Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Ураза-байрам

Фото: Михаил Захаров

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с окончанием священного месяца Рамазан и праздником Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). Его слова передает пресс-служба главы республики.

Минниханов отметил, что Рамазан был наполнен благодарными молитвами, добрыми делами и милосердными поступками для мусульман. Он подчеркнул важность сохранения многовековых традиций праздника, укрепления единства мусульманской уммы на основе традиционных ценностей, а также развития межнационального и межрелигиозного сотрудничества.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В судьбоносное для Отчизны время мусульмане плечом к плечу с представителями других народов и религий встали на защиту нашей Родины. Пусть вознесенные в месяц Рамадан молитвы о победе, выздоровлении раненых и об упокоении душ погибших бойцов будут приняты Всевышним, — сказано в сообщении.

Он напомнил о значимых событиях в жизни мусульман республики и подчеркнул, что Казань удостоена высокой чести стать Культурной столицей исламского мира в 2026 году.

В заключение Минниханов пожелал всем мира, счастья, добра и благополучия.

Рената Валеева