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В Татарстане планируют создать третью особую экономическую зону «Зеленая долина»

10:46, 30.03.2025
В Татарстане планируют создать третью особую экономическую зону «Зеленая долина»
Фото: Динар Фатыхов

В Заинском районе Татарстана может появиться особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Зеленая долина». Проект постановления правительства России опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

  • Согласно документу, строительство инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры планируется осуществить до 2027 года за счет средств бюджета Татарстана.

На территории республики уже работают две особые экономические зоны — «Алабуга» и «Иннополис».

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, в 2024 году Иннополис принял 37 новых компаний в статусе резидентов, партнеров и стартапов. Генеральный директор ОЭЗ Ренат Халимов сообщил, что в 2025 году планируется сохранить аналогичные темпы роста.

Рената Валеева

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