Путин: «Представители ислама всегда вносили очень заметный вклад в наше единство»

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин обратился к мусульманам страны с поздравлениями по случаю праздника Ураза-байрам, который знаменует окончание священного месяца Рамадан.

В телеграмме, опубликованной на сайте Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), говорится, что Ураза-байрам — «древний и один из наиболее почитаемых мусульманами всего мира праздник, который олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию».

Глава государства отметил, что российские мусульмане бережно относятся к богатому наследию предков, чтут традиции, заветы и обычаи, приобщают к ним подрастающее поколение.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Владимир Путин также напомнил о помощи, которую мусульмане оказывают участникам и ветеранам СВО, их родным и близким.

— Представители ислама всегда вносили и сейчас вносят очень заметный вклад в наше единство и в нашу общую силу, которая так эффективно противодействует всем сложностям и угрозам и обеспечивает России движение вперед, — заявил Путин.

Президент России пожелал всем, кто отмечает праздник, доброго здоровья, успехов в делах и начинаниях.

Рената Валеева