Нет репетитора? Готовься к ЕГЭ в интернете! В школе «99 баллов» рассказали о преимуществах онлайн-образования

Если ты хочешь получить наивысший балл на экзамене, то начать занятия с интернет-преподавателями можно прямо сейчас

Большинство родителей и детей все еще с подозрением относятся к подготовке к экзаменам в интернете. Они выбирают репетитора и тратят по 10 тысяч в месяц, занимаясь только по одному разу в неделю. Их же конкурент при поступлении в вуз готовится в онлайн-школе «99 баллов», месяц обучения в которой стоит всего 3 500 рублей, а занятия проходят несколько раз в неделю. При этом ребенок не ездит по городу и не тратит время на транспорт. Он имеет доступ ко всем материалам ЕГЭ в любое время суток, может задавать интересующие вопросы своему куратору или преподавателю и регулярно пишет пробные экзамены.

Именно это и есть преимущества образования в интернете — быстро, доступно, понятно и гарантированно, что ребенок получит при сдаче ЕГЭ высокий результат. Ведь для этого в онлайн-школе «99 баллов» работают профессиональные преподаватели, способные «достучаться» до ученика и довести до долгожданной цифры 90+ или даже 100. Об этом и не только нам непосредственно рассказали все те, кто стоит по другую сторону экрана и несет ответственность за результаты своих учеников на экзаменах.



«Комплексно, интересно, по стандартам ЕГЭ»

Большинство учеников, которые попадают в онлайн-школу «99 баллов», выбирают систематический и комплексный подход подготовки к ЕГЭ — приобретают курсы сразу по нескольким предметам. Так у них не совпадают расписания вебинаров и занятий; нагрузка в течение года распределяется равномерно, а сами курсы обходятся дешевле.

— Мы не готовим только к одному предмету, а даем комплексный вариант подготовки ко всем предметам ЕГЭ. Очень часто рекомендуем детям брать не один курс по русскому языку, а все экзамены, которые он сдает. Например, ребенок хочет поступить на журналиста, так пусть готовится у нас и по литературе, и по английскому, и по русскому. Мы гарантируем, что он получит знания по стандартам ЕГЭ, потому что наши преподаватели постоянно проходят обучение у экспертов и сами сдают экзамены. Также ручаемся, что у ребенка не будут совпадать занятия, а сам он не будет уставать, ведь курсы составлены так, чтобы сложные темы по двум предметам не совпадали, — рассказывает основатель онлайн-школы «99 баллов» Айрат Халиуллин.

«Подготовка к ЕГЭ в кармане »

Для занятий в школе используется специальная современная и технологичная интернет-платформа, где дети слушают вебинары, занимаются и читают полезные материалы, выполняют и сдают домашние задания, могут переписываться с кураторами и преподавателями и решают тесты в формате ЕГЭ. Платформа позволяет детям делать все быстро: не переключаться между сайтами и сервисами, чтобы не тратить драгоценное время.



Артем Костягин, исполнительный директор онлайн-школы «99 баллов»

— Платформа, на которой занимаются ученики школы «99 баллов» — это уникальный сайт, который доступен ребенку 24 часа в сутки, в любой день недели и до сдачи ЕГЭ. Представим ситуацию: ребенок поехал на выходные на дачу, к бабушке, в другой город, но ему все равно нужно готовиться к ЕГЭ. Забыл тетради? Оставил книги дома? Не проблема, ведь платформа нашей школы работает с телефона или ноутбука: там есть все самое необходимое, — рассказывает исполнительный директор онлайн-школы «99 баллов» Артем Костягин.

Платформа закрывает все вопросы: интерфейс максимально понятный и удобный для ребенка. Расписания занятий прописаны, к каждому вебинару прикрепляется рабочая тетрадь, по которой ученик запоминает материал. Кстати, у каждого записанного урока есть таймкоды, и если ребенок захочет вспомнить определенную тему, ему не придется смотреть весь вебинар, он может начать с того момента, где находится необходимая ему информация.

«Даже одноклассники — это конкуренты»

Основатель онлайн-школы «99 баллов» Айрат Халиуллин рассказывает, что в современном образовании дети часто сталкиваются с проблемой того, что у них просто нет наставника, преподавателя или того же самого репетитора, который взялся бы за подготовку ребенка к ЕГЭ и сделал это качественно, не просто объяснив теорию, а увеличив его шансы на высокие баллы, значит, с пониманием структуры и специфики самих заданий и экзаменов.

Большинство таких детей проживает в регионах или маленьких городах, где просто нет репетиторов, способных подготовить ребенка к ЕГЭ. Для них онлайн-образование — это актуальный и порой единственный ключ к решению проблемы, чтобы поступить в тот университет, о котором ребенок мечтает, и стать профессионалом в своем деле. Однако просто сдать ЕГЭ на хороший результат недостаточно, ведь конкурентами ребенка при поступлении в вуз становятся и его одноклассники, и дети из лучших школ страны, поэтому сдать ЕГЭ нужно на максимально высокие баллы.

— Мы работаем не для того, чтобы дети просто хорошо сдавали ЕГЭ. Мы работаем для того, чтобы обеспечить им прекрасное и успешное будущее. Часто слышим от наших учеников такую фразу: «Вот я здесь занимаюсь, значит, я точно поступлю туда, куда хочу больше всего». И дети действительно поступают, и мы гордимся тем, что за все время выпустили уже более 10 тысяч ребят с высокими результатами. За этим стоит наша большая команда: кураторы, преподаватели, персональные менеджеры, — отмечает Айрат Халиуллин.

«Секреты успешной подготовки: интерес, усердие и понимание значимости»

В школе «99 баллов» работают молодые педагоги, которые сдали ЕГЭ на высокие баллы и самостоятельно прошли путь от подготовки до долгожданного результата. Они, как никто другой, способны понять одиннадцатиклассников, поэтому объясняют материал структурированно и четко, а также мотивируют учеников.

Например, преподаватель онлайн-школы «99 баллов» по истории Элина Яфарова отмечает, что при подготовке к ЕГЭ важно соблюдать простую формулу: энтузиазм, стремление вперед и понимание материала.



Элина Яфарова, преподаватель онлайн-школы «99 баллов» по истории

— История — это один из самых сложных предметов, который охватывает абсолютно любую сферу: литературу, науку, культуру. Однако просто знание теории не поможет сдать экзамен на высокие баллы, ведь недостаточно просто вызубрить тысячи дат по истории России и быть уверенным в том, что 100 баллов уже в кармане. Нужно обязательно понять все события, которые происходили, то есть в основе подготовки должен лежать именно комплексный анализ всей информации, которую ребенок получает в нашей школе. А дальше к этому добавится стремление вперед и мотивация, именно так успех на ЕГЭ точно гарантирован, — отметила преподаватель истории Элина Яфарова.

«Индивидуальный подход к каждому»

Как только ребенок становится учеником онлайн-школы «99 баллов», за ним закрепляются куратор и персональный менеджер. Это люди, которые сами сдали ЕГЭ на 80 и 90+: они проверяют домашние задания ребенка и дают ему обратную связь по ошибкам, недочетам и тому, что нужно поправить в будущем. Они находятся с учеником на связи в любое время суток и могут ответить на различные вопросы касательно заданий ЕГЭ или расписания на будущую неделю. Эти люди становятся настоящими интернет-друзьями ребенка на всем этапе обучения, они работают с ним один на один так же как и преподаватели.

Педагоги онлайн-школы «99 баллов» стараются объяснить ребенку даже самый сложный материал на легких примерах, чтобы подготовка к ЕГЭ давалась просто, а информация запоминалась надолго.

Вероника Баграшова, преподаватель онлайн-школы «99 баллов» по обществознанию

— Я с большим энтузиазмом подхожу к своей работе и мне действительно хочется, чтобы каждый ученик понял всю ту информацию, которую я пытаюсь до него донести. Для этого я всегда нахожу точки соприкосновения с ребятами, объясняю материал на примерах из жизни. Например, недавно мы проходили инфляцию. Я не объясняю им эту тему с помощью заумных слов и терминов, а делаю это на ассоциациях и примерах, которые близки именно подросткам. Инфляция хорошо запоминается на их любимых шоколадках и батончиках, которые пару лет назад стоили 30 рублей, а сейчас 50. Спрашиваю у них, помнят ли они такие времена? Дети хором отвечают, что да. Потом я объясняю им, что цена на товары увеличивается, а качество остается прежним — это как раз про инфляцию, — рассказывает преподаватель онлайн-школы «99 баллов» по обществознанию Вероника Баграшова.

Открытые вебинары для знакомства

Онлайн-школа «99 баллов» регулярно проводит бесплатные вебинары, записаться на которые может каждый желающий. На них преподаватели разбирают дополнительные темы, на которые стоит обратить особое внимание во время подготовки к ЕГЭ.

Такие занятия помогают заинтересованным выпускникам познакомиться с преподавателями, их методами обучения и платформой, на которой непосредственно проводятся занятия, выполняются домашние задания и происходит вся коммуникация учеников с педагогами, кураторами и персональными менеджерами. Открытые вебинары доступны и сейчас на сайте онлайн-школы «99 баллов».



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Формат обучения подходит абсолютно всем.

Поддержка и консультация кураторов 24/7.

Телефон: 8 800 700-28-39

Сайт: 99ballov.ru

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Платформа: lk.99ballov.ru

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