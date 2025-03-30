Жительница Черемшанского района стала жертвой мошенников
Прокуратура Черемшанского района добилась в суде взыскания 180 тыс. рублей с 19-летней жительницы Новосибирска, причастной к мошеннической схеме, в результате которой местная жительница лишилась своих сбережений. Об этом сообщила прокуратура республики.
В марте 2024 года неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщили жительнице Черемшанского района о попытке оформления на ее имя кредита в размере 300 тыс. рублей. Обманутая женщина, следуя инструкциям злоумышленников, перевела 180 тыс. рублей на «безопасный счет», который оказался мошенническим.
В ходе расследования была установлена причастность к преступлению жительницы Новосибирска, предоставившей данные своей банковской карты для получения денег.
После проверки прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с так называемого «дроппера» суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил взыскать с ответчицы 180 тыс. рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.