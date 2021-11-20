В Татарстане к COVID-19 добавился птичий грипп

В Тукаевском районе фермеры вынуждены уничтожать свою птицу, Минниханов тревожится о пенсионерах, а Казань и Альметьевск недодали денег на капремонт жилья

Ввод новых ограничений в связи с напряженной ковидной ситуацией и новая напасть в виде очага птичьего гриппа — вот две самых животрепещущих темы из тех, что обсудили сегодня на традиционном субботнем совещании в Доме Правительства с участием Рустама Минниханова. Кроме того, выяснилось, что в 10 городах республики к зиме не успели закончить капремонт многоквартирных домов. Виной этому — недостаток финансирования из местных бюджетов. В них поступило только 64% от предусмотренных программой средств, главные должники — Казань и Альметьевск. Подробности — в материале «Реального времени».

«Транспорт — это та самая зона, где можно заразиться быстрее всего»

Президент РТ Рустам Минниханов начал совещание с незапланированной в повестке дня темы, решив сразу же расставить акценты. Он констатировал, что напряженная ситуация в республике с COVID-19 требует новых ограничительных мер. С понедельника, 22 ноября, общественным транспортом смогут воспользоваться только те взрослые жители республики, у которых есть QR-код (о прививке или о перенесенном не ранее полугода назад коронавирусе) или справка о медотводе от вакцинации.

— Транспорт — это та самая зона, где можно заразиться быстрее всего. Конечно, люди неоднозначно относятся к данным нововведениям, но других вариантов у нас нет. В странах, которые пошли по этому пути, ситуация уже стабилизируется, — подчеркнул президент РТ.



Отдельно Рустам Минниханов остановился на пенсионерах, среди которых отмечаются самые низкие темпы вакцинации — всего 49%. Между тем, по его словам, основная часть коек в ковидных отделениях больниц занята именно людьми старше 60 лет. На них приходится и 85% смертельных случаев. Чтобы стимулировать вакцинацию в этой группе населения, с 22 ноября у граждан старше 60 лет, у которых нет QR-кода или медотвода, заблокируют еще и социальные транспортные карты.

— Пожилые люди находятся в группе высокого риска, поскольку очень тяжело переносят COVID-19. Мы стараемся максимально их обезопасить, — подчеркнул Минниханов.

По словам президента, ежедневно в Татарстане вакцинируются от 15 до 30 тыс. граждан. Хотя бы одну дозу вакцины уже получили 1,9 млн человек, полностью вакцинированы 1,4 млн. Повторную вакцинацию прошли уже 54 тыс. человек. Глава республики отметил, что темпы прироста новых случаев заболевания снижаются, но требуется сохранить эту динамику, чтобы люди могли спокойно встретить Новый год, который уже не за горами, «чтобы у них был позитив».

Рустам Минниханов констатировал, что напряженная ситуация в республике с COVID-19 требует новых ограничительных мер. Фото: tatarstan.ru

Минниханов напомнил, что с 9 ноября постановлением главного государственного санитарного врача РТ предписано отстранять от работы сотрудников, не получивших первую прививку, за исключением лиц, имеющих медотвод или переболевших в течение последних шести месяцев.

— Руководителям предприятий и организаций необходимо обеспечить обязательное выполнение постановления. Это в ваших же интересах. Ваши сотрудники должны быть здоровыми, не представлять угрозу для коллег и своих семей. Там, где руководители ответственно подошли к этому вопросу, работа идет очень четко. Другого пути не будет. Мы будем жестко за этим следить, — сказал президент Татарстана.

Главный ветврач предписал фермерам начать забой птиц

Кроме коронавируса, в Татарстане появилась еще одна напасть — птичий грипп. Осенью он фиксировался у соседей: в Саратовской, Самарской, Оренбургской, Кировской областях, Башкортостане и Удмуртии, а 19 ноября «перешел границу». Как рассказал начальник главного управления ветеринарии кабмина РТ — главный государственный ветеринарный инспектор РТ Алмаз Хисамутдинов, очаг высокопатогенного гриппа птиц выявили на перепелиной ферме «КФХ Фролов» в Тукаевском районе. Всего в хозяйстве содержалось 42 тыс. взрослых перепелок и 10 тыс. цыплят. Всех их пришлось уничтожить. Утилизировали еще 48 тыс. яиц и 171 килограмм мяса на складе фермы.

В пятикилометровую зону очага вошли 3 населенных пункта района — села Калмаш и Верхний Байлар и поселок Новый. Их жители содержат более 2,5 тысячи голов птицы разных видов.

— Сегодня мы не должны допустить дальнейшего распространения инфекции. Владельцам ЛПХ нужно начать забой птиц, которых они вырастили для собственных нужд. Тем, кто выращивает птицу в промышленных масштабах для реализации, нужно максимально перейти на закрытый режим содержания и выполнять все наши требования и предписания Россельхознадзора, — выдал Хисамутдинов ценные указания фермерам.



Он также призвал тщательно следить за тем, откуда ввозятся корма, и проводить дезинфекцию, чтобы сотрудники не занесли вирус на одежде и обуви.

Рустам Минниханов напомнил, что аграрии должны выполнять все требования, определенные ветеринарным надзором. Он также призвал подсчитать потери, которые понесут хозяйства.

— Лучше вовремя жестко сработать. По всем предприятиям, где у нас занимаются птицей, необходимо ввести жесточайший контроль: по персоналу, завозимым кормам, соблюдению правил. Все эти вопросы должны быть очень серьезно поставлены на контроль, — сказал президент РТ.

Кроме коронавируса, в Татарстане появилась еще одна напасть — птичий грипп. Фото: Илья Репин

Казань и Альметьевск числятся в должниках

На совещании, как и каждую субботу, традиционно поговорили и про то, как дела с реализацией республиканских программ капремонта. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин доложил, что на сегодняшний день из 27 программ реализовано 15, то есть из 3 488 объектов отремонтировано 1 030. Еще 12 программ пока в работе. Осталось завершить 38 объектов, а также ряд многоквартирных домов в 10 муниципальных образованиях на сумму свыше 1,7 млрд рублей.

Среди объектов, где капремонт еще не закончили, — детский сад №104 г. Казани, четыре медицинских стационара в Нижнекамске, Чистополе, Бугульме и Лениногорске, два детских оздоровительных лагеря, четыре объекта, подведомственных МВД, ряд спортивных сооружений. Из 413 образовательных учреждений капитально отремонтированы пока только 48.

Айзатуллин отчитался о том, что на этой неделе подрядчики завершили работы на последних объектах по программам «Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей канализации» и «Реконструкция, строительство сетей газораспределения, внутридомовых сетей газопотребления, установка блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения». Таким образом, по 6 направлениям модернизации инженерной инфраструктуры отремонтирован 881 объект общей сметной стоимостью 1,4 млрд рублей.

Айзатуллин отчитался о том, что на этой неделе подрядчики завершили работы на последних объектах по программам «Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей канализации». Фото: Максим Платонов

Задержку с капремонтом жилья министр объяснил тем, что эта программа на 15% финансируется из муниципальных средств, а их не хватает. На сегодняшний день из местных бюджетов поступило 740 млн рублей, или 64% от предусмотренного программой объема. В должниках неожиданно оказались два самых богатых города республики — Казань и Альметьевск.

Только 34% населенных пунктов имеют границы в ЕГРН

Министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин отметил, что на сегодня в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о границах только 34% населенных пунктов (1 059 из 3 119), входящих в состав 293 муниципальных образований. Для их постановки на кадастровый учет необходимо разработать генпланы 327 муниципальных образований. Если продолжать в таком же темпе, то на это потребуется более 8 лет, заявил докладчик.

Он добавил, что также необходимо разработать 565 проектов правил землепользования и застройки (ПЗЗ). В период с 2018 года по сегодняшний день утверждено 130 ПЗЗ поселений. Но на кадастровый учет были поставлены территориальные зоны только по 15 утвержденным ПЗЗ.

Фаниль Аглиуллин назвал причины отставания. Это как раз отсутствие в утвержденных материалах ПЗЗ сведений о границах территориальных зон. Кроме того, исполком (заказчик) не направляет сведения о границах территориальных зон в ЕГРН либо, получив отказ в постановке на кадастровый учет, прекращает дальнейшие действия.

Глава Минземимущества РТ доложил и о ходе работ по установлению границы Республики Татарстан. Общая протяженность границы республики составляет около 3,5 тыс. километров. Необходимо внести в ЕГРН сведения о восьми участках границы с соседними субъектами. Свыше 570 из них министр назвал «проблемными», на сегодня спорные вопросы сняты по 90% из них, по 29 участкам работа продолжается.

Общая протяженность границы республики составляет около 3,5 тыс. километров. Необходимо внести в ЕГРН сведения о восьми участках границы с соседними субъектами

По границам с Оренбургской областью и Чувашской Республикой, Республикой Марий Эл, Самарской областью и Республикой Башкортостан на совместных заседаниях рабочих групп утверждены рабочие проекты прохождения границ. Подписанное Республикой Татарстан соглашение с Оренбургской областью направлено губернатору региона.

Близки к завершению работы по согласованию проектов границы с Ульяновской областью. С Кировской областью проведены совместные мероприятия по закреплению на местности узловых точек границы и 3 раунда переговоров по обсуждению проекта границы. В настоящее время идет подготовка завершающего раунда переговоров.

По границе с Удмуртской Республикой остаются несогласованными 22 участка. Подготовленные администрацией Агрызского района РТ и Малопургинского района Удмуртии материалы по прохождению границы вблизи города Агрыз взяты за основу проекта.

В Оренбургской и Ульяновской областях, в Республиках Марий Эл и Башкортостан на сегодня не определен исполнитель работ по установлению границ, в связи с этим все проектные работы ведутся силами Фонда пространственных данных Республики Татарстан.

Зеленодольский район просит денег у республики

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, отчитываясь о социально-экономическом развитии, попросил республику помочь с ремонтом дороги на подъезде к городу и с организацией водоснабжения и водотведения Раифской зоны, где вообще отсутствует централизованная канализация.

Михаил Афанасьев попросил республику помочь с ремонтом дороги на подъезде к городу и с организацией водоснабжения и водотведения Раифской зоны. Фото: realnoevremya.ru

Проект ремонта трассы уже готов и прошел экспертизу, для того чтобы начать работы, нужны только деньги. А в Раифской зоне вообще отсутствует централизованная канализация, поэтому Афанасьев попросил президента о поддержке в части проектирования коммунальных сетей для сел, деревень и поселков этой территории.

Кроме того, глава района напомнил о том, что райцентр готовится отметить 90-летний юбилей со дня получения статуса города. На торжества по этому случаю Афанасьев пригласил президента, попутно поблагодарив его за поддержку инициативы по присвоению Зеленодольску статуса «Город трудовой доблести».

— Мы надеемся, что именно в юбилейный год Зеленодольск получит этот почетный статус, — выразил надежду Афанасьев.