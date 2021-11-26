Уфимский Парк имени Гастелло пошел по рукам без реконструкции

Некогда популярный уфимский парк уже много лет стоит заброшенным, а обещания о возрождении пока остаются на бумаге

Фото: Янина Свице

Парк имени Николая Гастелло в Уфе в середине прошлого века был центром культурной жизни. Его разбили рядом со спортивным клубом и небольшим стадионом. Неподалеку расположена площадка Уфимского моторостроительного завода (ныне УМПО), а потому неудивительно, что озелененная территория была любимым местом отдыха заводчан. Имя летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло, парк и стадион получили в 1947 году. Но сегодня территория в запустении, надолго ли — разбирался корреспондент «Реального времени».

«Парк Гастелло был просто шикарным»

В 50-60-е годы прошлого века этот парк по своему дизайну был одним из самых передовых в городе. В центре был искусственный пруд с фонтаном в виде башни с львиными головами и ажурным металлическим ограждением по периметру. По большому водоему катались на лодках и катамаранах.

Позже рядом возвели летний кинотеатр «Звездочка» и танцплощадку. Здесь продавали мороженое, газировку и лимонад, жарили шашлыки, проводили шумные городские праздники. Пруд регулярно чистили, добавляли воду. Собирались в парке Гастелло даже любители порыбачить.

Краевед Анатолий Чечуха в беседе с «Реальным временем» отметил, что парковый отдых в те времена был более востребован. Вместе с тем на содержании парка сказывался тот факт, что он находился на балансе моторостроительного завода:

— Раньше свободное время люди, особенно молодежь и те, что с детьми, очень часто проводили в парках: аттракционы, шахматы, лекции, танцы, просто прогулки. Судя по старым снимкам, парк Гастелло был просто шикарным, что неудивительно — он был на балансе УМЗ.

Однако легендарное место отдыха постепенно пришло в запустение. В последние десятилетия следить за состоянием парка перестали. Сегодня сложно представить, что когда-то здесь кипела жизнь. Сейчас многие дорожки стоят в бурьяне, пруд зарос. Немногочисленные посетители — либо любители бега из соседнего района, либо прохожие, которые срезают через парк путь к железнодорожной станции.

Неприглядный вид парка неприемлем

Судьба Парка имени Гастелло волнует многих уфимцев. По мнению фотографа Владимира Калтушкина в Калининском районе Уфы озелененных пространств практически нет, а потому восстановление парка крайне необходимо:

— Прежде всего это память о Герое Советского Союза Николае Францевиче Гастелло, и такой неприглядный вид парка, на мой взгляд, неприемлем. Считаю, что Парк имени Гастелло необходим прежде всего жителям Инорса и района Гастелло, так как в огромном микрорайоне Инорс на сегодняшний день нет ни одного крупного облагороженного места для семейных прогулок и активного отдыха. Учитывая то, что рядом имеется стадион Гастелло, и другие спортивные объекты, неплохо бы организовать, например, скейт-парк с большой территорией, тем самым способствуя занятиям спортом у подростков и молодежи.

Воспоминания о ярком прошлом парка осталось у многих местных жителей. Им тем более грустно заглядывать в него сейчас.

— Да был парк, куда сами ходили и родители приводили. Красивый праздник был летом — День цветов — красочный и яркий. Школы и организации выставляли различные сорта цветов и поделки из цветов. Есть что вспомнить об этом парке. Как жаль, что он превратился в проходной двор, — сожалеет Назия Исхакова.

Для всех, кто в те годы был связан с заводом, парк был по-настоящему знаковым местом.

— А еще там был кинотеатр — деревянное здание, часто бегали детьми! Моторостроители проводили свои профессиональные праздники, в пруду карпы огромные водились, а по пятницам там были заводские субботники — очень теплые воспоминания, — делится Ирина Сидорова.

Уфа — город парков?

О необходимости навести порядок в парке Гастелло говорят не первый год. Территория на балансе «Уфимского моторостроительного производственного объединения», однако за его состоянием предприятие следит не так, как это было в советские годы. Разговоры о реконструкции и наведении порядка в зеленой зоне чиновники поднимали неоднократно. Еще в 2014 году являвшийся тогда главой администрации Уфы Ирек Ялалов предлагал переустроить парк, разместив там велодорожки и очистив пруд:

— Этот парк и пруд действительно были замечательным местом для отдыха. Помню это хорошо, потому что в 70-е годы я занимался спортом на стадионе Гастелло и часто там бывал. При обновлении парка пруд необходимо возродить, — предлагал сити-менеджер.

О подробностях реконструкции в том же году рассказывал и бывший глава Калининского района Уфы Григорий Букреев:

— Размеры парка позволяют сделать велодорожку максимально протяженной, примерно в полтора километра, чтобы кататься на ней действительно было удобно. В ближайшее время будет выработана окончательная концепция по реконструкции парка. К работе планируем приступить в конце мая — начале июня.

Однако ни в конце мая, ни в начале июня к работам так и не приступили. Хотя в то время реконструкцию поддерживали и представители завода:

— Решение о том, что парку требуется срочная модернизация, возникло неслучайно. Спортивная жизнь Уфы развивается высокими темпами. И даже глядя на нашу заводскую молодежь мы понимаем, что им не хватает полноценных мест для активного отдыха. Вспомните, были времена, когда стадион Гастелло практически пустовал. Но сейчас ежедневно все его залы заняты! Нельзя упустить нынешнее поколение детей. Они должны расти здоровыми и физически развитыми, — подчеркивал заместитель управляющего директора, директор по персоналу ПАО «ОДК-УМПО» Вячеслав Кислицин.

Дел за словами уфимцы тогда так и не увидели. Надежда была и на масштабную реконструкцию парков к юбилею Уфы в 2024 году, однако Парк имени Гастелло в списках объектов для обновления не значился.

В пресс-службе администрации города прояснили ситуацию — ранее стадион, территория парка и Дворец культуры УМПО находились в ведении завода, однако предприятие решило передать этот «непрофильный актив» Министерству спорта Башкортостана. Сейчас идет процесс передачи. По данным пресс-службы администрации, он завершится до начала 2022 года. После этого, а также после «выделения средств» уфимские власти обещают разработать проект благоустройства парка и капитально его отремонтировать.

Будет ли обещание исполнено новой городской командой, уфимцы могут только гадать. Но если обещанного обычно ждут три года, в случае парка Гастелло, этот срок миновал уже давно.