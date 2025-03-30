Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1,7 тысячи человек
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тысячи человек. Еще около 300 пропали без вести, более 3,4 тысячи получили травмы. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Государственный административный совет Мьянмы, пишет ТАСС.
Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,9, за которым последовал повторный толчок магнитудой 6,4.
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