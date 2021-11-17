ЦБ продолжает борьбу с инфляцией. Что дальше?

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме дала понять, что ключевая ставка будет расти и дальше. Ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) необходимо для галопирующей инфляции, которая, судя по всему, выходит из-под контроля. С начала этого года ставка уже выросла поэтапно на 3,25%, поднявшись с исторического минимума 4,25% в марте до 7,5% в октябре, причем последнее повышение превзошло ожидания рынка. Мы увидели укрепление рубля, рост фондового рынка как реакцию на это решение. До этого значительное увеличение ставки было в июле, когда она выросла на 1% до 6,5%. Лето — осень стали моментом серьезного ужесточения ДКП. Как считает колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин, с сугубо экономической точки зрения это правильный вектор — ЦБ должен думать не о наращивании кредитных портфелей банков, а о макроэкономической стабильности. Ведь реальная инфляция, несмотря на официальную статистику, уже в двузначных значениях.

Что говорит ЦБ



Регулятор отмечает, что решения по ДКП влияют на экономику и инфляцию с запозданием в три-шесть кварталов. По сути, изменения, произошедшие в марте, должны начать приносить свои плоды уже в ближайшее время. По словам Набиуллиной, правительство обязано вернуть инфляцию к цели, чтобы не потерять доверие людей. Это косвенно подтверждает то, что не все под контролем, есть проблемы. По данным Росстата, на начало ноября годовая инфляция была на уровне 8,07%, снизившись с 8,14% в октябре. Некоторые эксперты полагают, что это был пик и дальше ситуация стабилизируется. Ближайшие 2 месяца будут показательными.

Посудите сами — в июле, когда ЦБ повышал ставку на 1% (самое большое повышение за год), были скорректированы прогнозы по годовому уровню инфляции с 4,7—5,2% до 5,7—6,2%. Мы уже выше этих прогнозов в ноябре, причем на 2 пункта. Тогда же в июле, ЦБ считал, что возвращение к уровню 4—4,5% возможно только в 2022 году. Это просто невозможно, даже в США инфляция находится на уровне выше 5% годовых. Мы вкушаем плоды обильного дождя из денег, выброшенных на рынки для стимулирования пандемийной экономики. Борьба с рецессией является ключевой причиной галопирующей инфляции в мире. Это не только наша проблема.

Цены в России растут постоянно, охвачены все рынки — от продовольственного до строительного. ЦБ вынужден балансировать между необходимостью сдерживать рост цен и не перестараться с этим, уничтожив зачатки экономического роста. Эти процессы разновекторной направленности и требуют точной настройки. Этот баланс пока не найден.

Рост инфляции в мире и России

Источником глобальной инфляции выступают США — у них уже максимальный уровень инфляции с 1990 года. Статус эмитента главной расчетной валюты мира обязывает предпринимать решительные действия по стимулированию экономики, что и было сделано — напечатано несколько триллионов долларов. Как следствие, резкий рост цен на все — сырье, продовольствие и так далее. Ожидаемая коррекция на товарных рынках не произошла — рост цен на них отчасти аннулирует ужесточение монетарной политики в мире.

В России аномальный рост инфляции пошел в конце 2020 года, когда произошла девальвация рубля, которая добавила масла в огонь. Влияние этого фактора оценивается на уровне 1,5%. То есть, если бы не падение курса рубля, то мы бы имели возможность удержать инфляцию на уровне 4% (как было в планах ЦБ). В начале этого года цены и вовсе росли такими темпами, что государству пришлось применять меры государственного контроля, что привело к еще более бурному росту.

Многие эксперты сомневаются, что только лишь денежно-кредитной политикой можно справиться с инфляцией. Исходя из тона заявлений ЦБ в этом году, рост цен обусловливается в большей степени устойчивыми факторами — когда спрос опережает предложение. Еще в начале года, ЦБ считал, что инфляцию разгонял рост мировых цен на товары, это виделось временным явлением.

Фото: wikipedia.org

Вот тут появляется интересный момент — для закупа импорта требуется валюта, а мы видим интересное несовпадение движения курсов. В ноябре 2020 года нефть падала ниже 40 долларов за баррель, рубль опускался ниже 80 рублей за доллар. Сегодня нефть торгуется на уровне выше 75 долларов за баррель, а рубль остается на уровне 75 рублей за доллар. Складывается впечатление, что ЦБ намеренно держит рубль дешевым — для помощи экспортерам и бюджету (для повышения доходов и снижения обязательств). ЦБ вынужден покупать валюту в рамках действующего бюджетного правила в текущей ситуации. Наши международные резервы растут, а вместе с ними растет и инфляция. С более низким курсом доллара, мы, как потребители, не платили бы столько за импорт.

По мнению ЦБ, этой осенью цены растут из-за разовых факторов, особенно в сельском хозяйстве. Ключевая опасность повышения в этом секторе заключается в том, что подорожание важных для населения товаров-маркеров (молоко, мясо, овощи) может разогнать инфляционные ожидания. Помимо этого, из-за нехватки комплектующих и сырья, проблем с логистикой и на рынке труда, предложение не может удовлетворить растущий спрос. В ситуации ограниченного предложения это приводит к росту цен на товары.

Регулятор поторопился с прогнозами

В заключение, хотелось бы отметить, что инфляционные ожидания населения в октябре, согласно опросу ЦБ, находятся на высоком уровне — 13,6%. В июле ЦБ отмечал улучшение ситуации с продовольственной инфляцией и ослабление инфляционного давления в целом в июне — июле. Тональность комментариев ЦБ тогда говорила об ограниченном потенциале роста ставки. Осенние решения и дальнейшее планируемое ужесточение ДКП говорят о том, что ЦБ поторопился с благоприятными прогнозами.

Фото: Антон Журавлев

В целом, учитывая текущую динамику повышения цен, не стоит ожидать существенного замедления инфляции до конца года — рост цен далеко оторвался от целевых ориентиров ЦБ. Не будет сюрпризом повышения ключевой ставки до 8,5% к концу года. Плюсом повышения будет растущая привлекательность российских активов, которая приведет к притоку иностранного капитала на наши финансовые рынки, что поддержит рубль, не исключено укрепление до 69 рублей за доллар и 81 рубля за евро.

Артур Сафиулин