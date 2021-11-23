Бизнес-аккаунт дня: пестречинский глэмпинг

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 201-я

Летом 2020 года в Пестречинском районе своих первых отдыхающих принял глэмпинг «Дикая дача». Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

В природной атмосфере спокойствия

Полтора года назад недалеко от садоводческого товарищества «Архитектор» казанский бизнесмен Гомер Давлятшин решил создать глэмпинг-зону «Дикая дача». В первый год гостей размещали в четырех деревянных домиках, и глэмпинг работал только в теплое время года. Но с этой осени на его территории появились три юрты, где можно жить и зимой.

Все помещения оборудованы привычными для горожан условиями проживания. А еще помимо стандартного отдыха с баней и шашлыком здесь можно поучаствовать в зимних забавах — покататься с горки или на лыжах.

Сегодня аналитический разбор аккаунта глэмпинга провел Олег Кашин — сооснователь SMM-агентства «Кружок», в сферу деятельности которого входят графический и motion-дизайн, SMM, интернет-реклама.

Сервис Taplink не передает дух глэмпинга

За последние 5 лет в России появилось около 180 глэмпингов. Ниша очень интересная, имеет свои особенности, во многом похожа на отельный бизнес. В отельном бизнесе SMM-стратегия строится вокруг потенциального клиента: контент должен отвечать на вопросы гостя, подогревать его желание поселиться, передавать атмосферу отеля, раскрывать дух бренда и демонстрировать комфорт. Это, кстати, справедливо и для других бизнесов, которые предоставляют услуги, а не товары.

В Казани действуют уже несколько глэмпингов, и что приятно — они все разные по позиционированию, стоимости и комфортности. Один из таких глэмпингов — мой клиент, поэтому делюсь реальными советами.

Аккаунт @dikaya.dacha встречает приятной аватаркой. Она обращает на себя внимание, эстетично выглядит и запоминается, а значит, выполняет все ключевые задачи. На самом деле, хороший аватар — это почему-то редкая история для татарстанских аккаунтов.

Ник профиля легко читается, хорошо подобран и тоже запоминается. Могу похвалить и имя профиля, в котором учтены и потенциальный запрос клиента, и название глэмпинга, и привязка к гео, то есть к городу. Подписчиков меньше, чем у конкурентов, поэтому вряд ли глэмпинг будет выдаваться в самом верху поиска, но показываться точно будет. Все сделано правильно, можно только сделать чуть аккуратнее — добавить кавычки и убрать лишние заглавные буквы.

Био профиля неплохое, но можно лучше. То есть здесь нет каких-то грубых ошибок, просто как-то «сухо», не цепляет. Но сам факт того, что глэмпинг попытался сразу показать свое позиционирование — это дорогого стоит и многое говорит о людях, которые занимаются этим проектом.

Ссылка ведет на сервис Taplink. И это не очень хорошо для отельного бизнеса. Нужно сделать простой, но эффективный с маркетинговой стороны лэндинг. Отлично подойдет конструктор Tilda. Но лэндинг нужно сделать не из стандартных блоков, а заказать свой дизайн. Это придаст серьезности бизнесу, также появится возможность эффективно использовать контекстную рекламу, а еще — можно будет сделать ставку на гостей из других регионов.

Сейчас Taplink выглядит плохо: он не передает дух глэмпинга, все очень «по-спартански». А самое огорчительное, что не подключен FB Pixel — важный инструмент для привлечения клиентов, при использовании таргетированной рекламы. В остальном — на странице есть вся полезная информация: от правил до стоимости аренды дома и бани.

Регулярный постинг увеличит эффективность аккаунта

Хайлайтсы. Им не хватает дизайна. Лучше добавить обложки в стилистике аватарки, чтобы аккаунт точно запомнился, а сами хайлайтсы стали акцентными. Это нужно, чтобы людям хотелось их нажать просто из любопытства. И явно не хватает рубрик: «где находимся», «контакты», «праздники», «частые вопросы» и т. д.

В аккаунте в целом мало контента. Истории лучше всего выкладывать каждый день, но немного. Один-два слайда будет достаточно. Например, одна история — напоминающая, вторая — прогревающая.

Контент. Если говорить про общую картинку и раскладку ленты, то все визуально хорошо, но есть моменты, которые немного отталкивают и невольно вызывают вопросы. Первая такая проблема — сезонность. На улице уже лежит снег, а последние публикации явно сделаны осенью. Кроме этого, шатры, в них не холодно? Просятся фотографии или видео из этих шатров в такую погоду, можно и нужно сделать серию подобных публикаций, чтобы рассеять сомнения потенциальных клиентов.

Вторая проблема — нерегулярный постинг. Две-три публикации в неделю — это оптимальное решение для работы алгоритмов и напоминания о себе подписчикам. Такое количество не потребует больших ресурсов, но точно увеличит эффективность всего аккаунта.

Качеству «картинки» — самое большое внимание

Третья проблема — тексты. В них нет единообразия в верстке. В одном посте — это длинный текст без абзацев и переносов, в другом — все отлично, а в следующем — пользуются ботом для переносов строк, который оставляет ненужные символы.

Хороший текст — это всегда еще и хорошая верстка: заголовок, середина, конец, правильные переносы строк, деление на смысловые абзацы. И эмодзи для выделения смысловых акцентов в тексте.

Объем текстов. Если делаете карточки, то советую объем до 300 символов. Если обычный пост, то до 1 000 символов. Сейчас некоторые тексты очень длинные. Если текст не влезает в этот объем, то подумайте, может, будет лучше убрать все лишнее или сделать еще одну, но другую публикацию?



И последний совет — дизайн и фотограф. Нужно следить, чтобы контент был «свежим», красиво сверстанным и актуальным. «Инстаграм» — соцсеть визуальная, поэтому качеству «картинки» нужно уделять самое большое внимание.