Под ситар и автотьюн: как рождается новая восточная музыка

Почему восточные и азиатские страны шагнули далеко за пределы традиций?

В Казани в рамках музыкальной лаборатории «Tat Cult Lab/Музыка» московская журналистка, автор телеграм-канала Eastopia Наталья Югринова прочитала лекцию «Под ситар и автотьюн: как рождается новая восточная музыка», в которой рассказала о таких явлениях, как турецкий пост-панк, японский джук и индонезийский дроун.



Что было раньше и причем тут войны и платформы?

Кто для вас восточный музыкант? Назовите конкретные имена. Певец Араш, Lalalar, Омар Сулейман, Барыш Манчо? Казалось бы, зачем новая музыка Востока, если есть старая?

На этом слайде показаны люди, которые двигают музыку Востока лучше всех остальных. Они не очень похожи на восточных музыкантов. Это Джордж Харрисон, Джими Пейдж и Роберт Плант из Led Zeppelin, Питер Гэбриэл, Джон Хассел, Майлз Дэвис. Люди, которые занимались продвижением восточной музыки на Запад, начиная с семидесятых.

Джордж Харрисон был первым, кто представил на Западе ситар и работал очень плотно с Рави Шанкаром, на битловском альбоме «Сержанте» можно услышать все эти веяния. Плант и Пейдж выпустили в 1994 году альбом No Quarter: Jimmy Page and Robert Plant Unledded, пригласив самых разных музыкантов с Ближнего Востока, Северной Африки, и сыграли все суперхиты в переложении арабского оркестра. Они дали таким образом ход очень многим музыкантом, в том числе Нусрату Фатех Али Хану, он стал известен во многом благодаря этой записи. У Джона Хассела была теория четвертого мира: он предлагал брать музыку развивающихся стран и сочинять западную музыку так, чтобы она была не с востока и не с запада. Питер Габриэл в 1989 году записала альбом Passion с музыкантами Ближнего Востока. А Майлз Дэвис еще в семидесятых записал On The Corner, используя индийские и арабские инструменты.

Восток, как я его трактую максимально широко, — это и Северная Африка, и Центральная Азия, Ближний Восток, Китай, Япония. Пересечений между людьми, которые двигают музыку Востока, и собственными музыкантами Востока не было.

До поры до времени требовались усилия западных звезд, которые брали бы экзотических ориентальных музыкантов, выискивали их и привозили к себе в страны либо с их помощью вживляли какие-то традиции в западную музыку. Это был такой несколько колониальный подход, который сейчас мы бы могли раскритиковать, но он работал, он прославил некоторых музыкантов на мировой арене: Нусрата Фатеха Али Хана, Пандита Пран Натха, Умм Кульсум, Гугуш.

Вот такая была раньше парадигма. Старые музыканты работали в изолированных условиях. Если им посчастливилось и западные музыканты о них узнавали и привозили в свои страны, то о них узнавала весь мир. Если нет, то нет. Их культура была изолирована. Они работали для своих же. Обучение музыкантов в основном шло с помощью устных традиций, был мастер, ученики обучались у него годами, традиции передавались из поколения в поколение.

Почему появились новые музыканты? Во-первых, появился доступ к большому количеству музыки через интернет: ты можешь послушать вообще всю музыку любого народа, посмотреть лекции, как они это сделали, как конкретно работают музыканты, как они работают вживую, как они записывают свои треки.

Появился доступ к программному обеспечению. Вы можете скачать нужный софт и сделать трек с его помощью. Cтало легче делиться своей музыкой. Цепочка, которая раньше включала в себя лейблы, продюсеров, студии звука, практически потеряла значение. Вы можете все делать самостоятельно. И вы можете публиковать произведения на стриминг-платформах. Все знают платформу Anghami? Она арабская, все восточные музыканты стримятся в основном на ней.

Следующий фактор — разные военные конфликты, которые случились в XXI веке. Горячими точками в какой-то момент стали практически все восточные страны. Все это вызвало переселение людей в новые страны. Толпы беженцев и мигрантов устремились в Австралию, США, страны Европы, Великобританию. Вы, наверное, знаете, что прямо сейчас происходит очередной кризис, связанный с беженцами на границе Польши и Беларуси.

Еще один фактор — некоторые послабления культурного бана в тех странах, где он был. Это очень религиозные страны: Иран, Кувейт, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия.

Последний фактор — это глобализация. Укрепились экономические связи между странами, но у музыкантов сохранилось желание иметь какую-то национальную идентичность. Вот вы беженец, сидите в своем лагере, потом вы находите работу, пытаетесь ассимилироваться в среду, но вам хочется помнить о своих корнях, хочется сочинять музыку, которую вы слышали с детства, хочется чувствовать себя дома даже в чужой стране. Поэтому глобализация и сохранение национальной античности — это вещи, которые идут рука об руку.

Турция: расцвет постпанка, даркейва, готик-рока, EBM

Слушать: Elz and the Cult, Jakuzi, Brek, kim ki o, Affet Robot, Art Diktator, Kargalar, Bewitched as dark, Ductape, Dead Man’s Dream, 88 Mil.

Давайте посмотрим на конкретных примерах, как это работает. Я хочу предупредить, что это не все какие-то интересные штуки, которые происходят в разных странах. Не нужно строить представление о музыке этих стран по моей лекции. Я выбрала что-то интересное для себя.

Согласитесь, абсолютно универсальный звук. Голос — единственное, что сообщило нам о том, что это действительно турецкая музыка. В Турции последние 10 лет происходит дикий расцвет постпанка, дарквейва, EBM, темной музыки. Хотела бы обратить ваше внимание на несколько характерных тем. Они сочиняют музыку, которую могли бы сочинить в любой другой стране. Но при этом почти все поют на турецком, максимально используют визуальные образы, связанные с Турцией, суфийские мотивы, подчеркивают национальную идентичность.

Турция: ревайвл анатолийской психоделии 1970-х



Слушать: Altın Gün, Derya Yıldırım & Grup Şimşek, Gaye Su Akyol, Lalalar, Moğollar.

В 60-70-е в Турции существовали три главных рок-музыканта — Барыш Манчо, Эркин Корай и Джем Караджа. Благодаря определенным усилиям, в том числе со стороны правительства, радио, которое запустило конкурс «Золотой микрофон», где выбирали лучшего исполнителя турецкой музыки, в Турции, в которой рок был популярен только в виде переложений англоязычных хитов, музыканты начали писать свою собственную музыку. Это продолжалась примерно 5—7 лет.

В Турции сейчас происходит ревайвл этой музыки. Группа Moğollar, которая начинала в семидесятые, недавно записала новый альбом, он звучит так же, как тогда. Первые две группы самые известные, и они не очень турецкие. Первая — из Нидерландов, основной состав оттуда. Они поют фолковые песни и наследие анталийского рока. Они делают более или менее современную обработку, звучит очень зажигательно, их постоянно зовут на фестивали, они хорошо продаются.

Тунис и Марокко: рождение магрибского баса

Слушать: Azu Tiwaline, Mettani, Deena Abdelwahed Guedra Guedra, Omar Aloulou, Shinigami San, Nuri, Mash, Ammar 808.

Музыка тут универсальная. Это Азу Тивалине, она из Туниса, представитель так называемого магрибского баса, музыки Туниса, Марокко, Алжира — региона, который занят пустынями. Слышите, что в треке как будто бы дует ветер? Это неспроста. Азу Тивалине так и делает. Ходит в пустыню и записывает всякие шумы.

Вторая штука, которая всех объединяет, — обращение к басовой музыке. Это музыка, которая родилась в Великобритании в двухтысячных и стала в свою очередь продолжением традиции, рожденной в конце девяностых. Это дабстеп, UK Garage, вонки, отчасти хаус. И сюда добавляется пустыня.

Это Mettani. У него есть свой собственный проект, где он объединяет в Тунисе интересных арабских музыкантов. Помогает ему в этом французский лейбл Shouka. Здесь слышны вокальные партии этих племен (туарегов, амазигов и других народов), они нанизаны на басовую составляющую, клубную музыку, очень живую, энергичную и придуманную на Западе.

Использование технологичной музыки и соединение ее с традицией характерно для всего региона. Это Хассан Варгуи — в его треках используется автотюн.

Иран и эксперименты в электронике: нойз, дроун, эмбиент, электроакустика

Слушать: Sote, Saint Abdullah, Ash Koosha, Siavash Amini, Mahdyar Aghajani, Saba Alizadeh, 9T Antiope, Rojin Sharafi, Arash Akbari, Arash Pandi, Leila, Temp-Illusion.

Это очень важный для иранской музыки исполнитель Sote, он очень долгое время жил в Берлине, а потом взял и вернулся в Тегеран и двигает местную сцену. В Иране мощная сцена экспериментальной электроники. Список артистов просто бесконечен.

Есть разные теории, почему получилось именно так. В 1979 году там установился режим Исламской республики Иран, там немножечко банят почти всю музыку, кроме религиозной. Можно немножко играть фолк, джаз. Если ты женщина, ты можешь играть в группе, в оркестре, но не соло. Рэперам нельзя заниматься творчеством вообще.

Конечное решение принимают две организации, которые занимаются рассмотрением заявок и отказом. Они отказывает большинству музыкантов, запрещают писать музыку. У них случаются рейды на всякие рейвы — об этом снят фильм «Рейв в Иране». Кто-то уезжает в другие страны: это, кстати, 90% музыки, про которую я пишу на своем канале, музыка эмигрантов первой и второй волны. В родных странах играть не очень получается.

Что делать, если тебе запрещают почти все? Ты пытаешься что-то делать с помощью интернета. Тебе нельзя играть на музыкальных инструментах? Ты скачиваешь программное обеспечение и пытаешься делать какую-то электронную музыку. Я думаю, если бы не Sote, местной сцены не было бы. Он стал делать фестивали сначала в Берлине, потом в Тегеране, исподтишка. Организовал лейбл, распространял музыку по всему миру, везде, кроме Тегерана. Многие из перечисленных в списке проектов — это его соратники.

Saint Abdullah — два брата из Канады. Эти музыканты используют найденные звуки. В Тегеране особая атмосфера, поскольку очень много работы связано с тем, что ты находишься на улице. Это постоянный шум, который музыканты используют в музыке.

Иран: рэп

Слушать: Hichkas, Reza Pishro, Ho3ein, Yas, Shayea, Sogand, Bahram, Taraamoon.

В Иране очень много рэпа. Им всем его делать нельзя. Поэтому Хичкаса, например, самого популярного исполнителя, много раз арестовывали, бросали в тюрьмы, устраивали покушение, так что он уехал в Париж. Рэп в Иране популярен, потому что запретный плод сладок, к тому же они используют дико политизированные тексты с очень хорошим продакшеном.

Ливан и Египет: импровизация

Слушать: Ливан — Praed, Praed! Orchestra, Karkhana, Mazen Kerbaj, Tarek Yamani, Jerusalem in My Heart, Fadi Tabbal, Raed Yassin, Nada El Shazly, Египет — Maurice Louca, Dwarfs of East Agouza, Yussef Abuzeid и лейбл HISS, Abdullah Miniawy.

У этих стран много общего, поэтому они идут вместе. Группа Praed: у них очень много традиций с использованием местных инструментов, которые они ускоряют, и получается что-то интересное.

Здесь надо рассказать про то, как устроена восточная музыка. На Востоке музыка строится на макамах: это слово включает в себя и последовательность нот, и настроение, и строение композиции, и отклонения от тем — все, что придумывалось веками. Существует множество таких структур. Поскольку всем очень грустно и неинтересно играть одно и то же веками, мастерство музыкантов оцениваться по тому, как в этой жесткой композиции вы можете импровизировать, отклоняться от темы, вставлять какие-то украшения. Это близко к джазу. И здесь я объединила всех музыкантов, которые много импровизируют.



Ливан и Египет: годная попса

Слушать: Mashrou’ Leila, Soapkills, Adonis, Dijit, The Bunny Tylers, Postcards, Ritza, Donia Wael, Sandmoon, Hamza Namira, Bedouin Burger.

Кроме того, в этих странах есть очень сильная поп-сцена. И это тоже неспроста, потому что у них было великое эстрадное прошлое. В Ливане — это братья Раббани и певица Файруз, а в Египте — еще более великая певица Умм Кульсум.

Индия: вера в традиционные инструменты и вокальные практики + новый звук

Слушать: Ami Dang (US), Arushi Jain, Lifafa, Anand Bhaskar Collective, Chai Lenin, Aloo Gobi, Tre Ess.



Эми Дэнг не из Индии, она из Балтимора, она эмигрантка во втором поколении, у них довольно сильна индийская традиция. Она занимается тем, что берет ситар и круто его обрабатывает. Но здесь очень сложно говорить о чем-то интересном. Индию первым открыл Джордж Харрисон, который сделал этот звук привычным и попсовым. Для нас это не экзотичный звук.

Но есть и другие исполнители, которые берут эту традицию, используя более оригинально.

Аруша Джайн, которая использует модульные синтезаторы — огромные коробки, в которых не надо нажимать клавиши, а виртуозно переключать шнуры.

Певец Лифафа, который использует много синтезаторов и делает достаточно универсальный с точки зрения географии звук, но при этом у него в вокале чувствуется что-то знакомое, если вы хотя бы раз смотрели индийский фильм.

Большое количество популярной музыки за пределами вот этих исполнителей — просто калька. Мне кажется, это остатки британской колонизации. Они даже предпочитают петь на английском языке. Это даже не очень интересно слушать.

Индонезия: дроун, дум, нойз, построк, авангард

Слушать: Senyawa, Broken Cursor, Sandikala Ensemble, Tarawangsawelas, Dwaninungka.

В Индонезии любят медитативные и металлические звуки. У них есть гамелан, очень странный оркестр, куча металлической перкуссии, которая используется для религиозных целей, когда ты вгоняешь себя в состояние долгой ноты. И, наверное, потом ты пишешь либо дрон, либо построк.

Япония: джук — клубная музыка как религия

Слушать: DJ Fulltono, Jap Kasai, Gnyonpix, CRZKNY, Oyubi и другие.

Про религию я заговорила неспроста, потому что в Японии это тоже наблюдается. Там есть синтоистская музыка, когда в храмах очень мощно используются басы и барабаны.

И есть целая куча электронщиков, вроде диджея Fulltono (на самом деле — Фурртоно), которые берут ее и ускоряют, и получается клубная музыка.

Что мы узнали, или Тараб

Музыканты активно смешивают традиции восточной и западной музыки. Они активно используют новые инструменты, который чаще всего изобрели на Западе, и новые приемы поспродакшена. Они используют автотюн. Они используют драм-машины, сэмплинг, программное обеспечение. Они борются за национальную идентичность, играя либо инструментальную музыку, либо музыку на собственном языке. Они самостоятельно продвигают музыку, либо им помогают люди.

А для чего это все нужно? Когда ты являешься творцом, кто-то сочиняет музыку из головы: я ознакомился с такими-то традициями своей страны, и вот есть традиции Запада. Давайте соединим. И не всегда это работает. Когда это работает? Да когда тебя просто прет от того, что ты делаешь, и прет определенное количество людей, которые это слушают.

В восточной музыке это состояние называется тараб — экстазом, что в арабской музыке люди пытались добиться всеми силами веками. Это определенный резонанс между эмоциональным состоянием музыканта и слушателем. Поэтому — всем тараб!