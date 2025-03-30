Минниханов принял участие в праздничном богослужении в казанской мечети «Аль-Марджани»

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в праздничном богослужении, посвященном Ураза-байраму, в исторической мечети «Аль-Марджани» в Казани. Торжественный намаз и проповедь провел муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, собравший около 2 тысяч верующих.

В ходе богослужения муфтий зачитал поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина. Также было зачитано обращение раиса Татарстана.

Самигуллин в своей проповеди уделил внимание теме патриотизма и защиты Родины, учитывая, что 2025 год объявлен в России и Татарстане Годом защитника Отечества, а также отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Символично, что муфтий во время службы использовал посох Шигабутдина Марджани, выдающегося татарского просветителя и богослова, в честь которого названа мечеть.

«Аль-Марджани», построенная в 1766—1770 годах по разрешению Екатерины II, является старейшей мечетью Казани и важным туристическим объектом. В прошлом году, к Саммиту БРИКС, в мечети был проведен капитальный ремонт и открыт интерактивный музей, посвященный истории ислама в России.

Рената Валеева