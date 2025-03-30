В Татарстане планируют создать третью особую экономическую зону «Зеленая долина»
В Заинском районе Татарстана может появиться особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Зеленая долина». Проект постановления правительства России опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
- Согласно документу, строительство инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры планируется осуществить до 2027 года за счет средств бюджета Татарстана.
На территории республики уже работают две особые экономические зоны — «Алабуга» и «Иннополис».
Напомним, в 2024 году Иннополис принял 37 новых компаний в статусе резидентов, партнеров и стартапов. Генеральный директор ОЭЗ Ренат Халимов сообщил, что в 2025 году планируется сохранить аналогичные темпы роста.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.