По проторенной дорожке: на Кубке Карьяла сборная вновь сыграет молодежкой. Но зачем?
Почему боссы ФХР признали прошлогодний опыт успешным?
Завтра в Хельсинки стартует первый этап Еврохоккейтура — Кубок Карьяла. Судя по всему, боссы Федерации хоккея России посчитали прошлогодний опыт отправки молодежной команды на финский этап успешным и в нынешнем сезоне решили повторить ход конем. Однако, похоже, в ФХР не учли, что в прошлом сезоне впоследствии это вышло боком для нас на МЧМ. Спортивная редакция «Реального времени» представляет все расклады перед стартом нового евросезона национальных команд.
В Хельсинки вновь проверим молодых перед МЧМ
Как и в прошлом году, на Кубок Карьяла отправилась не основная сборная, а молодые ребята, многим из которых предстоит сыграть на грядущем молодежном чемпионате мира в Канаде. Так же, как и в ноябре-2020, команду собирал и отправится с ней новый тренер молодежной сборной Олег Браташ, заменивший на этом посту Игоря Ларионова.
Разница разве лишь в том, что Ларионов целенаправленно сколотил команду из Подколзина, Аскарова, Мухамадуллина и Амирова — то есть фактически на 80% это была команда, которой предстояло сыграть на МЧМ. А новый наставник все же зацепил и тех, кто из возраста 20 лет уже вышел, хотя и ненамного.
Как признался Олег Браташ, при комплектовании команды он консультировался с наставником первой сборной Алексеем Жамновым, но и не забыл о тех, с кем в декабре поедет в Канаду. А что бывает, если пытаться усидеть на двух стульях, мы все прекрасно знаем.
«Для тех ребят, кто по возрасту еще может ехать на [молодежный] чемпионат мира, это будет скорее не репетиция, а этап подготовки и проверки в матчах с серьезным соперником», — резюмировал тренер молодежной сборной, исполняющий в Хельсинки обязанности тренера национальной команды.
Полк казанцев и уфимцев срезали, зато Воронкову дали нашивку
Впрочем, одну общую черту между принципом комплектования состава Ларионовым и Браташем проследить все же довольно легко. Вновь национальная команда на 20 процентов собрана из тех молодых хоккеистов, которых вот уже четвертый год «пылесосит» у воспитавших их клубов петербургское СКА.
Сразу восемь хоккеистов из Петербурга примут участие в первом этапе Еврохоккейтура в Хельсинки. Помимо вратаря Ярослава Аскарова это защитники Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов и нападающие Никита Чибриков, Федор Свечков, Марат Хуснутдинов и 16-летний Матвей Мичков. Более того, в тренерском штабе числится и сам «виновник» такого торжества Роман Ротенберг, который едет в Финляндию в качестве главы штаба.
Из представителей «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» также изначально были вызваны исключительно молодые хоккеисты. Как и в прошлом году, из Уфы был вызван защитник Шакир Мухамадуллин, а также форвард Даниил Башкиров. Из Казани в Хельсинки должны были отправиться вратарь Тимур Билялов и убойная тройка Артем Галимов, Дмитрий Воронков и Илья Сафонов, ставшие главными злыми гениями для омского «Авангарда» в Кубке Гагарина.
Однако вскоре что-то у многочисленного тренерского штаба сборной произошло, и там решили, что «зеленых» в команде слишком много — за три дня до старта турнира отцепили от команды Тимура Билялова, Илью Сафонова и Даниила Башкирова и пригласили череповчан Дмитрия Шугаева, Даниила Вовченко.
С другой стороны, можно отметить положительный момент: Олег Браташ отдал должное настоящему прорыву «Северстали», которая уже стала главным открытием сезона в Континентальной лиге. Череповчане выиграли в девяти последних играх сезона и сейчас пребывают в огне в отличие от тех же казанцев.
Воронков, впрочем, получил капитанскую нашивку — прошедший уже взрослый чемпионат мира в Риге Дмитрий в этой команде едва ли не самый опытный.
Почему прошлогодний опыт посчитали успешным? После Кубка Карьяла молодежка провалилась на МЧМ
Глядя на такой экспериментальный состав, возникает один резонный вопрос: а почему в ФХР вдруг решили, что прошлогоднее первое место на Кубке Карьяла, завоеванное молодыми хоккеистами Игоря Ларионова, восприняли как успешный опыт?
Да, тогда Родион Амиров выдал суперотрезок, попутно установив рекорд сборной России в рамках Евротура, забив во всех трех матчах национальной сборной на этом турнире. И в целом дерзкая молодежная команда стала сенсацией турнира, заткнув рты шведским и финским журналистам, наперебой обвинявшим Россию в отказе везти на турнир лучших.
Но давайте признаем, что эйфория, последовавшая за финским турниром, в итоге сыграла с россиянами злую шутку. На волне эйфории многочисленные эксперты уже заведомо отдавали нашей молодежке победу на будущем молодежном чемпионате мира. Закончилось все унизительным поражением в полуфинале МЧМ от канадцев со счетом 5:0.
Не разделяет оптимизма и двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров:
«Я всегда говорил, что сборная на любом турнире должна быть именно сборной, а не каким-то экспериментальным составом. Пусть на Олимпиаду от нас поедут в основном игроки из НХЛ. Но надо же держать в голове и чемпионат мира, где мастеров из КХЛ будет гораздо больше. <…>
Это скорее подготовка к молодежному чемпионату мира? А при чем тут молодежный чемпионат мира и взрослая сборная России? Как можно главную национальную команду ставить в зависимость от молодежной? Какие причины нас на это толкнули? Вот в футболе сборной руководили Черчесов и Карпин. Тут хоть понятно, кому предъявлять претензии, если команда играет недостаточно хорошо. И почему в составе Сидоров, а не Иванов», — приводит слова Майорова «Матч ТВ».
На кого из наших стоит обратить внимание?
Несомненно, самым интересным сюжетом будет выступление совсем еще юного крайнего нападающего из системы СКА Матвея Мичкова. Ему всего 16 лет, и именно его многие рассматривают как будущую звездочку если не декабрьского МЧМ, то следующих точно. Если тренеры доверят ему место в составе, то молодой форвард может установить рекорд как самый молодой игрок, выступавший за сборную в официальных играх.
Новый сезон Мичков начал в составе главной команды армейцев в КХЛ и в 10 проведенных играх регулярки уже набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «0». В МХЛ в составе СКА-1946 Матвей сыграл в восьми матчах, набрав 18 (11+7) очков при общей полезности «+7».
«Будет ли дан шанс Матвею Мичкову, который может установить рекорд отечественного хоккея? Мы везем игроков на турнир не для того, чтобы у них был хороший аппетит и они могли покушать и поспать, — подтверждал серьезные намерения Олег Браташ. — Естественно, планируем проверять их в игре. Тем более что этот талантливый 16-летний игрок является кандидатом в сборную на МЧМ. В таких условиях его очень важно проверить, как и всех остальных», — сказал Браташ на пресс-конференции.
Из интересного вне льда: Олег Знарок после почти четырехлетнего перерыва вернулся на тренерский мостик и уже принимает участие в тренировках национальной команды. Правда у него довольно странный статус тренера-консультанта.
Что там у соперников?
Довольно скудное представительство получила Континентальная хоккейная лига на этом турнире в остальных трех сборных.
Сборная Чехии вызвала только троих хоккеистов. Это Якуб Ержабек из «Спартака», Давид Скленичка из «Йокерита» и Лукаш Клок из нижнекамского «Нефтехимика». Столько же хоккеистов КХЛ будут представлены и в сборной Финляндии. Основным вратарем команды Суоми должен стать Юхо Олкинуора из «Металлурга», а также на домашнем льду сыграют нападающие Миро Аалтонен и Нико Ойямяки из «Витязя».
Шведы и вовсе позвали лишь вратаря Ларса Юхансона из СКА. В основном здесь представлены хоккеисты из шведской и швейцарской лиг.
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