остались трамвайные пути, а гонять их по подворотням, вообще смысла нет, — убежден эксперт.

В том, что Уфа успеет привести свой электротранспорт в порядок к своему 450-летию он сомневается: «Вопрос даже не в «Синаре», а в том, что у нас час «Х» в 2024 году, в котором планируются праздничные мероприятия. Соответственно, в 2023 году до конца лета у нас должно уже быть все закопано и сделано, а мы еще и документации проектной не имеем, на фоне опыта Комсомольской, ни один чиновник просто не даст в 2023 году «копать» центральные улицы, в то время, когда мы еще даже общую концепцию не согласовали и ее по сути не имеем».