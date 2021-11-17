«Любая вакцинация должна быть добровольной»: противники QR-кодов дошли до суда

В ходе процесса количество истцов сократилось в четыре раза

Фото: Максим Платонов

Верховный суд Татарстана приступил к рассмотрению дела по заявлениям граждан, требующих отмены системы QR-кодов, свидетельствующих о наличии прививки от коронавируса или перенесенной болезни. Иски, объединенные в одно производство, подали 39 человек, жители разных городов Татарстана. В ходе процесса они изменили свои требования. Журналистов в зал не пустили, сославшись на нехватку мест. «Реальное время» восстановило картину происходящего. Подобности — в репортаже с места событий.

И коллективно, и лично

Иск об отмене системы QR-кодов или, если официально — постановления Кабинета министров РТ №960 от 7 октября 2021 года «О внесении изменений в постановление Кабмина РТ от 19 марта 2020 (208) «О мерах по предотвращению распространения в РТ новой коронавирусной инфекции», — подали 39 человек — группами и поодиночке. Среди них были как представители и сторонники партии «Яблоко» и «Левого фронта», так и отдельные граждане. Не все из них ярые антипрививочники, кто-то уже привился, кому-то это нельзя делать по медицинским показаниям.

Как рассказал «Реальному времени» адвокат одного из истцов, Лаврентий Сичинава, текст искового заявления был передан активистам, проживающим в других городах Татарстана, которые на его базе подготовили свои заявления в суд. Все их рассматривал один из опытнейших и выдержанных судей, заместитель председателя Верховного суда РТ Эдуард Каминский. Нужно отметить, что поскольку оспаривается постановление высшего органа исполнительной власти республики, то судом первой инстанции для такого процесса является Верховный суд РТ.

Явившиеся в полном составе истцы из партии «Яблоко» перед началом заседания давали интервью журналистам и блогерам. Глава фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Елена Изотова рассказала нашему изданию, что сама она привилась, но не согласна с действиями властей.

— В суд мы решили обратиться сразу, как появилось это постановление. У нас коллективный иск, к нам еще присоединялись люди. Постановление это незаконное, и его нужно отменить. Я не антиваксер, я — за соблюдение законодательства. В данный момент оно нарушается. Если у нас не объявлена пандемия, почему вводятся QR-коды? Никакого диалога с населением нет, — заявила она.

«Мы не могли предусмотреть, что вас будет так много»



На заседание суда из 39 человек явились не более десятка, остальные, по-видимому, жители других городов, в Казань не приехали. Еще два истца опоздали на процесс, и их не пустили в зал. После того, как были установлены личности присутствующих, судья Эдуард Каминский попросил журналистов покинуть помещение, обосновав это невозможностью обеспечить социальную дистанцию. Для рассмотрения резонансного дела был выделен маленький зал, и люди сидели впритык друг к другу.

— Мы не могли предусмотреть, что вас будет так много, — заявил судья.

Просьба поменять помещение на более просторное не сработала, как и доводы о том, что журналисты выполняют свой профессиональный долг. Окончания процесса, который длился более двух часов, представители масс-медиа ожидали в коридоре. А обо всем, что происходило за закрытыми дверями, узнали позже, от самих участников судебного заседания.

Один из опоздавших и не допущенных в зал заявителей, подавший индивидуальный иск к кабинету министров РТ, Нияз Губайдуллин, рассказал корреспонденту «Реальному времени», что он по профессии — врач-хирург, получивший еще и юридическое образование.

— В связи с тем, что в нашей стране в СМИ нет достоверной информации о COVID-19, население вводят в заблуждение. Я как врач разбираюсь в этом вопросе. Постановление №960 направлено на то, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. То есть, согласно этому нормативному акту, создают добровольно-принудительные условия для вакцинации. Между тем научные исследования, опубликованные, в частности, в журнале «Ланцет» установили, что само по себе вакцинирование никаким образом не влияет на распространение коронавирусной инфекции, потому что и привитый, и не привитый человек одинаково распространяют вирус. При этом я хотел обратить внимание суда, что грубо ущемляются мои конституционные права. Я переболел коронавирусом, если я захочу вакцинироваться — я не смогу этого сделать, как другие, потому что у меня есть противопоказания для вакцинации. Таким образом, получается, что в нашей стране разделяют людей на два сорта — вакцинированный и не вакцинированный, имеющий QR-код и не имеющий. А это открытая дискриминация граждан России, противоречащая нормам Конституции.

Поскольку оспаривается постановление высшего органа исполнительной власти республики, то судом первой инстанции для такого процесса является Верховный суд РТ. Фото: realnoevremya.ru

Губайдуллин отметил, что единственная законная возможность выразить протест — это обратиться в суд с иском об ущемлении прав граждан. Что он и сделал.

— Хочу обратить внимание, что в соответствии со статьей 120 Конституции РФ, судья, который рассматривает дело, обязан применить дух и прямой смысл Конституции при рассмотрении любого судебного дела и дать оценку любому нормативно-правовому акту, — заключил истец.



Суд отказал в просьбе пригласить Патяшину

Лаврентий Сичинава рассказал, что ходатайствовал о приглашении на процесс руководителя Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной. Но суд в этом отказал.

— В суде присутствуют два представителя Роспотребнадзора. Но они являются юристами по образованию. А дело в том, что вопросы, которые озвучены в оспариваемом постановлении, непосредственно состыковываются с вопросами медицинского характера. В частности, по поводу, давайте будем называть вещи своими именами, принудительной вакцинации. На вопросы, которые касаются правовых аспектов, могут ответить ее представители, но мне хотелось лично Патяшиной задать вопросы, которые имеют отношение к медицине. Юристы на эти вопросы ответить не смогут. Но мне было отказано судом по той причине, что здесь речь идет о соответствии данного нормативно-правового акта нормативно-правовому акту, имеющему большую юридическую силу. Потому пояснения Патяшиной, по мнению суда, никакого отношения к исковым требованиям не имеют.

Впрочем, адвокат не теряет надежды вернуться к этому вопросу, по закону с одним и тем же ходатайством можно обращаться повторно. Он рассказал, что до подготовки иска лично обращался в Роспотребнадзор с просьбой дать разъяснения по введению системы QR-кодов. И получил ответ, что вопросы, касающиеся юриспруденции, были направлены в Минюст, а на остальные вопросы он получит ответы дополнительно, но так и не получил.

Лаврентий Сичинава ходатайствовал о приглашении на процесс руководителя Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной. Но суд в этом отказал. Фото: Максим Платонов

«Нет постановления — нет иска»

Как рассказал адвокат Сичинава по окончании заседания, судья сначала объединил все иски в одно производство, что допускается законом. Затем неявившиеся более двух десятков граждан утратили статус истцов. Здесь нужно сделать пояснение. В настоящий момент Постановление №960 от 7 октября 2021 года потеряло юридическую силу в связи с тем, что было принято новое почти идентичное постановление правительства республики за №1006 от 28 октября 2021 года. Истцы же оспаривали прежний нормативный акт. Поэтому присутствовавшие на суде изменили предмет иска и оспаривают последний по дате документ.

— Скорее всего, сделано это для того, чтобы мы не подготовились и в первом же заседании столкнулись с тем, что, как говорил Сичинава: нет постановления — нет иска. Но мы подготовились, и как видите, у нас получилось продолжить судебное заседание.

Эдуард Каминский это ходатайство удовлетворил. Но те, кто не доехал до Верховного суда РТ, соответственно, не смогли присоединиться к ходатайству. Теперь они могут участвовать в процессе разве что в качестве зрителей.

— В отношении ряда граждан было вынесено процессуальное решение и прекращено производство по делу, поскольку они обжаловали 960-е Постановление правительства и не изменили предмет своих исковых требований. Так как 960-го постановления на сегодняшний день нет, то, соответственно, и предмета спора нет. А те, кто находился в зале суда, предоставили заявление об уточнении исковых требований, изменили предмет иска и поставили вопрос о признании недействительным постановления №208 от 19 марта 2020 года в редакции постановления №1006 от 28 октября 2021 года, — пояснил адвокат.

Истец Евгений Хабибуллин, чьи интересы представляет Сичинава, в целом доволен итогами заседания.



Сам Хабибуллин отметил, что сделал первый компонент прививки. Но он волнуется за тех, кто из-за слабого здоровья опасается пройти вакцинацию и поэтому будет ограничен в правах.

— Как они будут на работу ездить? Не у каждого есть автомобили. Чиновники принимают закон, что без QR-кода ни в автобус, ни в метро не попадешь, но они-то не ездят в общественном транспорте. Мы категорически с этим не согласны и настаиваем на том, что любая вакцинация должна быть добровольной. Многие сомневаются, не делают прививку. В прошлом году такой массовой вакцинации не было, и заболеваемость была ниже, а сейчас в Татарстане привили 50%, и идет рост заболеваемости. Чем это объясняется? Cначала говорили, что для выработки коллективного иммунитета нужно привить 60% граждан, потом 80%, сейчас — 90%. Та же Патяшина месяц назад обещала, что будет коллапс, если введут QR-коды на транспорте. И что мы видим? Они вводятся.

Хабибуллин подчеркивает, что все обратившиеся в суд — законопослушные добропорядочные граждане, которые не призывают к каким-то незаконным действиям.

Следующее заседание, где дело будет рассматриваться по существу, назначено на 7 декабря. «Реальное время» будет следить за развитием событий.