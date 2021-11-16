Неоклассика: в чем секрет всплеска популярности «старой» музыки на новый лад

В БКЗ состоялось выступление пианистки Натальи Железных и струнного квартета с виброфоном и ударными «Neoclassic & movie»

Фото: предоставлено пресс-службой ГБКЗ

В последний день перед введением обязательного куар-кода для посетителей музеев, театров, концертных залов, БКЗ был заполнен на все возможные 50 процентов. В этот вечер свою трактовку музыки популярного кино со всего мира представили Наталья Железных, струнный квартет, ударные и виброфон.

Первые результаты Пушкинской карты

Это не первый концерт неоклассики в Казани и совершенно точно далеко не последний: сотрудники концертного зала отмечают необычайную популярность этого жанра. Казанцы моментально скупают билеты на такие мероприятия, причем, как заметили в пресс-службе БКЗ, портрет завсегдатая такого концерта внезапно и резко изменился. Теперь на инструментальную музыку в современной обработке приходит, в основном, молодежь. Компаниями и парами, а также молодые родители с маленькими детьми — вот кто аплодирует и кричит «Браво» после хорошо аранжированных, но неизменно узнаваемых композиций из фильмов «Форест Гамп», «Игра престолов», «Пиратов Карибского моря»… Опираясь на театральную статистику, можно утверждать, что двигателем таких метаморфоз стала Пушкинская карта.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, популярность неоклассики можно объяснить и тем, что эта музыка объединяет поколения, соединяя композиции прошлых лет с современными обработками и введением новых инструментов. Отчасти с этим согласна и автор проекта неоклассических концертов в БКЗ, выпускница, а с 2007 года аккомпаниатор Казанской консерватории, Наталья Железных. Однако у нее есть еще одно объяснение:

— Люди приходят просто расслабиться и отдохнуть от суровой реальности. Эта музыка очень понятна слушателю, она обладает достаточно простой гармонией, запоминающимися мелодиями. Этот пласт музыкальной культуры сейчас очень востребован, потому что публике нравится музыка, которая не заставляет думать, анализировать. Это просто приятные эмоции, которые делают людей счастливыми, — рассказала Наталья Железных.

Фото предоставлено пресс-службой ГБКЗ

Свое место в «периодической системе»

На самом деле, термин «Неоклассика» совсем не нов, она заняла свое место в периодической музыкальной системе еще в 20-30 годы прошлого века. Оно стало суперпопулярным, когда технические новшества заметно повлияли на культуру. Авангард набрал мощь, в том числе, и из-за тотально наступающей, а потому крайне модной индустриализации. Тогда на западе главенствующие позиции Вторая венская школа, оттеснившая Первую — моцартовскую, и Арнольд Шенберг с последователями взялись за атональную музыку, в основе которой стоял жесткий интеллектуальный контроль. В Москве же в это время собирались исполнить «Симфонию гудков» Арсения Авраамова, где оркестр заменили звуки города, а солистами выступили заводы, самолеты и пушечные батареи.

Следующий этап неокласски — 80-90 годы, когда синтезатор потеснил «живые инструменты» даже в классических произведениях (вспомним аранжировки Поля Мориа). Теперь все мягче, классические инструменты вернулись на сцену, а додекафония уступила место лирическим мелодиям, напевным и приятным слуху.

Фото: Максим Платонов

— Программу концерта я стараюсь выстраивать на контрастах. Например, второе отделение мы заканчиваем сначала необычайно лиричной музыкой Дзе Хисаиши к аниме Хаяо Мияздаки «Принцесса Мононоке», а вслед за ней концерт завершается очень энергичной сюитой на музыку из «Пиратов Карибского моря». Окончательно расслабится слушателю не даем. Мы не играем только неоклассику, включаем музыку из кинофильмов, близких и любимых многими. Плюс дополняем аудиовпечатления видеорядом — трансляция кадров идет на экранах зала. Все вместе это дает зрителю ощущение, что он находится в кинозале, причем, сразу на нескольких сеансах, — отметила пианистка.

Наталья Железных добавила, что старается выбирать музыку из кинофильмов разных лет. Так, картине «Форест Гамп» уже более четверти века, соответственно и отзыв об этой музыка положительный и зрителя 50+, тогда как на «Игру престолов», «Гарри Поттера» и «Ла-ла-лэнд» отзываются зрители значительно моложе.

Фото предоставлено пресс-службой ГБКЗ

На хорошую музыку «подтянулись» музыканты

Автор проекта «Неоклассика» сама делает аранжировки для исполняемых произведений, опыт концертмейстера тут ей в помощь — как звучит тот или иной инструмент, каковы его особенности и возможности. Коллектив, с которым Наталья Железных выходит на сцену тоже, можно сказать сложился за год работы. На сцену с пианисткой вышли струнный квартет — скрипачи Азат Нургаянов и Диана Низметдинова, альтистка Аделина Семенова и виолончелист Эдем Амирханов. Вместе с ними концерт украсили Евгения Пронина с вибрафоном и ударник Эдуард Нуруллин.

— Первую программу вы задумали с Государственным струнным квартетом Татарстана. Когда мы ее впервые представили в 2020 году, отзывы были самые положительные, как от зрителей, так и от руководства БКЗ. Однако так получилось, что у квартета много своих проектов и выступлений, продолжать не было возможности. Так сложилось, что свой квартет для моего проекта как-то сам подобрался, специально я никого не искала. Коллектив был уже сложившийся, ребята уже выступали, поэтому знают и чувствуют друг друга. Мне осталось просто принести им хорошую музыку, объяснить детали. Первый концерт мы сыграли в начале января на «Рождественском фестивале», — поделилась автор проекта.

Фото предоставлено пресс-службой ГБКЗ

«Неоклассические» премьеры

На прошедшем концерте музыканты представили и собственные премьеры, причем это большая часть программы. Так, впервые в аранжировке Натальи Железных прозвучала сюита на тему мелодий из фильма «Ла-ла-лэнд», а также попурри из мультфильма «Холодное сердце». Оба номера были исполнены в дуэте с Эдемом Амирхановым.

— Кода я готовлю программу, то и образ подбираю соответственный: платье, макияж. Мне хочется быть яркой, я продумываю, какой мне хочется сегодня предстать перед зрителем: волшебницей, принцессой или кем-то еще, — улыбнулась Наталья Железных.

О ближайших концертах пока говорить рано, но у коллектива уже есть ряж программ, с которыми они могли бы выступать на казанских сценах. Так, по словам Натальи Железных, уже ведутся переговоры с руководством БКЗ о планах на предстоящий сезон 2022-2023 годов. Вполне возможно, что и на предстоящем «Рождественском фестивале» их тоже можно будет услышать.