«Мы лечим антибиотиками простуду и насморк! COVID-19 нас расслабил»

К 2050 году человечество может остаться вообще без антимикробных препаратов, потому что бактерии получат резистентность к ним

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Антибиотики — мощное оружие в борьбе с инфекциями, но при частом и неправильном использовании оно теряет свою эффективность. На пресс-конференции, посвященной Всемирной неделе правильного использования антимикробных препаратов, специалисты рассказали о главных ошибках при лечении антибиотиками и о том, что совсем скоро этот вид препаратов может исчезнуть. Подробности — в материале «Реального времени».

Что общего между антибиотиками, ядерной энергией и космосом

Доктор медицинских наук, профессор, ректор Смоленского государственного медицинского университета Роман Козлов напомнил о том, что антимикробные препараты открыты сравнительно недавно и их использование позволило существенно сократить смертность:

— Антимикробные препараты — один из самых молодых классов лекарственных средств… Пенициллин с точки зрения клинической фармакологии использовался неправильно, в малых дозах. Но уже он повысил выживаемость пациентов с пневмонией в девять раз. Вдумайтесь, девять из десяти пациентов с воспалением легких умирали! А шанс умереть у роженицы при родах в доантибиотиковую эпоху составлял 20%. Это гениальное открытие человечества.

По мнению доктора медицинских наук, профессора, президента «Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов» Сергея Яковлева, открытие антибиотиков — одно из главных достижений в науке XX века:



— Первое применение антибиотиков началось с 40-х годов. Это одно из самых значимых событий в XX веке, и не только в медицине. Я ставлю это на один уровень с расщеплением атомного ядра и полетом в космос. Средняя продолжительность жизни человека на земном шаре увеличилась в среднем на десять лет — это заслуга антибиотиков и вакцин.

Почему антибиотики теряют эффективность?

Однако специалисты отмечают, что микроорганизмы умеют приспосабливаться к средствам борьбы с ними. Со временем антибиотики становятся менее эффективными, ученым приходится совершенствовать их и пытаться создавать новые.

— Эволюционируют бактерии, эволюционирует их устойчивость. От монорезистентности к одному классу препаратов до полирезистентности — устойчивости к трем и более классам антимикробных препаратов. И, наконец, до панрезистентности — устойчивости практически ко всем имеющимся в нашем арсенале препаратам, — констатирует Роман Козлов.

Владимир Кулабухов, ведущий научный сотрудник Института Склифосовского, тоже акцентирует внимание на умение микроорганизмов быстро приспосабливаться. Из-за этого возникают сомнения в том, возможно ли полностью победить инфекции.

— Микроорганизмы, будучи более пластичными, пришли в мир гораздо раньше нас. Они приобрели свойство устойчивости к антибиотикам. Первые устойчивые к препаратам микроорганизмы появились довольно быстро после начала их применения, и мы стали производить препараты других классов, к которым еще не было устойчивости. Но прошло совсем немного времени, и появляются новые ферменты, которые инактивируют и их. Антибактериальная терапия — это жизнеспасающая технология, но это очень опасная технология по своим последствиям, по последствиям формирования резистентности у микроорганизмов, — предостерегает Кулабухов.

Ученые обеспокоены, ведь последствия резистентности микроорганизмов ставят под угрозу достижения современной медицины. Если эффективность антибиотиков снизится, любая хирургическая операция может оказаться смертельной.



— Новых препаратов появляется все меньше и меньше, был период, когда новых антибиотиков вообще не было, при этом старые теряли свою эффективность. Скорость появления новых препаратов гораздо ниже скорости того, как мы их теряли в плане клинического применения. Без сомнения, медицина шагнула далеко вперед, появились новые технологии, малоинвазивная хирургия, практически нет противопоказаний к хирургическим операциям. Но устойчивость к антибиотикам — это, пожалуй, самое главное препятствие, которое может затормозить, а то и отбросить назад все эти достижения. К 2050 году, если ничего не делать, резистентность станет основной угрозой, и основная летальность будет обусловлена этой самой резистентностью. Но этот период может наступить гораздо раньше, — говорит Владимир Кулабухов.

«Нельзя принимать антибиотики как витамины»

Одной из причин снижения эффективности антибиотиков врачи называют неверное их употребление. Специалисты уверяют, что прибегать к лечению этими препаратами нужно только по назначению врача.

— Ковид случился два года назад. И огромное количество антибактериальных препаратов стали применять без показаний. ВОЗ предлагает ряд путей для того, чтобы сдержать резистентность. И прежде всего, это образовательные программы для населения. Люди должны понимать, что нельзя принимать антибиотики как витамины. Не надо «доедать» за кем-то антибиотики, нельзя давать их соседям! Нужно соблюдать гигиену рук, приготовления пищи, безопасность воды и так далее, — говорит Владимир Кулабухов.

Использовать антибиотики нужно с большой осторожностью, и делать это только тогда, когда нужно, подчеркивают специалисты. Но население пренебрегает этими простыми правилами. Профессор Сергей Яковлев напоминает, что еще в 2012 году Всемирная организация здравоохранения предрекла возможное наступление «постантибиотической эры», когда бактерии обретут полную устойчивость ко всем препаратам.

— Мы лечим антибиотиками простуду и насморк! Мы до сих пор продаем их в аптеках без рецепта. С 2019 года ужесточили безрецептурный контроль, но COVID-19 опять нас расслабил. Зайдите в любую аптеку, и вы можете купить любой антибиотик. Мы не выполняем назначения врача, забываем вовремя принимать лекарство, иногда пропускаем дозу, сами решаем, когда закончить прием, даем вредные советы нашим родственникам и знакомым. И, наконец, мы не любим вакцинироваться, а некоторые и вовсе являются активными противниками прививок. А кто же виноват? Виноваты все мы! — заявил профессор Сергей Яковлев.

Ученые отмечают, что приобретение резистентности — нормальное биологическое явление, однако неразумное и бесконтрольное использование антибиотиков ускоряет этот процесс так, что производители не успевают создавать новые эффективные препараты. Таким образом, спасение антибактериальной терапии как явления зависит от каждого жителя Земли.

