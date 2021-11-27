Опрос для предпринимателей: планируете ли вы проводить новогодние корпоративы?
В доковидные времена ноябрь был месяцем, когда татарстанские компании активно бронировали места под новогодние корпоративы, ведь в декабре выбора площадок уже почти не было, а цены достигали пика. Но с началом пандемии коронавируса ситуация резко изменилась, и 2021 год бизнес в основном встречал скромнее обычного (если вообще отмечали). Как будет в этом году? Устраивать междусобойчик или закатить праздник в ресторане? А может, пока COVID-19 не будет побежден, воздержаться от любых застолий и просто раздать всем символические подарки или денежные премии?
Как год встретишь — так его и проведешь, уверены миллионы людей на планете. И многие из них хотели бы развлечься как следует, причем желательно за счет работодателя. Но есть и те, кто считает, что в ближайшие несколько лет с новогодними корпоративами лучше все-таки повременить. Решение в каждом отдельном случае зависит от обстановки в регионе, численности коллектива и других факторов.
Мы поинтересовались у предпринимателей и руководителей бизнесов, планируют ли они устраивать новогодний корпоратив, а если да, то в каком формате.
-
-
Наталья Теплова старший менеджер по связям с общественностью компании ICL Services
-
Статистика по заболеваемости в этом году не очень радужная, поэтому от очного корпоратива в декабре мы в компании отказались.
Сейчас мы планируем несколько предновогодних активностей:
- Мастер-классы в онлайне.
- Интеллектуальную онлайн-игру (квиз или квест) с новогодней тематикой.
- Фуршет и развлекательную программу на большой закрытой площадке.
- Корпоратив в формате «рождественской ярмарки» или «масленицы» на свежем воздухе.
Онлайн-формат хорошо зарекомендовал себя в ICL Services. Мы охватываем не только сотрудников головного офиса, но и других офисов, удаленных сотрудников. Главная фишка этого формата — сделать как можно больше маленьких онлайн-активностей по интересам, чтобы каждый сотрудник нашел ивент по душе. Самые популярные направления у нас — это лекции о сортах вина от сомелье, тренды от стилистов, лекции о ментальном здоровье, квизы. Перед праздником хотим разбавить привычный набор мастер-классами о новогоднем декоре и приготовим что-то вкусное к новогоднему столу.
От новогоднего праздника мы не отказываемся, просто переносим на «более спокойное» время. Надеемся, что в январе-феврале ситуация с заболеваемостью стабилизируется, а в регионах присутствия наших офисов ослабят ограничения.
Понимая, что многое зависит не от нас, готовим два формата праздника.
Все наши коллеги соскучились по «старому доброму» формату. Он у нас в приоритете. Представляете, сколько эмоций от подготовки: выбрать костюм под тематику, купить новое платье, предвкушать встречу с коллегами, которых весь год видел только по видеосвязи!
В таком формате мы проводили зимний корпоратив в прошлом году. Если в помещении проводить развлекательные мероприятия будет опасно — проведем праздник на улице и в этом году, ведь здоровье наших сотрудников для нас в приоритете. К тому же отзывы от зимнего праздника на улице были хорошие: сотрудники оценили необычный формат, удобное расположение площадки и горячие блины с глинтвейном!
Единственный минус такого праздника — погода. Даже за неделю сложно узнать, какая температура будет в день праздника. Будет ли мороз или метель? В прошлом году прогноз менялся каждый день. В итоге у нас растаял каток, ивент-менеджер потеряла пару сотен нервных клеток, но в итоге все закончилось хорошо.
В любом случае мы будем соблюдать все меры безопасности на празднике, чтобы наши коллеги ушли не только сытые и счастливые, но и здоровые!
-
-
-
Ксения Чурсина основатель и продюсер спецпроектов ивент–агентства Studio 2112
-
Я собственник ивент–агентства на рынке B2B.
По количеству запросов на проведение новогодних мероприятий однозначно отвечу, что корпоративы будут. Но форматы их реализации компании выбирают разные.
По–прежнему пользуется популярностью онлайн–формат.
Но есть и работодатели, которые стараются собрать своих сотрудников в офлайне, потому что понимают, как сильно они устали от удаленной работы.
Таким компаниям активно помогают ивент–агентства: подбирают площадки с возможностью соблюдения дистанции, предусматривают меры по технике безопасности или предлагают решения для проведения мероприятия на свежем воздухе, например корпоратив на катке под рождественскую музыку, глинтвейн и угощения.
По сравнению с прошлым годом таких компаний становится все больше, что, безусловно, обнадеживает.
-
-
-
Александр Лазарев директор по развитию Pitcha.ru
-
С приближением декабря стала наблюдаться значительно большая, чем в 2020 году, решимость руководства компаний к переносу празднования в онлайн-формат. Год назад все до последнего момента надеялись на чудо и планировали провести традиционный банкет, и только в последних числах ноября начинали пытаться спешно перенести все в онлайн.
В этом же году многие компании изначально не были готовы рисковать здоровьем сотрудников и еще в начале осени выбрали дистанционный формат празднования и начали подготовку к нему. К тому же многие их тех, кто попробовал сделать онлайн-корпоратив в прошлом году, поняли эффективность формата, который к тому же позволяет сэкономить компании весьма приличный бюджет.
Значительно изменился и подход. Если в прошлом году типичный запрос на онлайн-корпоратив звучал как крик о помощи, то теперь клиенты приходят с четкими и сформулированными задачами. Основной акцент сместился на геймификацию, нетворкинг и повышение вовлеченности аудитории. А HR-службы все чаще просят предоставить аналитику поведения сотрудников во время корпоративного ивента.
-
-
-
Екатерина Дмитриева руководитель группы по работе с персоналом в IT-компании Distillery
-
Для проведения крупного новогоднего корпоратива 2021 год не менее сложен, чем предыдущий. Переносить массовые мероприятия в онлайн довольно неудобно, поэтому пока наш план — провести несколько маленьких уютных встреч в «домашней» атмосфере для сотрудников в разных локациях (в России у нас есть офисы в Санкт-Петербурге, Таганроге и Ростове-на-Дону).
При этом в Distillery много удаленных сотрудников, поэтому мы сделаем акцент на интерактивных развлечениях. Например, для создания новогоднего настроения мы используем форматы онлайн-встреч, розыгрыши призов, адвент-календари с интересными заданиями. А как международная компания мы также планируем устроить новогодний онлайн-тур по странам проживания наших сотрудников (только пока это секрет!). Это хорошая возможность объединить людей из разных мест в одну команду.
Мы верим, что дух и настроение праздника создают люди, а мы поможем в этом коллегам!
-
-
-
Наталия Менохова основатель компании Work&Wolf
-
Мы специализируемся на подборе сотрудников в удаленные отделы продаж. В географически распределенных командах вопрос корпоративов и тимбилдинга стоит особенно остро, так как сложно организовать эмоциональное событие в привычном деловом zoom-формате.
Но спрос рождает предложение. И мы заметили, что традиционная event-индустрия предлагает решение подобной задачи для коллективов, работающих на удаленке.
Так, мы помогли одному из наших заказчиков подобрать подрядчика, специализирующегося на проведении именно онлайн-мероприятий. У них также продуманы сценарии вовлечения, а создание праздничной атмосферы, конечно, дополняется вкусными блюдами, которые заранее доставляются каждому сотруднику на дом (вне зависимости от города проживания). То есть в назначенное время корпоратива команда встречается в онлайне, и праздничный ужин буквально проходит у каждого дома, а приглашенные event-специалисты обеспечивают атмосферу и развлечения. В итоге все получают «хлеба и зрелищ».
Поскольку «ковидная» тема пока не отпускает, вероятно, этот год положит начало массовым экспериментам по проведению новогодних корпоративов в непривычном удаленном формате.
-
-
-
Николай Добровольский старший вице-президент Parallels
-
Наша международная команда разработчиков находится на удаленке с начала пандемии. Визиты в офисы, личные встречи, тем более массовые корпоративные мероприятия запрещены.
В этой связи приходится развивать онлайн-каналы коммуникаций. Например, в прошлом году у нас был виртуальный корпоративный новогодний вечер. Играли в «Что? Где? Когда?», вручали через экран памятные подарки и заслуженные награды, поздравляли друг друга в Zoom. К сожалению, этот год не станет исключением.
-
-
-
Ирина Лепесова владелец фитнес-клуба ONYX (г. Оренбург)
-
Традиционно в ноябре я организовываю для своей команды тренеров, администраторов и техперсонала фотосессию. Думаю, этот год не будет исключением, хотя такая мысль была, так как финансовая ситуация в фитнесе очень покачнулась за последний месяц. И очевидно, мы устроим корпоратив-междусобойчик у нас в фитнес-клубе за закрытыми дверями. Точно не смогу обойтись просто раздачей подарков: Новый год должен оставаться праздником. Кстати, подарки всегда придумываю символичные: именные брелоки с символикой клуба, именные фитнес-ежедневники...
-
-
-
Дмитрий Виссонов генеральный директор, компания ShavaFood
-
Конечно, хотелось бы закатить грандиозный ураган веселья в ресторане. Но в текущих условиях, когда неясно, что нас ждет завтра, бронировать что-либо нет никакого желания. Команда очень расстроится, если все будет запланировано, но впоследствии отменится. Поэтому ориентируемся на междусобойчик в офисе с возможным продолжением в виде квеста, игры в пейнтбол и прочих командных активностей.
-
-
-
Инна Анисимова генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner
-
Мы устраивали опрос среди сотрудников, чтобы понять, кто на что настроен. У нас молодой коллектив, и ребятам очень понравился летний корпоратив ко дню рождения агентства с регатой в программе. Поэтому решили активный отдых на природе повторить: готовимся провести уик-энд в Карелии в парке «Рускеала». Добираться будем на поезде. Часть пути пройдет в поезде из 20-х годов, с клубами дыма и чаем в чашках с железными подстаканниками.
Это безопасный вариант и с точки зрения заболеваемости. В поезде отдельные купе, которые полностью резервируются — минимум пересечений с другими людьми. Плюс активности на свежем воздухе укрепляют иммунитет.
-
-
-
Юлия Гусельникова директор студии красоты «ЧИКИ»
-
Корпоративные мероприятия для нас не просто банальный сбор перед праздником, это в первую очередь дружественный настрой в коллективе, обмен мнениями, успехами и другое.
В этом году мы с командой решили провести мероприятие у нас в студии. Не будем бронировать стол в ресторане, так как боимся, что из-за пандемии может что-то пойти не так (отменится, закроется и пр.).
Безопасность для нас на первом месте, поэтому будем отмечать только своим коллективом.
-
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым