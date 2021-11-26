Уфимский Парк имени Гастелло пошел по рукам без реконструкции
Некогда популярный уфимский парк уже много лет стоит заброшенным, а обещания о возрождении пока остаются на бумаге
Парк имени Николая Гастелло в Уфе в середине прошлого века был центром культурной жизни. Его разбили рядом со спортивным клубом и небольшим стадионом. Неподалеку расположена площадка Уфимского моторостроительного завода (ныне УМПО), а потому неудивительно, что озелененная территория была любимым местом отдыха заводчан. Имя летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло, парк и стадион получили в 1947 году. Но сегодня территория в запустении, надолго ли — разбирался корреспондент «Реального времени».
«Парк Гастелло был просто шикарным»
В 50-60-е годы прошлого века этот парк по своему дизайну был одним из самых передовых в городе. В центре был искусственный пруд с фонтаном в виде башни с львиными головами и ажурным металлическим ограждением по периметру. По большому водоему катались на лодках и катамаранах.
Позже рядом возвели летний кинотеатр «Звездочка» и танцплощадку. Здесь продавали мороженое, газировку и лимонад, жарили шашлыки, проводили шумные городские праздники. Пруд регулярно чистили, добавляли воду. Собирались в парке Гастелло даже любители порыбачить.
Краевед Анатолий Чечуха в беседе с «Реальным временем» отметил, что парковый отдых в те времена был более востребован. Вместе с тем на содержании парка сказывался тот факт, что он находился на балансе моторостроительного завода:
Однако легендарное место отдыха постепенно пришло в запустение. В последние десятилетия следить за состоянием парка перестали. Сегодня сложно представить, что когда-то здесь кипела жизнь. Сейчас многие дорожки стоят в бурьяне, пруд зарос. Немногочисленные посетители — либо любители бега из соседнего района, либо прохожие, которые срезают через парк путь к железнодорожной станции.
Неприглядный вид парка неприемлем
Судьба Парка имени Гастелло волнует многих уфимцев. По мнению фотографа Владимира Калтушкина в Калининском районе Уфы озелененных пространств практически нет, а потому восстановление парка крайне необходимо:
Воспоминания о ярком прошлом парка осталось у многих местных жителей. Им тем более грустно заглядывать в него сейчас.
— Да был парк, куда сами ходили и родители приводили. Красивый праздник был летом — День цветов — красочный и яркий. Школы и организации выставляли различные сорта цветов и поделки из цветов. Есть что вспомнить об этом парке. Как жаль, что он превратился в проходной двор, — сожалеет Назия Исхакова.
Для всех, кто в те годы был связан с заводом, парк был по-настоящему знаковым местом.
— А еще там был кинотеатр — деревянное здание, часто бегали детьми! Моторостроители проводили свои профессиональные праздники, в пруду карпы огромные водились, а по пятницам там были заводские субботники — очень теплые воспоминания, — делится Ирина Сидорова.
Уфа — город парков?
О необходимости навести порядок в парке Гастелло говорят не первый год. Территория на балансе «Уфимского моторостроительного производственного объединения», однако за его состоянием предприятие следит не так, как это было в советские годы. Разговоры о реконструкции и наведении порядка в зеленой зоне чиновники поднимали неоднократно. Еще в 2014 году являвшийся тогда главой администрации Уфы Ирек Ялалов предлагал переустроить парк, разместив там велодорожки и очистив пруд:
О подробностях реконструкции в том же году рассказывал и бывший глава Калининского района Уфы Григорий Букреев:
Однако ни в конце мая, ни в начале июня к работам так и не приступили. Хотя в то время реконструкцию поддерживали и представители завода:
Дел за словами уфимцы тогда так и не увидели. Надежда была и на масштабную реконструкцию парков к юбилею Уфы в 2024 году, однако Парк имени Гастелло в списках объектов для обновления не значился.
В пресс-службе администрации города прояснили ситуацию — ранее стадион, территория парка и Дворец культуры УМПО находились в ведении завода, однако предприятие решило передать этот «непрофильный актив» Министерству спорта Башкортостана. Сейчас идет процесс передачи. По данным пресс-службы администрации, он завершится до начала 2022 года. После этого, а также после «выделения средств» уфимские власти обещают разработать проект благоустройства парка и капитально его отремонтировать.
Будет ли обещание исполнено новой городской командой, уфимцы могут только гадать. Но если обещанного обычно ждут три года, в случае парка Гастелло, этот срок миновал уже давно.
комментарии
Когда он работал мэром, в Уфе был вообще бардак.
Правильно сделали уволив его.
А уволили его за то, что он не справлялся. Конечно, официально писали другую причину.