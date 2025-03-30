Россия опустилась на шестое место в европейском рейтинге авторынков

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По итогам февраля Россия опустилась еще на одну ступеньку вниз в европейском первенстве по продажам автомобилей. Эксперты агентства «Автостат» выяснили, что страна теперь занимает шестую позицию в рейтинге.

Лидером европейского авторынка в конце зимы 2024 года осталась Германия, где было продано 203 434 автомобиля — это на 6,4% меньше, чем в феврале 2023-го. На втором месте Франция с показателем 141 570 машин (-0,7%). Третий результат показала Италия — 138 020 реализованных экземпляров (-6,2%). Четвертое место у Испании, дилеры которой продали 90 327 автомобилей (+11%). Замыкает пятерку европейских лидеров Великобритания, у которой февральский объем авторынка составил 84 054 единицы (-1%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В России в феврале 2025-го года было реализовано 78 040 новых легковых машин — на 24,9% меньше, чем год назад. Ни одной из остальных европейских стран не удалось достичь отметки в 50 тыс. проданных автомобилей.

Рената Валеева