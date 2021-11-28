У Инцинь: «Некоторые западные партнеры пытаются вбить клин между Москвой и Пекином»

Россия и Китай раскритиковали идею международного «Саммита за демократию» под эгидой США из-за идеологической конфронтации, которая противоречит развитию современного мира. Об этом говорится в совместной статье послов двух стран в National Interest. Америка, не позвавшая на декабрьский саммит Россию и Китай, разжигает конфронтацию, считают авторы публикации и призывают к сотрудничеству страны с разными идеологиями. О том, что Китай и Россия всегда будут добрыми соседями и настоящими партнерами, способными выдержать любые испытания, пишет в авторской колонке для «Реального времени» и генконсул КНР в Казани У Инцинь. По его словам, некоторые западные партнеры хотят помешать дружбе Москвы и Пекина: «Мы это прекрасно видим и вместе с китайскими друзьями будем и далее реагировать на них расширением взаимодействия в политике, экономике, в других сферах, координировать шаги на международной арене», — подчеркнул он.





С 8 по 11 ноября в Пекине торжественно прошел 6-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 19-го созыва. Пленум одобрил историческую резолюцию «Решение ЦК КПК по основным достижениям и историческому опыту столетней борьбы партии». На пленуме также было рассмотрено и принято «Решение о созыве 20-го Всекитайского съезда КПК», который пройдет во второй половине 2022 года в Пекине.



Со дня своего основания в 1921 году Коммунистическая партия Китая, всегда рассматривая борьбу за счастье китайского народа и возрождение китайской нации как свою изначальную цель и миссию, неизменно отстаивая коммунистические идеалы и социалистические убеждения, сплачивая и ведя за собой многонациональный народ страны в неустанной борьбе за национальную независимость, народное освобождение, богатство и могущество государства и счастье народа, уже прошла столетний славный путь.

После образования Нового Китая в 1949 году Коммунистическая партия Китая, ведя за собой народ, устояла перед целым рядом суровых вызовов в политической, экономической и военной сферах, искоренила остатки вооруженных сил гоминьдановской реакции и бандитов, мирным путем освободила Тибет, осуществила полное воссоединение континентальной части Китая. Китайские народные добровольцы, сражаясь плечом к плечу с корейским народом и армией, одержали великую победу в борьбе против американской агрессии и за оказание помощи Корее, защитили безопасность Нового Китая, закрепили за КНР статус великой державы в мире. Новому Китаю удалось твердо держаться на ногах в условиях чрезвычайно сложной внутренней и международной обстановки.

В этот период Коммунистическая партия Китая неизменно проводила независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику, выдвинула и твердо придерживалась пяти принципов мирного сосуществования, неукоснительно защищала независимость, суверенитет и достоинство Китая, оказывала поддержку и помощь делу освобождения угнетенных наций, делу строительства в странах, недавно добившихся своей независимости, а также справедливой борьбе народов всех стран, выступала против империализма, гегемонизма, колониализма и расизма, окончательно положив конец унизительной дипломатии старого Китая. Наша партия, точно проанализировав сложившуюся ситуацию, скорректировала дипломатическую стратегию, способствовала восстановлению всех законных прав Китая в ООН, создала новую обстановку во внешнеполитической работе, содействовала формированию позиций мирового сообщества по отстаиванию принципа единого Китая. Партия выдвинула стратегическую концепцию о делении мира на три части, дала торжественное обещание никогда не стремиться к гегемонии, благодаря чему завоевала уважение и одобрение со стороны мирового сообщества, особенно многочисленных развивающихся стран.

С 8 по 11 ноября в Пекине торжественно прошел 6-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 19-го созыва. Фото: russian.people.com.cn

В новый период — период реформ, открытости и социалистической модернизации, основными задачами партии являлись продолжение поиска правильного пути строительства социализма в Китае, раскрепощение и развитие производительных сил общества, избавление народа от нищеты и скорейшее обеспечение его зажиточной жизнью, создание полных новых жизненных сил систем, гарантирующих осуществление великого возрождения китайской нации, а также материальных условий для динамичного развития.

В соответствии с изменяющейся международной и внутренней обстановкой и с учетом новых требований развития Китая были разработаны всесторонние планы продвижения реформ, открытости и социалистической модернизации. Компартия определила политику расширения открытости внешнему миру как основную государственную политику. Начиная с создания Шэньчжэньской и других особых экономических зон, освоения и открытия района Пудун, содействия расширению внешних связей в приморских и приграничных городах, городах, находящихся вдоль реки Янцзы и транспортных магистралей, а также внутриконтинентальных центральных городах, вплоть до вступления в ВТО, начиная с «заимствования извне» до «выхода вовне», партия полностью использовала как международные, так и внутренние рынки и ресурсы. Благодаря непрерывным усилиям по продвижению реформ и открытости Китай совершил исторический переход от высокоцентрализованной системы плановой экономики к жизнеспособной системе социалистической рыночной экономики, от частичной либо полной замкнутости к всесторонней открытости.

В этот период перед лицом столь переменчивой международной обстановки Компартия Китая решительно устраняла все помехи, с полной уверенностью реагировала на целый ряд рисков и испытаний, влияющих на общую ситуацию в области реформ, развития и стабильности Китая. В конце 80-х и начале 90-х годов XX века распался Советский Союз, произошли резкие перемены в Восточной Европе. Из-за поддержки и провокаций со стороны враждебных антикоммунистических и антисоциалистических сил на международной арене, под воздействием общей внешней ситуации и внутренней обстановки в конце весны и начале лета 1989 года произошли серьезные политические волнения в Китае. Наша партия и правительство, опираясь на народ, четко и ясно выступили против беспорядков, отстояли социалистическую государственную власть, защитили коренные интересы народа. Партия, ведя за собой народ, успешно реагировала на финансовый кризис в Азии, мировой финансовый кризис и другие экономические риски, успешно провела Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине в 2008 году, одержала победу в борьбе со стихийными бедствиями, такими как серьезные наводнения в бассейнах Янцзы, Нэньцзян и Сунхуацзян, сверхмощное землетрясение в Вэньчуане, одолела эпидемию атипичной пневмонии, продемонстрировав потенциал партии в противостоянии рискам и управлении сложными ситуациями.

На основе научной оценки особенностей эпохи и международной ситуации Компартия Китая провозгласила: мир и развитие есть лейтмотив современной эпохи. Неизменно сохраняя основную цель внешней политики Китая — защищать мир во всем мире и содействовать совместному развитию, партия налаживала отношения с ведущими мировыми державами, развивала добрососедские дружественные отношения с сопредельными странами, укрепляла дружбу и сотрудничество с многочисленными развивающимися странами, принимала активное участие в международных и региональных делах, в результате чего сформировалась новая всеохватывающая и многоуровневая архитектоника внешних связей. Партия активно содействовала формированию многополярного мира и демократизации международных отношений, стимулировала развитие экономической глобализации в направлении, благоприятном для всеобщего процветания, занимая четкую позицию в борьбе против гегемонизма и политики силы. Партия решительно защищала интересы многочисленных развивающихся стран, стимулировала выстраивание справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка, содействовала прочному миру и всеобщему процветанию в мире.

Со дня своего основания в 1921 году Коммунистическая партия Китая всегда рассматривала борьбу за счастье китайского народа и возрождение китайской нации как свою изначальную цель и миссию. Фото: wikipedia.org

Начиная с XVIII съезда КПК 2012 года социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху. Главная задача партии в новую эпоху заключается в том, чтобы осуществить цель, намеченную к столетнему юбилею КПК (2021г.), начать новый поход к реализации цели, намеченной к столетию КНР (2049г.), продолжать двигаться вперед к достижению нашей грандиозной цели — реализации великого возрождения китайской нации.

ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, комплексно учитывая общую стратегию великого возрождения китайской нации и невиданные за последние сто лет значительные изменения в мире, подчеркнул, что новая эпоха социализма с китайской спецификой — это эпоха продолжения традиций и открытия пути к будущему, эпоха дальнейшего завоевания великих побед социализма с китайской спецификой в новых исторических условиях. Это эпоха завоевания решающей победы в полном построении среднезажиточного общества и перехода к всестороннему строительству модернизированной социалистической державы. Это эпоха непрерывного созидания прекрасной жизни и постепенного достижения всеобщего достатка всего народа на основе сплоченной борьбы многонационального народа Китая. Это эпоха осуществления китайской мечты о великом возрождении китайской нации объединенными усилиями всех сынов и дочерей китайской нации. Это эпоха непрерывного внесения Китаем еще большего вклада в развитие человечества. Новая эпоха социализма с китайской спецификой занимает в истории развития Китая совершенно новое место.

Со времени проведения XVIII съезда партии заметно повысилась сбалансированность, согласованность и устойчивость развития китайской экономики, внутренний валовой продукт Китая преодолел отметку в 100 трлн юаней (15,5 трлн долларов США), а ВВП на душу населения превысил 10 тыс. долларов США, поднялась на новую ступень экономическая, научно-техническая и совокупная мощь страны. Китайская экономика вышла на путь более качественного, эффективного, справедливого, устойчивого и безопасного развития.

ЦК КПК глубоко осознал, что открытость несет прогресс, а замкнутость непременно ведет к отсталости. Для того чтобы Китай в процессе своего развития смог обладать преимуществами, удержать инициативу и завоевать будущее, необходимо соответствовать тенденции экономической глобализации, опираться на сверхмасштабный внутренний рынок как свое преимущество, проводить еще более активную стратегию открытости. Неизменно следуя принципам совместных консультаций, совместного строительства и совместного пользования, Китай содействовал высококачественному развитию совместной реализации инициативы «Один пояс и один путь», продвигал реализацию большого количества проектов сотрудничества, направленных на развитие экономики и повышение благосостояния народов стран вдоль «Пояса и пути», превращая инициативу в путь к миру, процветанию, открытости и зеленому развитию, а также в инновационный и цивилизационный путь, делая «Пояс и путь» международным общественным благом, пользующимся большой популярностью в современном мире, и площадкой мирового сотрудничества. Неизменно придерживаясь принципа взаимного стимулирования открытости внутри страны и открытости внешнему миру, эффективного сочетания «заимствования извне» и «выхода вовне», мы способствовали либерализации и упрощению процедур в области торговли и инвестиций, создавали глобально ориентированную сеть зон свободной торговли на основе высоких стандартов, продвигали строительство пилотных зон свободной торговли и Хайнаньского порта свободной торговли, содействовали открытости на институциональном уровне, в частности, открытости правил, ограничительных установок, правил управления, стандартов и т.д., формировали архитектонику внешней открытости, осуществляемой в более крупных масштабах, более широких сферах и в более глубокой степени, создавали взаимовыгодную и взаимовыигрышную, диверсифицированную и сбалансированную, безопасную и высокоэффективную систему экономики открытого типа, непрерывно укрепляли и умножали наши преимущества в области международного экономического сотрудничества и конкуренции.

Си Цзиньпин. Фото: russian.news.cn

В новую эпоху происходят серьезные изменения в соотношении сил в международных отношениях, унилатерализм, протекционизм, гегемонизм и политика силы представляют собой растущую угрозу миру и развитию во всем мире, усиливается течение антиглобализма, мир вступает в период потрясений и преобразований. ЦК КПК особо отметил, что перед лицом суровой и сложной международной обстановки и небывалых рисков и вызовов извне необходимо комплексно учитывать внутреннюю и внешнюю обстановку, совершенствовать системы и механизмы партийного руководства внешнеполитической работой, интенсифицировать проектирование дипломатической работы на высшем уровне, разрабатывать стратегический план по развитию дипломатии мировой державы с китайской спецификой, содействовать формированию международных отношений нового типа и созданию сообщества единой судьбы человечества, развивать общие ценности всего человечества — мир, развитие, равенство, справедливость, демократию и свободу, направлять тенденцию к прогрессу человечества.

Владея общей обстановкой во внешнеполитической работе в новую эпоху, твердо придерживаясь основной линии работы — служения делу национального возрождения и содействия прогрессу человечества, высоко неся знамя мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша, Компартия Китая продвигала и совершенствовала многовекторную, многоуровневую и многомерную дипломатическую концепцию, активно развивала глобальные партнерские отношения. Мы тщательно планировали отношения с ведущими державами и содействовали координации и сотрудничеству с ними. В соответствии с концепцией доброжелательности, искренности, взаимовыгодности и инклюзивности и внешнеполитическим курсом на развитие дружественных и партнерских отношений с соседними странами мы укрепляли отношения с ними, тем самым создавая стратегическую опору для Китая, формируя сообщество единой судьбы. На основе правильного понимания справедливости и выгоды, а также концепции правдивости, деловитости, душевной близости и искренности мы укрепляли сплоченность и сотрудничество с многочисленными развивающимися странами, осуществили полный охват механизмом сотрудничества Китая с тем или иным региональным объединением. Партия поддерживала постоянные контакты с более чем 500 политическими партиями и организациями, углубляла межпартийные обмены и сотрудничество. Приспосабливаясь к новой ситуации, при которой с каждым днем происходило расширение масштаба «выхода за рубеж», партия непрерывно совершенствовала систему защиты интересов Китая за рубежом, эффективно реагировала на риски и вызовы, угрожающие интересам Китая за границей.

Принимая активное участие в реформировании и развитии системы глобального управления, Китай защищал систему международных отношений, ядром которой является Организация Объединенных Наций, охранял миропорядок, в основе которого лежит международное право, отстаивал основные нормы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН, неуклонно защищал и соблюдал принцип подлинного мультилатерализма, решительно выступал против унилатерализма, протекционизма, гегемонизма и политики силы, активно продвигал развитие экономической глобализации в направлении большей открытости, инклюзивности, общедоступности, сбалансированности и всеобщего выигрыша. Китай принимал конструктивное участие в политическом урегулировании острых международных и региональных проблем, выявлял активную роль в сфере реагирования на изменение климата, сокращения бедности, борьбы с терроризмом, обеспечения кибербезопасности, защиты региональной безопасности и т.д. Китай продвигал международное сотрудничество в борьбе с эпидемией COVID-19, развертывал самую масштабную после образования Нового Китая экстренную глобальную гуманитарную акцию, оказывал многим странам, особенно развивающимся странам, материальную помощь и медицинскую поддержку, а также помощь и возможность сотрудничества в области вакцин, продемонстрировав образ Китая как ответственной мировой державы.

Благодаря неустанным усилиям дипломатия мировой державы с китайской спецификой всесторонне продвигалась вперед, создание сообщества единой судьбы человечества уже стало четким ориентиром, направляющим веяние времени и указывающим направление человеческого развития. Китайской дипломатии удалось создать новую ситуацию в серьезнейших переменах в мире, трансформировать кризис в возможность на фоне глобальных беспорядков. Значительно повысилось международное влияние Китая, заметно укрепилась его притягательная и формирующая сила.

Китай и Россия являются добрыми соседями, а также настоящими партнерами, способными выдержать любые испытания. Фото: kremlin.ru

18 ноября 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел. Он сказал, мы будем и далее укреплять связи с нашими добрыми соседями и друзьями в Китайской Народной Республике. Сейчас двусторонние отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства, можно сказать, являются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке. Разумеется, это не всем нравится. Некоторые западные партнеры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином. Мы это прекрасно видим и вместе с китайскими друзьями будем и далее реагировать на них расширением взаимодействия в политике, экономике, в других сферах, координировать шаги на международной арене.

Положительное заявление президента Путина о китайско-российских отношениях в очередной раз показало, что Россия, а в особенности сам президент Путин, придает большое значение развитию отношений с Китаем. Это также еще раз демонстрирует, что две страны являются приоритетными направлениями в дипломатии друг друга, и Китай высоко это оценивает.

В совместном заявлении по случаю 20-летия со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, опубликованном главами двух государств в июне этого года, cтороны еще раз четко подтвердили, что России нужен процветающий и стабильный Китай, а Китай заинтересован в сильной и успешной России. Независимо от прошлого, настоящего и будущего, китайско-российские отношения будут основаны на принципах равноправия, высокой степени взаимного доверия и защиты ключевых интересов друг друга.

Китай и Россия являются добрыми соседями, а также настоящими партнерами, способными выдержать любые испытания. Развитие двустороннего партнерства и стратегического взаимодействия на высоком уровне основано на долгосрочном стратегическом выборе, исходя из специфики каждой из страны. При этом у нас нет намерения образовывать эксклюзивную клику, но вбить клин или посеять раздор между нами невозможно. Стороны будут продолжать придерживаться консенсуса в отношении оказания друг другу твердой поддержки в четырех аспектах, уверенно продвигаться вперед, придерживаясь общего курса глав двух государств, постоянно обогащать и расширять стратегическое наполнение китайско-российских отношений в новую эпоху, работать совместно для построения новой модели отношений между крупными странами, которая выходит за рамки идеологии и культурных различий, тем самым способствуя построению Сообщества единой судьбы человечества.