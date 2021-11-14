Видео недели: бензовоз на мосту, по улице нагишом и ценник блюд для депутатов Госдумы

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Во что «играют» миротворцы

На этой неделе Казань (а точнее, полигон танкового училища) стала местом учений миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2021». Пять дней военные, приехавшие из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и регионов России, изучали опыт миротворческих миссий, прошедших в Сирии и Нагорном Карабахе. «Игра в войнушку» получилась интересной: бойцы ОДКБ задействовали 300 единиц различной военной техники, в том числе восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24 и два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34. За тренировками наблюдал оператор «Реального времени».

Водитель бензовоза родился в рубашке

Инцидент на трассе М-7 между поселками Киндери и Дербышки случился в пятницу. Коварная ноябрьская погода превратила дорогу в каток, и водитель бензовоза не справился с управлением. Большегруз пробил ограждение и чудом не упал, повиснув на мосту. Видео с места происшествия появилось в соцсетях. Пользователи в комментариях тоже жаловались на опасное состояние дороги: один из них написал: «Сам сегодня «тройной тулуп» крутил. Слава богу, обошлось».

Кстати, о тройных тулупах

Именно этот элемент «подкосил» российскую фигуристку Евгению Тарасову, когда она со своим партнером Владимиром Морозовым прокатывала короткую программу на четвертом этапе Гран-при в Токио. Евгения упала с параллельного тройного тулупа, и это стоило спортивной паре первого места — они стали лишь вторыми.

Впрочем, российский зритель все равно остался доволен, ведь выиграла этот этап тоже наша пара — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Третьими стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара.

Несмотря на обидное второе место, Тарасова и Морозов, которые тренируются в группе Этери Тутберидзе, уже обеспечили себе попадание в финал серии Гран-при: незадолго до Токио они выиграли этап в Лас-Вегасе.

«Выйди на улицу голой — пусть они удивятся»

Казань отличилась на этой неделе эксцентричным видео. В начале недели в Сети появилось видео, которое выложили очевидцы необычного поведения женщины — она нагишом бегала возле бульвара «Белые цветы». Что заставило ее выйти на улицу в чем мать родила, да еще и в такую совсем не жаркую погоду, неизвестно. На вопрос автора видео, что случилось, она не ответила и просто убежала. Как стало известно позже, ее забрали сотрудники полиции.

Поляков напугали иракские беженцы с детьми

Границу Польши со стороны Беларуси атакуют тысячи беженцев, которые приехали из Ирака в надежде на лучшую жизнь в Германии. На видео, опубликованном Минобороны Польши, — движущаяся огромная толпа мигрантов, среди которых есть женщины и дети. Поляки стянули к своей границе 12 тысяч солдат, объявив режим повышенной боеготовности. Белорусские военные тоже не дремлют.

Уже появились конспирологические теории о том, что мигрантов завезли в Беларусь специально, чтобы с их помощью Лукашенко шантажировал Европу. Пока эксперты спорят об истинной причине кризиса, белорусские власти спокойно объясняют: в страну все эти люди попали на самолетах, ведь авиасообщение не прервано — дескать, например, они могли прилететь через Турцию. Достигнув Беларуси, они-де собираются в организованные группы и пешком маршируют прямиком к польской границе. По мнению белорусских властей, Варшава обязана принять мигрантов, потому что заставлять их сидеть на границе и бороться с ними военной силой «античеловечно».

А соседняя Литва тем временем потихонечку готовится ввести режим чрезвычайного положения: ее границы тоже находятся в опасной близости к месту развития событий.

«Земля в иллюминаторе видна»

Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту приземлился, точнее, приводнился в Атлантическом океане. Корабль отстыковался от Международной космической станции и облетел вокруг нее: это нужно было, чтобы совершить подробную фотосъемку всех наружных частей. Как сообщили в NASA, такого облета не делалось уже 10 лет. По своей традиции NASA вывесило видео возвращения астронавтов на Землю — начиная от переговоров с Землей, заканчивая полетом капсулы в атмосфере и приводнением. Зрелище занимательное, особенно если знать английский язык.

Чем обедал депутат?

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева показала своим подписчикам в Instagram, чем, а главное, почем кормят народных избранников в депутатском буфете. Благодаря ее ролику мы обогатились ценными знаниями о том, что, например, пара сосисок обходится депутату в 72 рубля, сэндвич с семгой и огурцом стоит 251 рубль, а жареные баклажаны — 116 рублей. Нашлось там и татарское блюдо — порция азу облегчит кошелек депутата на 248 рублей. Довольно демократичен по стоимости и салат оливье — 88 целковых. «Официальных перерывов у нас нет, — написала Авксентьева, — с 12 до 16 часов без остановки. Но очень быстро и тихо можно выбегать. Главное — чтобы без ущерба для дела».

Дайте две!

Сразу две певицы из Татарстана прошли последний этап слепых прослушиваний вокального проекта Первого канала «Голос». Светлана Малюткина из Альметьевска представила оригинальную аранжировку суперхита АС/DC Highway To Hell. К ней повернулись Леонид Агутин и Пелагея. Она решила присоединиться к команде Пелагеи — обе когда-то были связаны с КВН.

24-летняя Олеся Полищук из Казани завершила набор команды Леонида Агутина. Она спела для жюри композицию Анжелики Варум «Блюз» — и не прогадала.

Возвращение Кэрри Брэдшоу и компании

Поклонницы и поклонники «Секса в большом городе» наконец дождались первого трейлера сериала, который продолжит историю Кэрри Брэдшоу. Стриминговый сервис HBO Max на своем канале в YouTube выложил первый тизер мини-сериала «И просто так…». Видео длится всего 40 секунд, но за это время можно увидеть всех главных героев сериала. Раскрыта и основная интрига: а как же главная любовь Кэрри — Мистер Биг? Несмотря на все перипетии в прошлом, Кэрри и Мужчина Ее Мечты все еще вместе. Мельком показаны и новые герои, в частности радиоведущая в исполнении Сары Рамирес, известной зрителям по роли Келли Торес в сериале «Анатомия страсти». Первый эпизод сериала российские зрители смогут посмотреть уже 10 декабря.