Чем запомнился Кубок России в Казани: пять эпизодов, которые нельзя упустить

Разминка перед международными соревновниями и отборочный турнир чемпионата России

На этой неделе в Казани состоялся этап Кубка России по фигурному катанию. Соревнование не вызвало прошлогоднего ажиотажа, но болельщики все же держали турнир в поле зрения. Возможно, потому что финал данного мероприятия имеет особенность преподносить сюрпризы и влиять на расклады. Традиционно самым обсуждаемым видом стало соревнование женщин, где 14-летняя Софья Самоделкина одержала победу с невероятным преимуществом. Удивили и мужчины, которые на этот раз не ударили в грязь лицом. Об этих и других ключевых моментах турнира — в материале спортивной редакции «Реального времени»

Победа Самоделкиной с преимуществом в пятьдесят баллов

Доминирование российских фигуристок давно стало обыденностью, но отрыв в полсотни баллов непривычен даже для них. Юниорка Софья Самоделкина в этом сезоне пробует себя на взрослых соревнованиях. Фигуристка приехала на турнир в Казань в качестве безоговорочного фаворита и подтвердила это звание. Правда, сами прокаты вряд ли можно назвать образцовыми. С одной стороны, Самоделкина впервые чисто исполнила «взрослый» контент в короткой программе — сольный тройной аксель (по правилам юниоры могут прыгать его только в каскаде), тройной флип и комбинацию из тройных лутца и тулупа. С другой, в произвольной выступила ниже своих возможностей — случилось падение с четверного сальхова. Справедливости ради отметим, что был и успешно исполненный квад-тулуп и что Софья хорошеет не по дням, а по часам и явно сталкивается с трудностями роста. Пока она проходит этот период с достоинством: элементы ультра-си при ней и процент их успешного исполнения остается высоким. И если отбросить сантименты, то сейчас Самоделкина едва ли не единственная реальная соперница фигуристкам из группы Тутберидзе.



В этом заслуга в том числе и тренера спортсменки — Сергея Давыдова. Болельщики сильно критиковали наставника Софьи после того, как Самоделкина не прошла в финал Гран-при. Главная претензия заключалась в том, что фигуристка шла на риск в короткой программе и раз за разом прыгала каскад с трикселем, который получался не всегда и отбрасывал Софью из лидирующей группы. Но нам это видится мудростью и накатыванием стабильного контента, в угоду которому можно и пожертвовать финалом юниорской серии.

Плющенко в роли тренера юниоров

Весь прошлый сезон имя Евгения Плющенко не покидало заголовки спортивных газет. То ли вынуждено, то ли сменив тактику, но, кажется, в новом сезоне олимпийский чемпион окончательно и всерьез ушел с головой в тренерский процесс. Теперь Евгений Викторович частый гость в «уголке слез и поцелуев» на не самых топовых соревнованиях и пока еще не с самыми звездными учениками.

В Казань Плющенко привез сразу несколько спортсменов: среди них Анастасия Зинина, братья Кирилл и Никита Сарновские и недавно перешедший от Этери Тутберидзе 14-летний Марк Лукин. Короткая программа у Зининой откровенно не удалась: потеря каскада и недокрут на флипе отбросили спортсменку на промежуточное шестое место. А вот выступление в произвольной помогло выиграть серебряную медаль. Помимо этого, фигуристка дважды попыталась исполнить тулуп в четыре оборота, но пока не особо успешно. Юноши из «Ангелов Плющенко» успели показать только короткие программы, без помарок не обошлось. Лукин смог прицепить к каскаду лишь двойной тулуп, Кирилл Сарновский допустил ошибку на тройном акселе, у Никиты судьи заметили неправильное ребро на флипе. Произвольная программа стартует сегодня днем.

Фото: minsport.tatarstan.ru

Чистые прокаты Дикиджи

Безупречные прокаты в мужском катании — явление довольно редкое, тем более когда речь идет о фигуристах из России. Но на этапе в Казани у Владислава Дикиджи получилось доказать обратное. Сезон у спортсмена начался непросто: сначала Дикиджи был вынужден сняться сразу с трех этапов юниорского Гран-при, в том числе и по замене, позже не смог попасть на пьедестал на скромном внутреннем петербургском соревновании «Мемориал Панина-Коломенкина». Сейчас же фигурист начинает набирать оптимальную форму, и это уже приносит плоды.

Первые успехи случились на турнире «Мемориал Дениса Тена», где Дикиджи взял золото, и вот спустя пару недель еще одна победа, на этот раз в Казани. Есть прогресс и в исполнении контента. Если в Казахстане Владислав в короткой программе не исполнял четверные прыжки, то в столице Татарстана продемонстрировал сальхов в четыре оборота. Не подвел спортсмен и в произвольной программе, где квадов было уже два — одиночный сальхов и сальхов в каскаде с тулупом. Плюс тройной аксель, ойлерный каскад и ни одного минуса в протоколах. Продолжает приходить в себя и Андрей Лазукин, который почти весь прошлый сезон восстанавливался от травмы. Он уже вернул в свою обойму и триксель, и четверной и, судя по количеству соревнований, не собирается останавливаться на достигнутом.

Золото казанской фигуристки в парах

Да, сейчас Ясмина Кадырова вместе со своим партнером Иваном Бальченко представляют Санкт-Петербург и спортклуб Тамары Москвиной, но начинала фигуристка именно в Казани. Свои первые шаги на льду спортсменка делала в РСДЮСШОР под руководством своей мамы, кандидата в мастера спорта по фигурному катанию Сибгатуллиной Резеды Ильдаровны. Ясмина пробовала себя в одиночном катании и даже успела потренироваться у Этери Тутберидзе, но высокие результаты пришли именно в паре.

На этапе в Казани Кадырова с Бальченко безошибочно исполнили короткую программу, чуть хуже получился прокат в произвольной — падение с выброса, помарка на еще одном выбросе и недокрут на топовом каскаде тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов. Однако ошибки не помешали Кадыровой с Бальченко выиграть золото и взять реванш у Карины Акоповой и Никиты Рахманина, которым пара уступила на недавно прошедшем международном турнире «Мемориал Дениса Тена» в Казахстане.

Фото: minsport.tatarstan.ru / sport-express.ru

Популярность фигурного катания — миф или реальность?

Конечно, можно долго рассуждать, что практически пустые трибуны «Спорт сарае» — это заслуга сложной эпидемиологический ситуации, отсутствия у большинства населения QR-кодов, неудобного расписания и т.д. Все это частично будет правдой. Но не хочется упускать и другие детали, например, что Кубок России вновь превратился в проходной турнир, который обходят стороной спортсмены из сборной. Что зрители ждут хлеба и зрелищ, при этом желательно в женском одиночном катании. Что сами по себе соревнования спортивных или танцевальных пар большинству болельщиков просто неинтересны. Что в Казани, где турниры по фигурному катанию всероссийского уровня проходят крайне редко, не могут собрать треть зала даже раз в год.

Подобные тезисы ставят под сомнение уже устоявшееся мнение о небывалой популярности фигурного катания. Безусловно, пхенчханские события, четверные прыжки у женщин и противостояние тренерских школ привлекли внимание к этому виду спорта и подняли интерес к нему на новый уровень, но вопрос — к определенному виду или к фигурному катанию в целом — по-прежнему остается открытым.