Сборная снова доказала, что биться на равных с топами не готова, но футбол Карпина нужно оставлять

Главные итоги отборочного этапа ЧМ 2022 для сборной России при Карпине

Мокрый хорватский газон и плохая игра не позволили сборной России выйти на чемпионат мира с первого места в своей отборочной группе и теперь команде Карпина предстоят стыковые матчи. Игра с хорватами выглядела как флэшбек к тому, что команда показывала несколько предыдущих лет под руководством Станислава Черчесова, и после хорошего старта от игры национальной сборной остался неприятный осадок, хотя изменения прослеживаются. Почему второе место нашей команды логично, какие старые «черчесовские» болячки проявились в важный момент и стоит ли искать другого тренера? Эти и другие ответы в материале спортивной редакции «Реального времени».

Второе место в группе логично: Россия слабее топ-команд и хорваты это доказали

Попав в стыковые матчи, сборная России загнала себя в достаточно затруднительное положение. Все болельщики и эксперты хотели бы видеть национальную команду на вершине таблицы отбора, но последний матч расставил все на свои места. Хорваты были сильнее команды Карпина во всех компонентах и вышли с первого места заслуженно. Ну а наша сборная развеяла иллюзии, которые появились после первых матчей под руководством нового тренера.

Да, Карпин старается поставить атакующий стиль, но игроки не готовы к исполнению ввиду специфики чемпионата России, где в футбол, который хочет видеть главный тренер, играют лишь 3-4 команды, при чем только между собой. Да и класс игроков тоже явно не дотягивает до уровня лучших сборных, достаточно взглянуть на последнюю игру с Хорватией, а точнее на команды, из которых игроки приехали в расположение сборной: «Реал», «Интер» и «Лейпциг» против «Зенита», «Динамо» и ЦСКА. Расклад явно не в пользу сборной России.

Наша команда прошла групповой этап без особых спадов, хотя проблемы возникали практически в каждом матче. Но слабые соперники были обыграны, а фаворита группы Россия не сумела победить, одно очко из шести возможных. Да, хорваты не забили сами, а гол — «заслуга» Федора Кудряшова, но даже так сборная России не была близка к взятию ворот, а лишь ждала финальный свисток, чтобы эта игра быстрее закончилась. Не сложилось, но итог игры закономерен, российские игроки не готовы на равных бороться с топами, а Хорватия на фоне сборной России — это топ.

Россия не выглядела на поле как лидер и претендент на прямой выход из группы, а хорваты выглядели, поэтому они уже на ЧМ, а мы нет. Фото rfs.ru

Приход Карпина на пост тренера встряхнул команду, но он не кудесник, чтобы за такой короткий срок перестроить игру команды, особенно когда видишь своих футболистов раз в два месяца. Если бы кто-то до начала отборочного цикла сказал, что россияне будут всерьез биться за первую строчку, еще до последнего тура, где все решалось бы в очной встрече, то прозвучало бы это крайне оптимистично, так итог обидный, но справедливый. Россия не выглядела на поле как лидер и претендент на прямой выход из группы, а хорваты выглядели, поэтому они уже на ЧМ, а мы нет.

В трудный момент сборная России столкнулась с наследием Черчесова

Семь из десяти матчей отборочного цикла сборная России провела уже под руководством Валерия Карпина, но стоит вспомнить и о том, как национальная команда выступала при Станиславе Черчесове, предшественнике Карпина. Именно он начинал отбор к ЧМ, да и руководил сборной пять лет, так что можно говорить о «багаже» Черчесова в национальной сборной.

Станислав Черчесов дошел до четвертьфинала ЧМ в России, что является лучшим результатом в новейшей истории сборной, но разговоры о том, должен ли он тренировать национальную команду, сопровождали Черчесова почти весь его путь у руля команды. Лишь после успешного домашнего мундиаля Станислава Саламовича перестали хаять и ругать, но продолжалось это недолго, провал в Лиге Наций вернул все разговоры о возможной отставке, но даже так Черчесов продержался еще три года. И лишь игра на Евро убедила боссов РФС в том, что сборной нужен кто-то другой. Черчесова ругали за стиль игры, за «трусливую» тактику и отсутствие результата. Кроме феерии в 2018 году сборная не показала ничего, но при этом проведя такой значительный срок во главе команды, он, очевидно, оставил след, в игре в том числе.

Игра от обороны прослеживалась во всех семи матчах сборной под руководством Карпина. Команда пытается играть смелее, это факт, переход на 4-3-3 самый главный аргумент этого. Но даже так, каждый матч прошел по двум сценариям: первый тайм Россия действует уверенно, играет в атаку, а во втором садится на свою половину поля, в игру входит Заболотный и последние полчаса мы видим старую добрую черчесовскую сборную России. В шести матчах из семи это помогло, в последнем туре с хорватами нет. Но там это было следствием мотивации от соперника, да и плохого газона тоже. Также Карпин после матча заявил, что играть в забросы сборная не планировала, так что матч с хорватами можно вынести за скобки.

Команда столкнулась с тем, что изменения в игре пока работают за счет наработок предыдущего тренера, отставка которого так напрашивалась. Фото rfs.ru

Но нельзя не отметить, что наработки старого тренерского штаба пока не исчезли и в обновленной сборной России. Костяк остался тем же, и игроки точно не забыли, как действовать при игре вторым номером. Даже если это не было планом Карпина, то на поле футболисты реагировали именно по заветам Черчесова и где-то это даже помогло одержать победу. Но пока это не слишком хороший сигнал для штаба Валерия Карпина: команда столкнулась с тем, что изменения в игре пока работают за счет наработок предыдущего тренера, отставка которого так напрашивалась.

Контракт Карпина автоматически продлен на время стыковых матчей, а по их окончании станет ясно, останется ли Валерий Георгиевич у руля команды, либо же ему придется покинуть свой пост. И что важнее, кто будет следующим тренером?

Есть ли альтернативы Карпину?

Контракт Валерия Карпина истекает после стыковых матчей сборной, среди возможных соперников весьма неплохие сборные типа Австрии или Чехии, так что просто сборной точно не будет. Плюс новый формат турнира не даст обойтись малой кровью: теперь в стыках два раунда, в каждом по одной игре. Это сложнее, поскольку к сопернику можно подготовиться, но на короткой дистанции, особенно когда не знаешь кто попадется дальше, сделать это сложнее. Как сборная России сыграет финальный раунд перед ЧМ, покажет только время, но уже сейчас стоит задуматься, что же дальше ожидает национальную команду. Если сборная пройдет на мундиаль, то самым правильным будет оставить Карпина на посту: он прошел почти всю дистанцию отбора с командой и ему точно дадут время хорошо подготовить команду к турниру. Сборы — это то, что нужно тренеру, так что этот вариант самый оптимальный.

Но что, если Россия не сумеет пробиться на ЧМ? Здесь позиции Карпина немного ослабевают, поскольку, несмотря на результат, игра пока далека от идеала, да и захочет ли сам тренер оставаться у руля после неудовлетворительного результата, неясно. Тогда можно задуматься об альтернативных кандидатах для сборной и если пофантазировать, то логичными видятся два специалиста — это Сергей Семак и Владимир Федотов из «Сочи». Тренер «Зенита» идет к очередному подряд чемпионству со своей командой и ему, определенно, нужен новый этап. И национальная сборная хороший вариант показать себя. Семак привык работать с сильными футболистами, а здесь в его распоряжении окажутся лучшие игроки страны, есть где разгуляться. А Федотов своей работой в «Сочи» показал, что можно занимать высокие места, имея в составе не самых сильных футболистов. Правда, это будет небольшой откат к Черчесову, но Федотов показал себя как гибкий тактик, который может подстроиться под имеющихся игроков. Тренер «Сочи» у руля сборной пока звучит больше как смелая фантазия, поэтому Семак явный фаворит на место тренера сборной.

Стыковые матчи лишь в марте, поэтому сейчас у Валерия Георгиевича есть несколько месяцев для разбора потенциальных соперников и разбора ошибок. Фото rfs.ru

Но и Сергей Богданович на данный момент тренер «Зенита», а Карпин — тренер сборной. Стыковые матчи лишь в марте, поэтому сейчас у Валерия Георгиевича есть несколько месяцев для разбора потенциальных соперников и разбора ошибок. Сборная России точно не провалила отбор, шансы еще есть, просто дистанция сократилась и права на ошибку не осталось.