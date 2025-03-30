Российская армия освободила населенный пункт Запорожье в ДНР
Российские подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населенного пункта Запорожье Донецкой Народной Республики, — говорится в официальном сообщении ведомства.
28 марта Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Красное Первое в Харьковской области.
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