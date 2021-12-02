День в истории: казанская «Южка», советская станция на Марсе и образование ОАЭ

Чем примечательна дата 2 декабря

Фото: Сагдеев Дмитрий / wikipedia.org

Сегодня, 2 декабря, Международный день борьбы за отмену рабства и День банковского работника России. В разные годы и столетия в эту дату в Лейпциге открылся один из первых университетов Центральной Европы, произошло Аустерлицкое сражение, в Петербурге после реставрации открыли Аничков мост, Фидель Кастро с отрядом прибыл на Кубу для государственного переворота, советская автоматическая межпланетная станция «Марс-3» первой в мире совершила мягкую посадку на поверхность Марса, было образовано федеративное государство Объединенные Арабские Эмираты. Родились второй и последний император Бразилии Педру II, профессор Эдинбургского университета, прообраз Шерлока Холмса — Джозеф Белл, маршал, дважды Герой Советского Союза Иван Баграмян, советский поэт, журналист Александр Прокофьев, итальянский модельер Джанни Версаче. Умерли французский писатель Маркиз де Сад, советский военачальник Климент Ворошилов, биолог Николай Кольцов, кинорежиссер, актер Генрих Оганесян. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Открытие Южной трассы и Апанаевской мечети



В 1999 году к 100-летнему юбилею казанского трамвая в городе открылась новая магистраль — Южная трасса, которая соединила Приволжский и Ново-Савиновский районы. По ней пустили три маршрута, в том числе два кольцевых — 20 и 21 протяженностью более 30 км. В церемонии открытия принимали участие первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев и на тот момент мэр Казани Камиль Исхаков.

В 2011 году в Казани открыла свои двери отреставрированная Апанаевская мечеть (Вторая соборная, Байская, Пещерная), относящаяся к одной из ранних каменных мусульманских построек, сохранившихся в Казани. Эта мечеть — памятник архитектуры федерального значения. Храм расположен в Старо-Татарской слободе. Мечеть начали строить в 1768 году на средства купца Якуба бин Султангалия на основании личного письменного распоряжения царицы Екатерины II. После Октябрьской революции 1917 года мечеть была закрыта, здание использовалось под различные государственные нужды. За долгие годы эксплуатации не по назначению храм был искажен до неузнаваемости и пришел в ветхое состояние, были разрушены минарет и михраб. В сентябре 1995 года мечеть передали мусульманской религиозной общине. В этом же году произвели косметический ремонт, и в здании мечети начались богослужения, а также разместился факультет Казанского высшего мусульманского медресе «Мухаммадия». В 2003 году в мечети начали реставрацию, которую завершили спустя восемь лет.

2 декабря 2020 года Верховный суд Татарстана приговорил жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби к одному году лишения свободы условно и штрафу в 150 тысяч рублей за использование фотографии Адольфа Гитлера для трансляции в акции «Бессмертный полк» и хранение конопли. Гособвинение ранее просило для подсудимого год и 11 месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом 290 тысяч рублей. мужчина отправил на сайт «Банк Памяти» снимок Гитлера для его трансляции в онлайн-шествии «Бессмертный полк» 4 мая. Его обвинили по статьям «Реабилитация нацизма» и «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства».

Источник wikipedia.org

Аустерлицкое сражение, Аничков мост и мягкая посадка «Марс-3"

В 1805 году произошло Аустерлицкое сражение. Наполеон нанес удар главными силами на Праценские высоты. Французы овладели высотами и рассекли русско-австрийский фронт надвое. Правый фланг русско-австрийских войск оказался прижатым к замерзшим озерам. Когда, отступая, несколько тысяч солдат оказались на льду, французы начали бить по ним картечью. Союзники потерпели поражение. Они потеряли 27 тысяч человек, что составляло треть их армии. В бою был ранен Кутузов. Потери французов составили всего 12 тысяч человек. 26 декабря 1805 года в Пресбурге был подписан мир между Австрией и Францией. По договору Венеция, Истрия, Далмация отходили к наполеоновскому Итальянскому королевству, Тироль — к союзнику Наполеона — Баварии.

2 декабря 1841 года после реставрации был торжественно открыт один из самых известных мостов Санкт-Петербурга — Аничков мост. Он был построен в 1715 году, на пересечении Невского проспекта и Фонтанки. Свое название он получил от примыкающей к нему слободы, построенной полковником М. Аничковым. Сперва мост был деревянным. Однако в 1726 году его перестроили в подъемный, и он долгое время служил караульным местом, где проверяли паспорта у лиц, въезжающих в столицу. В день торжественного открытия в 1841 году три пролета моста были перекрыты каменными арками, а узор литой чугунной решетки с изображениями русалок и морских коньков был скопирован с решетки Дворцового моста в Берлине, построенного известным архитектором К. Шинкелем в 1820-х годах. В последующие годы мост еще не раз реконструировали и реставрировали.

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В 1971 году впервые в истории мировой космонавтики отечественный спускаемый аппарат автоматической межпланетной станции (АМС) «Марс-3" совершил мягкую посадку на поверхность Марса. Станцию запустили с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Протон-К» с дополнительной 4-й ступенью — разгонным блоком 28 мая 1971 года. Передача данных с автоматической марсианской станции началась через 1,5 минуты после посадки на поверхность, и прекратилась через 14,5 секунд. Специалисты полагают, что причиной потери сигнала стал уход орбитальной станции из зоны видимости антенны спускаемого аппарата. Все же сложную научно-техническую задачу удалось выполнить.

Один из первых университетов Центральной Европы, Фидель Кастро прибыл на Кубу, образование ОАЭ

В 1409 году в Лейпциге открылся один из первых университетов Центральной Европы. Первоначально университет состоял из четырех факультетов: свободных искусств (к которым относили тогда и точные науки), теологии, медицины и права. В последующие века количество студентов и профессоров Лейпцигского университета стремительно росло. В XVIII веке здесь развернулась деятельность реформатора немецкой литературы Готхольда Эфраима Лессинга. В 19 веке университет стал настоящим центром немецкой духовной мысли и своеобразной визитной карточкой города. Университет разрастался, появлялись новые корпуса, факультеты, семинары и институты. В стенах университета преподавали: историк Древнего Рима Теодор Моммзен, нобелевские лауреаты — физики Генрих Герц и Вернер Гейзенберг, химик Вильгельм Оствальд. Лейпцигскими студентами были также в разные эпохи Лейбниц, Гете, Ницше, Радищев, Шуман, Вагнер.

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2 декабря 1956 года Фидель Кастро с отрядом прибыл на Кубу с целью государственного переворота, он хотел прекратить диктаторский режим, установленный в 1952-ом Фульхенсио Батиста. Еще 26 июля 1953 года группа вооруженных людей во главе с Кастро попыталась захватить армейские казармы в крепости Монкада в городе Сантьяго-де-Куба. Революционеры потерпели поражение. Большинство повстанцев арестовали. Кастро с его сподвижниками судили и приговорили к двум годам тюрьмы. По окончании срока, в 1955 году, их выслали за пределы Кубы. Однако Кастро не оставил надежду свергнуть диктатора. В США и Мексике ему удалось организовать «Движение 26 июля». Революционеры стали активно готовиться к вооруженному перевороту. 2 декабря 1956 года в первом бою с правительственными войсками революционеры были разгромлены, но 12 человек во главе с Кастро пробились в горы Сьерра-Маэстра. Повстанец организовал армию, которая в течение 1956-1958 годов распространила свои действия на другие районы Кубы. В решающих боях в конце 1958 года армия Фиделя разгромила правительственные войска. 1 января 1959 года повстанцы вступили в Гавану, где Кастро сформировал новое правительство Кубы из числа своих соратников-революционеров.

2 декабря 1971 года в восточной части Аравийского полуострова, на побережье Персидского и Оманского заливов, было образовано федеративное государство Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Первоначально в него вошли 6 эмиратов: Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Эль-Фуджайра и Уммэль-Кайвайн, а 23 декабря 1971 года к ним присоединился Рас-эль-Хайма. Население ОАЭ насчитывает более 9 млн человек. Практически все граждане ОАЭ — мусульмане.