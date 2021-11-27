Опрос для предпринимателей: планируете ли вы проводить новогодние корпоративы?

Статистика по заболеваемости в этом году не очень радужная, поэтому от очного корпоратива в декабре мы в компании отказались.

Сейчас мы планируем несколько предновогодних активностей:

Мастер-классы в онлайне.

Интеллектуальную онлайн-игру (квиз или квест) с новогодней тематикой.

Фуршет и развлекательную программу на большой закрытой площадке.

Корпоратив в формате «рождественской ярмарки» или «масленицы» на свежем воздухе.

Онлайн-формат хорошо зарекомендовал себя в ICL Services. Мы охватываем не только сотрудников головного офиса, но и других офисов, удаленных сотрудников. Главная фишка этого формата — сделать как можно больше маленьких онлайн-активностей по интересам, чтобы каждый сотрудник нашел ивент по душе. Самые популярные направления у нас — это лекции о сортах вина от сомелье, тренды от стилистов, лекции о ментальном здоровье, квизы. Перед праздником хотим разбавить привычный набор мастер-классами о новогоднем декоре и приготовим что-то вкусное к новогоднему столу.

От новогоднего праздника мы не отказываемся, просто переносим на «более спокойное» время. Надеемся, что в январе-феврале ситуация с заболеваемостью стабилизируется, а в регионах присутствия наших офисов ослабят ограничения.

Понимая, что многое зависит не от нас, готовим два формата праздника.

Все наши коллеги соскучились по «старому доброму» формату. Он у нас в приоритете. Представляете, сколько эмоций от подготовки: выбрать костюм под тематику, купить новое платье, предвкушать встречу с коллегами, которых весь год видел только по видеосвязи!

В таком формате мы проводили зимний корпоратив в прошлом году. Если в помещении проводить развлекательные мероприятия будет опасно — проведем праздник на улице и в этом году, ведь здоровье наших сотрудников для нас в приоритете. К тому же отзывы от зимнего праздника на улице были хорошие: сотрудники оценили необычный формат, удобное расположение площадки и горячие блины с глинтвейном!

Единственный минус такого праздника — погода. Даже за неделю сложно узнать, какая температура будет в день праздника. Будет ли мороз или метель? В прошлом году прогноз менялся каждый день. В итоге у нас растаял каток, ивент-менеджер потеряла пару сотен нервных клеток, но в итоге все закончилось хорошо.

В любом случае мы будем соблюдать все меры безопасности на празднике, чтобы наши коллеги ушли не только сытые и счастливые, но и здоровые!