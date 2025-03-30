В Сирии сформировали новое правительство

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о формировании нового кабинета министров. Он назвал его правительством созидания и перемен. В состав правительства войдут 22 министра.

— Мы объявляем о формировании правительства созидания и перемен, которое возьмется за реконструкцию и проведет реформы… Я заверяю сирийский народ в начале строительства сильного и стабильного государства, которое гарантирует интересы нации и каждого гражданина, — сказал Ахмед аш-Шараа на торжественной церемонии в президентском дворце.

Свои посты в правительстве Сирии сохранили главы МИД Асаад Хасан аш-Шибани и Минобороны Мурхаф Абу Касра. Единственной женщиной в кабинете министров стала Хинд Кабват — она возглавила министерство социальных дел и труда. Также в правительстве появились два новых ведомства — министерство по чрезвычайным ситуациям и министерство по делам молодежи и спорта.

Согласно конституционной декларации, которая была подписана 13 марта, руководить работой правительства Сирии будет президент страны. Действие декларации рассчитано на пять лет переходного периода, после завершения которого будут приняты постоянная конституция, а также пройдут президентские и парламентские выборы.

Ранее Ахмед аш-Шараа потребовал от России выдать бывшего президента страны Башара Асада для судебного разбирательства.

Рената Валеева