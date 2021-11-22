«Умер первый знакомый от передозировки, все были в шоке»

Уфимец рассказал, как и почему стал бороться с распространением наркотиков

Уфимец Руслан Бадретдинов 5 лет назад вышел, как он сам рассказывает, на тропу войны с распространителями наркотиков. Бороться решил после того, как увидел, к каким трагедиям привела наркотическая зависимость его знакомых. С каждым годом наркодилеры идут на новые ухищрения, чтобы нарастить свою клиентскую сеть. Как обычный человек может помочь обществу в борьбе с преступностью — в материале «Реального времени».

«Люди вокруг стали умирать»

Быть супергероем Руслан Бадретдинов не планировал. Не грезил ни славой, ни деньгами. Но когда люди вокруг стали умирать после употребления наркотиков, Руслан понял, что должен что-то сделать. Начал с малого — стал закрашивать надписи, которыми тогда пестрили стены многих подъездов, гаражей и домов.

— В 2016 году, когда начинали заниматься закрасками, люди еще не настолько привыкли к рекламе сайтов с контактами в публичных местах. Думая, что это дети балуются росписями на стенах. Тогда уже появились мессенджеры, а до этого они использовали ICQ. В тот момент вовсю варили «крокодил», и этот запах я чувствовал в некоторых подъездах, даже очень благополучных районов и крутых, новых домах. Во дворе умер первый знакомый от передозировки. В тот момент, все были в шоке — все-таки разговоры о вреде «крокодила» оказались правдивыми, даже для тех, кто его сам употреблял, но не показывал виду. Тогда и начали закрашивать в подъездах эту рекламу, — вспоминает Руслан Бадретдинов.

Механизм эффективного противодействия распространителям наркотиков Руслан и его единомышленники нашли в интернете. В Уфе переняли опыт московских борцов с рекламой наркотических веществ.

Начал с малого — стал закрашивать надписи, которыми тогда пестрили стены многих подъездов, гаражей и домов. Фото: vk.com/ruslanbadretdinov

— Тогда уже были ребята из Москвы «Стоп — наркотик». Ими руководил Сергей Полозов. Мы переняли их опыт, открытие сайта, Youtube-канала и открытости в сети. Сами занимались рекламой и вопросов с позиционированием не было. Стали постепенно осваивать интернет. Изучили поисковые продвижения, домены, хостинги и другие стандартные вещи. Но никакими ddos-атаками, как нам иногда приписывают, не пользуемся.

С развитием интернет-коммуникаций распространители наркотических веществ брали на вооружение многие современные технологии. Ходить по улицам и искать закладчиков — неэффективный метод борьбы.

— Способы распространения модернизируются постепенно. Основой продажи является передача определенного веса продавцу. Тот осуществлял продажу сначала через знакомых потом через иные контакты. Поскольку такой метод работы иногда заставлял дилера давать товар в рассрочку, много за это не отдавали денег. А ведь дилеру надо эти деньги отдать тому, чей товар. Вот тогда и появились закладки, сайты. Даже малый дилер мог использовать шаблонный сайт для продвижения своих услуг, — раскрывает подробности Руслан Бадретдинов.

«Угрозы не читаю и удаляю»

О своей деятельности Руслан рассказывает в социальных сетях, а потому о нем знают и те, с кем он так активно борется. Сообщениям с угрозами активист уже не удивляется:

— Угрозы в мессенджерах я не читаю и удаляю. Иногда представляются различными ведомствами, просят скинуть информацию через Telegram. Я, разумеется, чтобы лишний раз не рисковать, говорю, что ничего нет. После выхода в Mash пришлось выключить телефон — звонки неприятных людей стали приходить.

В сетевой борьбе активист не одинок. Вместе с ним против невидимого врага бьются и государственные ведомства.

Публично говорить о борьбе с наркотиками, по мнению молодого человека, необходимо. Фото: vk.com/ruslanbadretdinov

— На данном этапе больше помогает Роскомнадзор. Сейчас оказывается большое давление на меня в соцсетях и других мессенджерах, так как рабочий телефон пришлось отключить из-за непонятных звонков и скрытых угроз в «Телеграме». Если тема пойдет дальше, возможно мне и понадобится помощь правоохранительных органов, но надеюсь, что нет.

Однако публично говорить о борьбе с наркотиками, по мнению молодого человека, необходимо:

— Такой всплеск нужен, когда рассказываешь о себе и своей деятельности, в том числе и в СМИ, количество желающих помочь существенно возрастает. Неравнодушные люди связываются, предлагают помощь. Закрасить все объявления силами активистов движения трудно, поэтому граждане могут сделать это самостоятельно. Некоторые думают, что такое закрашивание незаконно Хотя это проявление гражданской активности.

Денег Руслан и его единомышленники не берут. Но если у кого-то есть желание помочь материально — краска для работы нужна всегда.

— Финансовую помощь мы не берем. Когда уфимский предприниматель перевел деньги на покупку продуктов для нуждающихся, мы их 2 дня раздавали. Точнее, он их напрямую перевел по договору. Мы деньги не трогали. Просто приняли продукцию, переложили в пакеты и раздали. Пару раз привозили много краски на закрашивание.

Основная мотивация у большинства — борьба с наркотиками, как с абсолютным злом, которое может лишить молодых людей будущего и перспектив. Фото: vk.com/ruslanbadretdinov

Самое шокирующее, когда знакомые люди оказываются наркоманами

Сегодня в команде Руслана чуть больше 10 человек. Но, если говорить об участниках разовых акций, счет доходит до сотни. Основная мотивация у большинства — борьба с наркотиками как с абсолютным злом, которое может лишить молодых людей будущего и перспектив.

— Самое шокирующее, когда узнаешь, что давно знакомые люди оказываются наркоманами. Это же непонятно, сразу и не подозреваешь — человек-человеком со своими проблемами. А потом внезапно узнаешь, что он умер от наркотиков. Один из моих хороших знакомых играл в футбол в одной из известных футбольных команд из Башкирии (не «Уфа»). Надежды были огромные, как на Игоря Безденежных. Игорь жил в соседнем дворе и все у него получилось, а у умершего знакомого потенциал был не меньше, а может и больше. 22-23 года ему было, когда умер.

Увидеть напрямую результаты своей работы Руслан и его соратники не могут. Но косвенно исправлять ситуацию получается.

— Проблем меньше не стало, нас должно становиться больше, если мыслить в масштабах страны. Если поднять региональный уровень — то да. Продаж стало меньше, следовательно есть шанс, что подросток не найдет предложение в сети или на улице и не станет наркоманом, — предполагает Руслан Бадретдинов.

О своем выборе Руслан Бадретдинов не жалеет. Молодой человек уверен, что если бы была возможность вернуться в прошлое, он точно также боролся бы с распространителями наркотиков. И пусть до завершения этой борьбы еще очень далеко, активист уверен, даже один человек, спасенный от наркомании, — это уже победа.