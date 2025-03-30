Средняя зарплата на КАМАЗе выросла почти на 27% и превысила 97 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Средняя заработная плата сотрудников технологической цепочки ПАО «КАМАЗ» в 2024 году составила 97 132 рубля, что на 26,6% выше уровня 2023 года. Об этом сообщил председатель профкома автогиганта Ильдар Шамилов, передает Chelny-biz.

Этот показатель также на 14,1% превышает среднюю зарплату по городу и на 34% — усредненный показатель по республике.

Напомним, чистый убыток ПАО «КАМАЗ» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2024 год составил 3,4 млрд рублей, что является резким контрастом с чистой прибылью в размере 11,9 млрд рублей, зафиксированной в 2023 году.

Рената Валеева