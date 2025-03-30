За два месяца 2025 года доходы бюджетов Татарстана достигли 27 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Бюджеты муниципалитетов Татарстана за первые два месяца 2025 года пополнились более чем на 27 млрд рублей, что соответствует 16,7% от запланированных на год поступлений. Как сообщает пресс-служба Минфина республики, на совещании с представителями финансовых органов городов и районов министр финансов Марат Файзрахманов отметил позитивную динамику доходов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы за январь и февраль увеличились на 4,7%.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Полученные средства, совместно с остатками на начало года, обеспечили своевременное исполнение всех финансовых обязательств, включая приоритетное финансирование социально значимых расходов и первоочередных бюджетных нужд.

Файзрахманов подчеркнул, что в течение года возможны колебания поступлений. Для поддержания сбалансированности бюджетов необходимо активно привлекать налоговые поступления и эффективно использовать бюджетные средства.

Доходы бюджета Казани за 2024 год превысили 58 млрд рублей, расходы — 54,1 млрд рублей. Профицит составил более 3,9 млрд рублей.

Рената Валеева