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Российская армия освободила населенный пункт Запорожье в ДНР

12:22, 30.03.2025
Российская армия освободила населенный пункт Запорожье в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Российские подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населенного пункта Запорожье Донецкой Народной Республики, — говорится в официальном сообщении ведомства.

28 марта Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Красное Первое в Харьковской области.

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