Видео недели: пассажир против кондуктора, «вооруженный» директор цирка и поражение Кушанашвили

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

На упряжках и почтовых голубях

Российский шоумен, ведущий юмористической программы Иван Ургант, как и многие СМИ, прокомментировал новость о вводе QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане. В свойственной ему манере телеведущий дал свою оценку событию: «У всех день прошел хорошо, только если вы не живете в Казани и у вас нет QR-кода. Собачьи упряжки, мотоциклы с коляской, самоходные дрезины, парапланы. В конце концов, почтовые голуби могут отнести ребенка в школу. Не слишком ли небрежно подошла администрация Казани к ограничительным мерам?»

Вместо QR-кода — перцовый газ

В первый день ввода QR-кодов на проезд произошло много инцидентов, попавших на камеру. Так, в Сети распространили видео, как пассажир автобуса ударил, а затем брызнул из перцового баллончика в лицо кондуктору. На агрессивного пассажира наложили 2 тысячи рублей штрафа, а потом и арестовали на 5 суток за мелкое хулиганство, когда он явился в полицию, чтобы подать заявление на кондуктора. Но кондуктор оказалась проворнее, так что к ответу призвали пассажира.

Последствия стресса

В среду в соцсетях появилось видео, на котором якобы директор Казанского цирка с ножом в руках пытается проникнуть в запертый кабинет, где от него прячется сотрудница. Позже Рамиль Шарифуллин публично извинился за свой поступок, объяснив свой срыв тем, что у него был тяжелый год — умер отец, болела дочь. Тем не менее инцидент стоил должности директору цирка — Шарифуллина уволили.

В Челнах украли елочку

На днях житель автограда, видимо, решил, что уже пора готовиться к встрече Нового года и украсить дом елкой. Только дерево он не купил, а с корнем вырвал недавно посаженную ель возле одного из домов по ул. Чулпан. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения, а затем его слили в соцсети.

Непонятно, будет ли гол

Российский футболист Игорь Акинфеев решил ненадолго сменить амплуа. В образе Боба Марли — в парике с дредами и растаманской шапке, он вместе с Сергеем Жуковым спел юмористическую песню о российском футболе: «Это футбол, это наш футбол, и всем непонятно, будет ли гол. Будет ли гол». Кстати, это не первое совместное исполнение — голкипер уже пел дуэтом с солистом группы «Руки вверх» и даже снялся в нескольких его клипах.

Джигурда на ринге

Известный актер и любитель хайпа 60-летний Никита Джигурда снова вышел на ринг. В этот раз на бой он вызвал не менее известного скандалиста — журналиста Отара Кушанашвили. «Битва» двух ветеранов сцены прошла по правилам бокса, но в MMA-перчатках. Как и в случае с депутатом Милоновым, победу одержал Джигурда. Он отправил журналиста в нокдаун два раза, и третий удар стал решающим. После боя Кушанашвили заявил, что совсем не стесняется поражения, так как Джигурда подготовлен значительно лучше. За сутки видео сражения на кулаках посмотрели почти 200 тысяч раз.

Рубрика «Из жизни котов»

Забавный случай произошел во время прямого эфира одного из телеканалов Грузии. Во время беседы ведущего с гостем на стол перед ними неожиданно запрыгнул кот, прервав тем самым диалог и развеселив его участников. Как выяснилось позже, кот — питомец сотрудников телекомпании. Они и выложили часть программы на YouTube. Зрители, наблюдавшие за ток-шоу, затем написали в комментариях, что явление котика стало самой интересной частью передачи, где речь шла о политике.