По проторенной дорожке: на Кубке Карьяла сборная вновь сыграет молодежкой. Но зачем?

Почему боссы ФХР признали прошлогодний опыт успешным?

Завтра в Хельсинки стартует первый этап Еврохоккейтура — Кубок Карьяла. Судя по всему, боссы Федерации хоккея России посчитали прошлогодний опыт отправки молодежной команды на финский этап успешным и в нынешнем сезоне решили повторить ход конем. Однако, похоже, в ФХР не учли, что в прошлом сезоне впоследствии это вышло боком для нас на МЧМ. Спортивная редакция «Реального времени» представляет все расклады перед стартом нового евросезона национальных команд.

В Хельсинки вновь проверим молодых перед МЧМ

Как и в прошлом году, на Кубок Карьяла отправилась не основная сборная, а молодые ребята, многим из которых предстоит сыграть на грядущем молодежном чемпионате мира в Канаде. Так же, как и в ноябре-2020, команду собирал и отправится с ней новый тренер молодежной сборной Олег Браташ, заменивший на этом посту Игоря Ларионова.

Разница разве лишь в том, что Ларионов целенаправленно сколотил команду из Подколзина, Аскарова, Мухамадуллина и Амирова — то есть фактически на 80% это была команда, которой предстояло сыграть на МЧМ. А новый наставник все же зацепил и тех, кто из возраста 20 лет уже вышел, хотя и ненамного.

Как признался Олег Браташ, при комплектовании команды он консультировался с наставником первой сборной Алексеем Жамновым, но и не забыл о тех, с кем в декабре поедет в Канаду. А что бывает, если пытаться усидеть на двух стульях, мы все прекрасно знаем.

Команду собирал и отправится с ней новый тренер молодежной сборной Олег Браташ, заменивший на этом посту Игоря Ларионова

«Для тех ребят, кто по возрасту еще может ехать на [молодежный] чемпионат мира, это будет скорее не репетиция, а этап подготовки и проверки в матчах с серьезным соперником», — резюмировал тренер молодежной сборной, исполняющий в Хельсинки обязанности тренера национальной команды.

Полк казанцев и уфимцев срезали, зато Воронкову дали нашивку

Впрочем, одну общую черту между принципом комплектования состава Ларионовым и Браташем проследить все же довольно легко. Вновь национальная команда на 20 процентов собрана из тех молодых хоккеистов, которых вот уже четвертый год «пылесосит» у воспитавших их клубов петербургское СКА.

Сразу восемь хоккеистов из Петербурга примут участие в первом этапе Еврохоккейтура в Хельсинки. Помимо вратаря Ярослава Аскарова это защитники Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов и нападающие Никита Чибриков, Федор Свечков, Марат Хуснутдинов и 16-летний Матвей Мичков. Более того, в тренерском штабе числится и сам «виновник» такого торжества Роман Ротенберг, который едет в Финляндию в качестве главы штаба.

Из представителей «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» также изначально были вызваны исключительно молодые хоккеисты. Как и в прошлом году, из Уфы был вызван защитник Шакир Мухамадуллин, а также форвард Даниил Башкиров. Из Казани в Хельсинки должны были отправиться вратарь Тимур Билялов и убойная тройка Артем Галимов, Дмитрий Воронков и Илья Сафонов, ставшие главными злыми гениями для омского «Авангарда» в Кубке Гагарина.

Однако вскоре что-то у многочисленного тренерского штаба сборной произошло, и там решили, что «зеленых» в команде слишком много — за три дня до старта турнира отцепили от команды Тимура Билялова, Илью Сафонова и Даниила Башкирова и пригласили череповчан Дмитрия Шугаева, Даниила Вовченко.

С другой стороны, можно отметить положительный момент: Олег Браташ отдал должное настоящему прорыву «Северстали», которая уже стала главным открытием сезона в Континентальной лиге. Череповчане выиграли в девяти последних играх сезона и сейчас пребывают в огне в отличие от тех же казанцев.

Воронков, впрочем, получил капитанскую нашивку — прошедший уже взрослый чемпионат мира в Риге Дмитрий в этой команде едва ли не самый опытный.

Вновь национальная команда на 20 процентов собрана из тех молодых хоккеистов, которых вот уже четвертый год «пылесосит» у воспитавших их клубов петербургское СКА. Фото: fhr.ru

Почему прошлогодний опыт посчитали успешным? После Кубка Карьяла молодежка провалилась на МЧМ

Глядя на такой экспериментальный состав, возникает один резонный вопрос: а почему в ФХР вдруг решили, что прошлогоднее первое место на Кубке Карьяла, завоеванное молодыми хоккеистами Игоря Ларионова, восприняли как успешный опыт?

Да, тогда Родион Амиров выдал суперотрезок, попутно установив рекорд сборной России в рамках Евротура, забив во всех трех матчах национальной сборной на этом турнире. И в целом дерзкая молодежная команда стала сенсацией турнира, заткнув рты шведским и финским журналистам, наперебой обвинявшим Россию в отказе везти на турнир лучших.

Но давайте признаем, что эйфория, последовавшая за финским турниром, в итоге сыграла с россиянами злую шутку. На волне эйфории многочисленные эксперты уже заведомо отдавали нашей молодежке победу на будущем молодежном чемпионате мира. Закончилось все унизительным поражением в полуфинале МЧМ от канадцев со счетом 5:0.

Не разделяет оптимизма и двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров:

«Я всегда говорил, что сборная на любом турнире должна быть именно сборной, а не каким-то экспериментальным составом. Пусть на Олимпиаду от нас поедут в основном игроки из НХЛ. Но надо же держать в голове и чемпионат мира, где мастеров из КХЛ будет гораздо больше. <…>



Это скорее подготовка к молодежному чемпионату мира? А при чем тут молодежный чемпионат мира и взрослая сборная России? Как можно главную национальную команду ставить в зависимость от молодежной? Какие причины нас на это толкнули? Вот в футболе сборной руководили Черчесов и Карпин. Тут хоть понятно, кому предъявлять претензии, если команда играет недостаточно хорошо. И почему в составе Сидоров, а не Иванов», — приводит слова Майорова «Матч ТВ».

Не разделяет оптимизма и двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. Фото: ego-zhena.ru

На кого из наших стоит обратить внимание?

Несомненно, самым интересным сюжетом будет выступление совсем еще юного крайнего нападающего из системы СКА Матвея Мичкова. Ему всего 16 лет, и именно его многие рассматривают как будущую звездочку если не декабрьского МЧМ, то следующих точно. Если тренеры доверят ему место в составе, то молодой форвард может установить рекорд как самый молодой игрок, выступавший за сборную в официальных играх.

Новый сезон Мичков начал в составе главной команды армейцев в КХЛ и в 10 проведенных играх регулярки уже набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «0». В МХЛ в составе СКА-1946 Матвей сыграл в восьми матчах, набрав 18 (11+7) очков при общей полезности «+7».

«Будет ли дан шанс Матвею Мичкову, который может установить рекорд отечественного хоккея? Мы везем игроков на турнир не для того, чтобы у них был хороший аппетит и они могли покушать и поспать, — подтверждал серьезные намерения Олег Браташ. — Естественно, планируем проверять их в игре. Тем более что этот талантливый 16-летний игрок является кандидатом в сборную на МЧМ. В таких условиях его очень важно проверить, как и всех остальных», — сказал Браташ на пресс-конференции.

Из интересного вне льда: Олег Знарок после почти четырехлетнего перерыва вернулся на тренерский мостик и уже принимает участие в тренировках национальной команды. Правда у него довольно странный статус тренера-консультанта.

Олег Знарок после почти четырехлетнего перерыва вернулся на тренерский мостик и уже принимает участие в тренировках национальной команды. Фото: fhr.ru

Что там у соперников?

Довольно скудное представительство получила Континентальная хоккейная лига на этом турнире в остальных трех сборных.

Сборная Чехии вызвала только троих хоккеистов. Это Якуб Ержабек из «Спартака», Давид Скленичка из «Йокерита» и Лукаш Клок из нижнекамского «Нефтехимика». Столько же хоккеистов КХЛ будут представлены и в сборной Финляндии. Основным вратарем команды Суоми должен стать Юхо Олкинуора из «Металлурга», а также на домашнем льду сыграют нападающие Миро Аалтонен и Нико Ойямяки из «Витязя».

Шведы и вовсе позвали лишь вратаря Ларса Юхансона из СКА. В основном здесь представлены хоккеисты из шведской и швейцарской лиг.