Объявлен шорт-лист первой премии Climate Fiction Prize за романы о климатическом кризисе

Среди финалистов — Саманта Харви с книгой «По орбите» и Теа Обрехт с романом The Morningside

Фото: Реальное время

Премия Climate Fiction Prize, учрежденная в 2024 году, объявила первый шорт-лист. В список вошли пять романов, посвященных климатическому кризису. Среди финалистов — Саманта Харви с книгой «По орбите» и Теа Обрехт с романом The Morningside. Победитель получит £10 тыс.

Книга Харви «По орбите» рассказывает о жизни на Международной космической станции. Роман Обрехт The Morningside затрагивает тему беженцев, покинувших свою страну. В шорт-лист также вошли And So I Roar Эби Даре, Briefly Very Beautiful Роз Динин и The Ministry of Time Калиан Брэдли.

Роман Даре — продолжение ее дебютной книги The Girl with the Louding Voice. Главная героиня, 14-летняя Адунни, пытается устроиться в Лагосе после побега из деревни. По мнению экспертов, книга раскрывает проблемы женщин и влияние экологического кризиса на их жизнь.

Саманта Харви. Скриншот с сайта CNN

Дебютный роман Динин Briefly Very Beautiful рассказывает о матери с тремя детьми, которые живут в городе, охваченном глобальной катастрофой. Эксперты называют его эмоциональной историей о выживании в условиях ускоряющегося кризиса.

Книга Брэдли The Ministry of Time, ранее попавшая в лонг-лист Women’s Prize for Fiction, сочетает элементы научной фантастики и любовной истории. В ней переплетаются темы Британской империи, кризиса беженцев и истории Камбоджи.

Climate Fiction Prize учреждена организацией Climate Spring, которая занимается продвижением темы климата в массовой культуре. Премию будут вручать ежегодно за лучший роман, изданный в Великобритании и затрагивающий вопросы климатического кризиса. Победитель станет известен 14 мая.

Екатерина Петрова