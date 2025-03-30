В России потушены лесные пожары в Оренбургской области и Забайкалье

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За прошедшие сутки в России ликвидировано три лесных пожара в Оренбургской области и Забайкальском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

В настоящее время продолжаются работы по тушению четырех лесных пожаров в Забайкальском крае. В ликвидации возгораний задействовано 77 человек и 15 единиц техники.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами на данный момент ни в одном из регионов не введен. Особый противопожарный режим действует в 6 регионах страны.

По данным ведомства, оперативность тушения лесных пожаров в России остается высокой: с начала года 92,4% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Рената Валеева