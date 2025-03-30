СМИ: Трамп может остаться президентом США до 2037 года, использовав «лазейку» в Конституции

Дональд Трамп теоретически может остаться на посту президента США до 2037 года, когда ему исполнится 90 лет, если воспользуется «лазейкой» в 22-й поправке к Конституции США. Об этом сообщает британская газета The Daily Mail, пишет ТАСС.

Издание утверждает, что в администрации Белого дома рассматривают возможность применения 22-й конституционной поправки, которая ограничивает срок пребывания на посту президента двумя избраниями. Однако, по мнению газеты, в поправке не предусмотрен сценарий, при котором один и тот же человек не может занимать пост президента в третий или четвертый раз в случае отставки или смерти действующего главы государства.

Реальное время / realnoevremya.ru

The Daily Mail предполагает, что вице-президент Джей Ди Вэнс может быть выдвинут на пост президента, а затем, после его отставки, Трамп может занять его место.

Как пишет издание, Верховному суду США будет сложно оспорить такую схему с юридической точки зрения. Подтверждения или опровержения этой информации от официальных лиц США пока не поступало.

Рената Валеева