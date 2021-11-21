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«Когда меня позвали в Казань, я выиграл джекпот. Мне позволили сделать «Зенит» лучшим клубом России и Европы»

00:00, 21.11.2021

Владимир Алекно получил звезду в музее Зала славы «Зенита»

«Когда меня позвали в Казань, я выиграл джекпот. Мне позволили сделать «Зенит» лучшим клубом России и Европы»
Фото: gossov.tatarstan.ru

Почти 13 лет самый титулованный из российских волейбольных тренеров Владимир Алекно посвятил Казани и местному волейбольному «Зениту», попутно сделав и его самым титулованным клубом России. Девять раз он приводил «Зенит» к победам в чемпионате России, пять раз побеждал с ним в Лиге чемпионов и выигрывал чемпионат мира среди клубов. Однако в прошлом сезоне специалист решил произвести перезагрузку своей карьеры. «Зенит-Казань» свои самые славные годы, естественно, не забывает, и накануне в Зале славы клубного музея заслуженно появилась именная звезда. Виновник торжества, конечно же, пожаловал в Казань в честь этого события. То, как проходила трогательная церемония, смотрите в нашем видеоотчете.

Видео: Камиль Исмаилов
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