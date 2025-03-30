В Татарстане открыли сразу пять новых центров настольного тенниса

Фото: Михаил Захаров

Сразу пять центров настольного тенниса торжественно открылись сегодня в муниципальных районах Татарстана: Агрызском, Апастовском, Бавлинском, Ютазинском и Сабинском. Открытие спортивных объектов состоялось в режиме видеоконференции.

В мероприятии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и советник президента России Игорь Левитин, находившиеся в селе Шемордан Сабинского района, а также президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков.

Создание центров стало возможным благодаря соглашению о взаимодействии в сфере физкультуры и спорта, подписанному между правительством Татарстана и Федерацией настольного тенниса России в рамках ПМЭФ.

Бабаков сказал, что строительство спортивных объектов в республике ведется под руководством Минниханова, и выразил уверенность, что новые центры помогут заниматься спортом и искать юные таланты. Он подчеркнул, что традиционный для Татарстана турнир по настольному теннису, проходящий в Богатых Сабах, включен в официальную сетку Федерации и привлекает участников из разных стран.

Реальное время / realnoevremya.ru

Левитин заметил, что это первый в стране проект, когда Федерация настольного тенниса России совместно с субъектом федерации построила пять спортивных залов в сельской местности, доступных для всех жителей.

Рустам Минниханов поблагодарил Федерацию и Игоря Левитина за поддержку и сказал, что новые центры должны активно использоваться молодежью.

После открытия раис Татарстана и другие почетные гости посетили финальные поединки международных и республиканских соревнований по настольному теннису в спортивной школе «Саба-арена» в Богатых Сабах.

Рената Валеева